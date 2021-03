FC Bayern München: Kingsley Coman lehnt offenbar erstes Angebot zur Vertragsverlängerung ab

Die Bayern wollen ihren Flügelflitzer langfristig binden. Coman allerdings soll eine erste Offerte des FCB ausgeschlagen haben.

Der FC Bayern will offenbar den bis 2023 laufenden Vertrag von Linksaußen Kingsley Coman langfristig verlängern. Ein erstes Angebot des Tabellenführers der Bundesliga soll der Franzose nach Informationen des kicker allerdings abgelehnt haben.

Der FCB sei demnach an einer vorzeitigen Ausdehnung der Vertragslaufzeit bis 2026 interessiert, derzeit seien die Verhandlungen jedoch unterbrochen. Im Sommer hatte sich der 26-malige Nationalspieler nach Angaben des Magazins noch gegen ein verlockendes Angebot aus der Premier League von Manchester United entschieden.

FC Bayern: Kingsley Coman dachte 2020 über Transfer nach

Durch starke Leistungen in der laufenden Saison - mit 19 Scorerpunkten in 27 Partien war Coman insbesondere in der Hinrunde der formstärkste Spieler aus dem Flügeltrio um Leroy Sane, Serge Gnabry und ihn - hat der 24-Jährige großes Interesse bei den europäischen Spitzenklubs geweckt. Mit einer Vertragsverlängerung könnte der FCB frühzeitig Planungssicherheit schaffen.

"Im vergangenen Sommer habe ich mir schon solche Fragen gestellt", deutete Coman im Februar beim französischen Pay-TV-Sender Telefoot an, sich mit einem Abschied zumindest befasst zu haben, dies habe sich mittlerweile aber deutlich geändert.

"Die aktuelle Situation ist eine ganz andere. Ich fühle mich sehr gut, ich spiele viel und ich verstehe mich gut mit dem Trainer." Diese Entscheidung sei jedoch nicht in Stein gemeißelt: "Eines Tages habe ich vielleicht Lust, noch etwas anderes zu entdecken", sagte er weiter. Da "wir im Moment die beste Mannschaft Europas haben", sei ein Wechsel aktuell jedoch keine Option.

Flick bezeichnete Coman, der 2017 nach zweijähriger Leihe für 21 Millionen Euro fest von Juventus Turin nach München wechselte, zuletzt bei France Football gar als "einen der besten Spieler der Welt auf seiner Position." Er sei in einer "unglaublichen Form" und habe zudem "noch Raum für Verbesserungen".