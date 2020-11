FC Bayern München: Jerome Boateng "offen für Vertragsgespräche"

Der Vertrag von Jerome Boateng beim FC Bayern läuft Ende Juni 2021 aus. Der Innenverteidiger kann sich eine Verlängerung aber wohl gut vorstellen.

Jerome Boateng würde nach Angaben seines Beraters gerne auch nach dieser Saison für Bayern München spielen.

"Wir sind offen für Vertragsgespräche. Wir freuen uns, wenn wir die Gespräche mit Bayern führen. Jerome fühlt sich unglaublich wohl hier. Die Mannschaft ist unglaublich fokussiert und professionell. All das passt zu Jerome", sagte Damir Smoljan zu Sport1 .

FC Bayern: Auch Hansi Flick würde sich wohl Verlängerung von Jerome Boateng wünschen

Auch Trainer Hansi Flick kann sich allem Anschein nach gut vorstellen, mit Boateng nach dessen Vertragsende in München am 30. Juni 2021 weiterzuarbeiten. "Wir sind alle froh, dass er die letzten Monate an sich gearbeitet und aufgeholt hat", sagte er nach dem 6:2 (2:1) des deutschen Rekordmeisters im Champions-League-Gruppenspiel bei Red Bull Salzburg .

Der 32-Jährige habe, so Flick weiter, ein "sehr gutes Spiel gemacht" und mit dem wichtigen Treffer zum 3:2 "den Weg geebnet".