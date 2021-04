Joachim Löw über Müller-Rückkehr in die Nationalmannschaft: "Ab nächster Woche werden wir uns ranmachen"

Nachdem die Rufe nach dem Münchner zuletzt immer lauter wurden, schließt der Bundestrainer ein Comeback Müllers für die EM nicht aus.

Bundestrainer Joachim Löw will sich in der kommenden Woche mit einer möglichen Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalelf beschäftigen. Das erklärte er am Mittwochabend in einem Interview mit Sky in der Halbzeitpause der Champions-League-Partie zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain.

"Ab nächster Woche werden wir uns ranmachen nochmal alles zu analysieren, was war, was die Mannschaft braucht. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen", sagte Löw auf die Frage, ob es noch Argumente gegen eine Rückkehr von Thomas Müller gebe.

DFB - Löw: "Denken jetzt darüber nach, was für die EM das Beste für die Mannschaft ist"

Sein letztes Länderspiel absolvierte Müller im November 2018, seitdem gab es immer wieder Rufe nach einer erneuten Nominierung des Bayern-Stürmers.

"Manche Dinge habe ich schon im Kopf", fuhr Löw fort und ergänzte: "Wir denken jetzt darüber nach und dann wird das Entscheidende sein: Was ist für das Turnier insgesamt das Beste für diese Mannschaft, um erfolgreich zu sein?

Löw: "Maßlos enttäuscht" über Niederlage gegen Normazedonien

Zudem äußerte sich Löw über einen Rücktritt noch vor der EM 2021. Nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien geriet Löw erneut in Kritik. Bislang mache er sich darüber aber keine Gedanken: "Wir haben unseren Plan und die Mannschaft hat in den ersten beiden Spielen einiges gezeigt", sagte Löw.

"Mich hat die Niederlage schon sehr getroffen. Ich war auch absolut maßlos enttäuscht, wie alle Spieler auch", sagte Löw über die Niederlage. "Es ist wichtig für uns, wenn wir nochmal 14 Tage am Stück zusammen sind, das wird uns helfen."