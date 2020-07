FC Bayern: Jerome Boateng würde zur Premier League "nicht nein sagen"

Jerome Boatengs Zukunft beim FC Bayern ist weiterhin unklar. Eine Rückkehr in die Premier League ist für ihn interessant.

Jerome Boateng kann sich eine Rückkehr nach vorstellen. "Ich würde nicht nein sagen. Ich liebe es, die Premier League anzuschauen. Ich liebte es auch, dort zu spielen. Es hat mir sehr geholfen, mit großartigen Spielern, Weltklassespielern zu trainieren", sagte der 31-Jährige vom FC Bayern gegenüber CGTN Sports ( Global Television Network).

Boateng steht bei den Bayern noch bis 2021 unter Vertrag, seine Zukunft ist bislang nicht geklärt. Der Innenverteidiger tendiert zwar zu einem Verbleib in München, ihm sollen aber diverse Angebote vorliegen. Unter anderem aus England.

Bayern-Verteidiger Boateng: Premier League "eine meiner Lieblingsligen"

Er wäre "definitiv bereit", nochmal auf die Insel zu wechseln, betonte der Weltmeister von 2014. "Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Man kann nie wissen, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich will dort nicht spielen. Es ist definitiv eine meiner Lieblingsligen", so sagte Boateng.

Boateng spielte bereits in der Saison 2010/2011 in England für . Für die Citizens kam er damals in 24 Pflichtspielen zum Einsatz. Ein Tor oder eine Vorlage blieben ihm dabei verwehrt.