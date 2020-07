FC Bayern München: Inter Mailand soll Perisic-Tausch verhandeln, Rummenigge bei Thiago und Alaba skeptisch - alle Informationen zum FCB

Während Perisic in ein Tauschgeschäft mit ManUnited verwickelt werden könnte, ist Rummenigge bei Thiago und Alaba skeptisch. Alles zum FC Bayern.

Nachdem die Spieler des zuletzt im Sommerurlaub ihre Batterien aufgeladen haben, befindet sich der deutsche Rekordmeister derzeit in der Vorbereitung auf die Fortsetzung der .

Im Hintergrund wird aber dennoch bereits am Kader für die neue Saison gearbeitet und ein Name, der wohl nicht mehr dabei sein wird, ist der ausgeliehene Ivan Perisic: Demnach soll sich aktuell mit einem Tauschgeschäft mit befassen.

Bei der Vorstellung von Bayern-Neuzugang Leroy Sane hat sich Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zudem skeptisch über einen Verbleib von Thiago und David Alaba geäußert. Trotz der Coronakrise werde man die Spieler aber nur gegen eine entsprechend hohe Ablösesumme ziehen lassen.

Mehr Teams

Außerdem hat Sane verraten, welcher Teamkollege sich besonders intensiv um ihn bemüht hat, und Nachwuchsspieler Malik Tillman hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute, hier gibt's alles zu den neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Bericht: Inter Mailand verhandelt mit Manchester United über Perisic-Tausch

Ivan Perisic hat nach seinem Leihende zum FC Bayern München offenbar keine Perspektive bei Inter Mailand. Wie fußballtransfers.com berichtet, arbeitet der italienische Verein an einem Tauschgeschäft mit Manchester United. Im Gegenzug für Perisic soll der zuletzt ausgeliehene Alexis Sanchez (31) dauerhaft zu den Nerazzurri wechseln.

Quelle: Imago Images

Neben Manchester United sollen sich mit Tottenham und Everton noch zwei weitere Vereine aus der Premier League für einen Transfer von Perisic interessieren. Ein Verbleib beim FC Bayern ist durch die Verpflichtung von Leroy Sane (24) erschwert worden: Der Rekordmeister ließ die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro zuletzt verstreichen.

FC Bayern München - Rummenigge bei Thiago und David Alaba skeptisch, aber: "Es wird keinen Summer-Sale geben"

Bayern München bereitet sich auf eine Zukunft ohne Thiago und David Alaba vor - auf dem Weg zum begehrten Triple stehen die beiden Führungsspieler dem deutschen Rekordmeister aber auf jeden Fall noch zur Verfügung. "Sie werden in der Champions League das Achtelfinale gegen Chelsea bestreiten und dann auch beim Finalturnier in Lissabon mitspielen, wenn wir das erreichen. Dann werden wir weitersehen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag bei der Vorstellung von Leroy Sane.

Quelle: Getty Images

Vor allem bei Thiago geht Rummenigge weiter von einem Wechsel im Sommer aus. Der 29 Jahre alte Spanier habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass er was Neues machen möchte. Bis dato hat uns aber noch kein Klub kontaktiert." Mit Alaba befinde sich der FC Bayern "in Gesprächen. Bis jetzt gibt es aber noch keine Lösung." Die von den Bayern bevorzugte Option wäre, betonte Rummenigge, "dass Thiago und Alaba ihre Verträge verlängern. Bei Thiago ist das schwierig, bei David müssen wir abwarten."

Klar ist, dass die Münchner ihre beiden Stars nur gegen eine entsprechend hohe Millionen-Ablöse transferieren werden. Er müsse über die Zahlen, die er lese, "immer schmunzeln", sagte Rummenigge und ergänzte mit Nachdruck: "Einen Summer-Sale wird es trotz Corona beim FC Bayern nicht geben."

VIDEO: Bayern-Neuzugang Leroy Sane lobt Chelsea für Werner - und Havertz?

FC Bayern München - Leroy Sane über Werben der FCB-Stars: "Der nervigste war Joshua Kimmich"

Leroy Sane, den der FC Bayern München Anfang Juli von Manchester City verpflichtet hat, musste in den vergangenen Wochen und Monaten offenbar zahlreiche Telefonate mit Joshua Kimmich führen. Der Kollege aus der deutschen Nationalmannschaft wollte den Offensivspieler unbedingt von einem Wechsel an die Säbener Straße überzeugen.

Quelle: Imago Images / FC Bayern München

"Der nervigste war Joshua Kimmich", sagte Sane bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag über die Kontaktaufnahmen der Bayern-Stars zu ihm. "Der hätte mich am liebsten jeden Tag angerufen und gefragt, wie die Lage ist. Alle standen hinter dem Transfer und das hat den Ausschlag gegeben", so der 24-Jährige weiter.

Sane, der 2016 von Schalke 04 zu gewechselt war, stand schon im Sommer 2019 vor einem Wechsel zu Bayern. Seinerzeit verhinderte jedoch eine schwere Knieverletzung, die er sich im August letzten Jahres im Community Shield gegen Liverpool zuzog, dass ein Transfer nach München schon damals zustande kam.

FC Bayern München verlängert Vertrag mit Malik Tillman bis 2023

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Malik Tillman verlängert. Der 18-jährige Stürmer unterschrieb bei den Münchnern bis 2023.

Quelle: Getty Images

"Wir freuen uns sehr, dass wir Malik für weitere drei Jahre an den Verein binden konnten", sagte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus: "Er hat sich sportlich und persönlich hervorragend weiterentwickelt, zuletzt bei den Amateuren bereits die ersten Schritte im Männerfußball gemacht und starke Leistungen in der gezeigt. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und sein Potenzial."

Tillman wechselte 2015 von der SpVgg in die Nachwuchsabteilung der Bayern. In der vergangenen Saison kam der gebürtige Nürnberger zunächst in der U19 zum Einsatz und erzielte in 26 Spielen 16 Tore. Zum Ende der Spielzeit rückte Tillman in den Drittliga-Kader auf. In acht Partien gelangen ihm dabei fünf Treffer.