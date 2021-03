FC Bayern München: Michael Cuisance kehrt im Sommer wohl von Olympique Marseille zurück

Michael Cuisance wird im Sommer wohl zurück nach München wechseln, Olympique Marseille ist mit dem Leihspieler unzufrieden.

Noch im Oktober wollte der FC Bayern Michael Cuisance zu Leeds United verkaufen, doch der Franzose fiel durch den Medizincheck. Kurz darauf wurde der 21-Jährige an Olympique Marseille verliehen, doch nach Informationen der L'Equipe wollen die Südfranzosen die Kaufoption nicht ziehen.

Der Mittelfeldmann habe schlichtweg die Erwartungen nicht erfüllt, zuletzt gab es Kritik von Interimstrainer Nasser Larguet. "Er muss auf dem Platz etwas disziplinierter werden und seine Qualitäten in den Dienst des Teams stellen. Er ist in der Lage, erstaunliche Dinge zu leisten, aber in unserer Situation brauchen wir Spieler, die den Teamgeist befördern."

FC Bayern: Setzt Sampaoli bei OM auf Cuisance?

OM müsste zwischen zehn und 18 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zahlen, das ist für den Klub aus der Ligue 1 jede Menge Holz.Endgültig geklärt ist die Sachlage aber noch nicht, da weiter möglich ist, dass Neu-Trainer Jorge Sampaoli auf die Bayern-Leihgabe setzen wird.

Bisher absolvierte Cuisance 18 Spiele für OM, dabei lieferte er eine Vorlage und sah dreimal Gelb.