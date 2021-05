FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB und BVB buhlen wohl um Stürmer, Matthäus wünscht sich Gerland beim HSV

Matthäus wünscht sich Gerland beim HSV und der FCB buhlt gemeinsam mit dem BVB wohl um ein Sturm-Juwel. Alle News zum FC Bayern München heute.

Der FC Bayern München heutigen Dienstag. Alle News und Infos zum deutschen Rekordmeister findet Ihr hier.

Alle Entwicklungen der vergangenen Tage gibt's hier zum Nachlesen:

FC Bayern München, Gerücht: Joachim Löw holt offenbar Thomas Müller ins DFB-Team zurück

Die Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft ist offenbar perfekt. Nach Bild-Informationen holt Bundestrainer Joachim Löw den Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München für die EM (11. Juni bis 11. Juli) zurück. Löw wird den Kader für sein letztes Turnier am Mittwoch offiziell verkünden.

Das letzte seiner bisher 100 Länderspiele hatte Müller im November 2018 bestritten. Im März 2019 waren der 31-Jährige, Mats Hummels und Jerome Boateng von Löw ausgemustert worden.

FC Bayern München, News: Hermann Gerland verlässt den FCB

Bei Bayern München endet eine Ära: Assistenztrainer Hermann Gerland wird den deutschen Rekordmeister im Sommer nach über 20 Jahren verlassen und nicht zum Team des neuen Chefcoaches Julian Nagelsmann gehören.

Das bestätigte Gerland, dessen Vertrag eigentlich noch bis Ende Juni 2022 datiert ist, am Montagabend der Bild: "Ich werde den Verein zum Saisonende verlassen", so der 66-Jährige, der seine Karriere aber wohl noch nicht beenden will: "Ich kann mir vorstellen, weiterhin im Fußball tätig zu sein und lasse alles weitere auf mich zukommen."

"Tiger" Gerland gilt als Entdecker von Stars wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Mats Hummels oder David Alaba. Als "Co" arbeitete er unter Louis van Gaal, Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick.

FC Bayern München und BVB angeblich mit Interesse an Sheffield-Talent Daniel Jebbison

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund könnten sich offenbar ein Tauziehen um den nächsten hochtalentierten Youngster aus England liefern. Die beiden Klubs sollen Interesse an Daniel Jebbison (17) haben. Das berichtet das Portal 90min.com.

Demnach beobachten die beiden deutschen Klubs den 1,90 Meter großen Mittelstürmer von Sheffield United. Jebbison gilt als eines der größten Talente Englands und feierte zuletzt sein Debüt in der Premier League gegen Crystal Palace.

Bei seinem zweiten Einsatz am Sonntag gegen den FC Everton spielte er über die vollen 90 Minuten durch und erzielte den 1:0-Siegtreffer. Dabei wurde er zum jüngsten Liga-Torschützen seit Raheem Sterling im Jahr 2012 und der jüngste Spieler überhaupt, der bei seinem Startelfdebüt direkt ein Tor erzielen konnte.

Jebbisons Vertrag bei den Blades, deren Abstieg aus der Premier League seit geraumer Zeit feststeht, soll im Sommer auslaufen. Sheffield würde ihn sicherlich auch gern in der Championship halten, allerdings sollen weitere hochkarätige Interessenten Schlange stehen: Neben den Bayern und dem BVB sollen auch Manchester United, der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Everton Interesse haben.

Jebbison wurde in Kanada geboren, entschied sich jedoch für die englische Nationalmannschaft. Im März debütierte er für Englands U18 gegen Wales (2:0).

FC Bayern München heute: Lothar Matthäus wünscht sich Hermann Gerland beim HSV

Ex-Profi Lothar Matthäus hat nach dem Abschied von Bayern-Assistent Hermann Gerland lobende Worte für den "Tiger" gefunden.

"Alle großen Trainer haben am Ende mehr von Gerlands Auge, Erfahrung und Gespür für diesen Klub profitiert als den meisten bewusst ist. Ob van Gaal, Guardiola oder Heynckes. Sie alle haben von ihm geschwärmt“, schrieb der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne: "Der 'Tiger' ist ein Unikat und war über all die Jahre unbezahlbar und so wertvoll wie nur wenige beim FC Bayern."

Wie es mit dem 66-Jährigen weitergeht, ist derzeit unklar, Matthäus hätte allerdings eine Idee: "Tobias Schweinsteiger soll ja beim HSV auf der Trainer-Liste stehen. Wäre es nicht eine schöne Geschichte, wenn der ‘Tiger‘ wieder mit einem Schweinsteiger zusammenarbeiten würde? Mit ‘Basti‘ hat er sich ja schließlich blendend verstanden…“

Bayern-Wechsel vom Tisch: Julian Draxler verlängert Vertrag bei PSG bis 2024

Der 56-fache deutsche Nationalspieler Julian Draxler hat seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2024 verlängert. Dies gab der Klub aus der Ligue 1 am Montagabend bekannt. Damit bindet sich Draxler für drei weitere Jahre an PSG, sein aktuelles Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Der ehemalige Bundesligaspieler nahm offenbar sogar eine Gehaltskürzung in Kauf, um in Paris, wo er sich sehr wohl fühlt, bleiben zu können. Aktuell verdient Draxler rund sieben Millionen Euro im Jahr. Trainer Mauricio Pochettino soll sich sehr für eine Verlängerung mit Draxler eingesetzt haben, nachdem dieser vor der Ankunft des Argentiniers noch zu den Verkaufskandidaten gezählt hatte.

Laut L'Equipe bemühten sich einige Klubs aus der Premier League und Serie A um Draxler. Das finanziell beste Angebot kam dem Bericht zufolge allerdings vom FC Bayern München, doch der 27-Jährige fühlt sich in Paris heimisch und lehnte - trotz weniger Gehalt bei PSG - ab.

Draxler selbst hatte seine Zukunft zuletzt noch offengelassen. "Das wird sich zeigen. Mein Vertrag läuft aus", sagte er nach dem 3:2 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen die Bayern, man werde "zu einem späteren Zeitpunkt sehen, was passiert".

FC Bayern München: Manuel Neuer gratuliert Liverpool-Keeper Alisson Becker zu Last-Minute-Tor

Liverpool-Keeper Alisson Becker (28) hat am vergangenen Wochenende mit einem Kopfballtor in allerletzter Minute für den Sieg der Reds gegen West Bromwich (2:1) gesorgt. Der Brasilianer war bei einer Ecke in der Nachspielzeit in den Strafraum geeilt und traf anschließend per Kopf. Alisson traf damit als erster Schlussmann in der Vereinsgeschichte des LFC in einem Pflichtspiel.

Gratulationen gab es unter anderem von Bayern-Star Manuel Neuer. "Ich habe ihm gratuliert und wir haben ein paar Nachrichten ausgetauscht. Jeder Torhüter träumt davon, das Siegestor zu schießen. Normalerweise liegst du hinten, wenn der Torwart kommt, aber Liverpool musste natürlich gewinnen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Phänomenal. Was für ein unglaublicher Kopfball", schwärmte der 35-Jährige bei The Athletic: "Ich freue mich so für ihn. Er ist ein sehr netter Kerl, mit dem man gut auskommen kann. Er hat sich diesen Moment verdient."