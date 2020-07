FC Bayern München: Flick will Champions-League-Endrunde wie WM angehen - alle Informationen zum FCB

Nach dem höchstwahrscheinlichen Einzug ins Champions-League-Viertelfinale will FCB-Trainer Flick für WM-Stimmung sorgen. Alles zum FC Bayern.

Die Spieler des befinden sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die ausstehenden Duelle in der , die im August stattfinden.

Das Weiterkommen im Rückspiel gegen Chelsea haben die Münchner dabei fest eingeplant. In soll sich die Mannschaft nach dem Willen von Trainer Hansi Flick dann wie bei einer WM auf die verbleibenden Partien vorbereiten. Deshalb gibt es ein Trainingslager und Mannschaftsquartier im Süden Portugals, von dem aus das Team zu den Partien nach Lissabon reisen wird.

Mit in der Champions League dabei sein wird auch Kingsley Coman, doch um den Franzosen gibt es neue Abwanderungsgerüchte aus : Demnach ist am Flügelflitzer sehr interessiert, auch wenn sich der FCB einen Verkauf aktuell überhaupt nicht vorstellen kann.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den Deutschen Meister.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

Bayern-Trainer Flick will CL-Endrunde wie eine WM angehen

Bayern-Coach Hansi Flick will während der Champions-League-Endrunde in Portugal im August von den Erfahrungen profitieren, die er als Assistent von Bundestrainer Jogi Löw sammeln konnte. Nach Angaben der Bild wollen die Münchner die Königsklassen-Endrunde, die ab dem Viertelfinale in Lissabon ausgetragen wird, wie eine Weltmeisterschaft angehen.

Der FCB wird dem Bericht zufolge ein Trainingslager an der Algarve aufschlagen, von wo aus das Team zu den Spielen in Portugals Hauptstadt anreisen wird. "Ich kenne die Turnierform sehr gut. Daher glaube ich, dass wir damit gut zurechtkommen können", sah Flick einen kleinen Vorteil für sich und seine Mannschaft.



Manchester United hat angeblich Kingsley Coman auf der Wunschliste

Manchester United ist angeblich an Kingsley Coman vom FC Bayern München interessiert, sollte sich ein Transfer von Jadon Sancho in dieser Wechselperiode nicht realisieren lassen. Das berichtet das Online-Portal The Athletic.

Coman sei nach Angaben von The Athletic an einem Wechsel nach Manchester "sehr interessiert". Zudem soll er von der Idee sehr angetan sein, mit seinen Nationalmannschaftskollegen Paul Pogba und Anthony Martial zusammen zu spielen. United soll zunächst allerdings nur an einem Leihgeschäft interessiert sein, womöglich mit einer Kaufpflicht im kommenden Sommer.



Kommentar: Bayern darf bei Alaba nicht den Kroos-Fehler machen

Der Vertrag von David Alaba beim FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus. Die Bemühungen, das Arbeitspapier des Österreichers beim FCB zu verlängern, haben bislang keinen Erfolg gebracht.

Der FC Bayern sollte aber nicht den gleichen Fehler wie bei Toni Kroos machen und den Spieler leichtfertig abgeben - ein Kommentar.



Bericht: verhandelt mit Manchester United über Perisic-Tausch

Ivan Perisic hat nach seinem Leihende zum FC Bayern München offenbar keine Perspektive bei Inter Mailand. Wie fußballtransfers.com berichtet, arbeitet der italienische Verein an einem Tauschgeschäft mit Manchester United. Im Gegenzug für Perisic soll der zuletzt ausgeliehene Alexis Sanchez (31) dauerhaft zu den Nerazzurri wechseln.

Neben Manchester United sollen sich mit Tottenham und Everton noch zwei weitere Vereine aus der Premier League für einen Transfer von Perisic interessieren. Ein Verbleib beim FC Bayern ist durch die Verpflichtung von Leroy Sane (24) erschwert worden: Der Rekordmeister ließ die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro zuletzt verstreichen.

FC Bayern München - Rummenigge bei Thiago und David Alaba skeptisch, aber: "Es wird keinen Summer-Sale geben"

Bayern München bereitet sich auf eine Zukunft ohne Thiago und David Alaba vor - auf dem Weg zum begehrten Triple stehen die beiden Führungsspieler dem deutschen Rekordmeister aber auf jeden Fall noch zur Verfügung . "Sie werden in der Champions League das Achtelfinale gegen Chelsea bestreiten und dann auch beim Finalturnier in Lissabon mitspielen, wenn wir das erreichen. Dann werden wir weitersehen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag bei der Vorstellung von Leroy Sane.

Vor allem bei Thiago geht Rummenigge weiter von einem Wechsel im Sommer aus. Der 29 Jahre alte Spanier habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass er was Neues machen möchte. Bis dato hat uns aber noch kein Klub kontaktiert." Mit Alaba befinde sich der FC Bayern "in Gesprächen. Bis jetzt gibt es aber noch keine Lösung." Die von den Bayern bevorzugte Option wäre, betonte Rummenigge, "dass Thiago und Alaba ihre Verträge verlängern. Bei Thiago ist das schwierig, bei David müssen wir abwarten."

Klar ist, dass die Münchner ihre beiden Stars nur gegen eine entsprechend hohe Millionen-Ablöse transferieren werden. Er müsse über die Zahlen, die er lese, "immer schmunzeln", sagte Rummenigge und ergänzte mit Nachdruck: "Einen Summer-Sale wird es trotz Corona beim FC Bayern nicht geben."

