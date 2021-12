Bayern gewinnt dramatisches Topspiel beim BVB: Die Bundesliga im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Serienmeister Bayern München hat den Angriff von Borussia Dortmund abgewehrt und seine Tabellenführung in der Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann den hochklassigen Ligagipfel beim DFB-Pokalsieger mit 3:2 (2:1) und liegt drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde vier Punkte vor dem Verfolger.

Robert Lewandowski (9./ 77., Handelfmeter nach Videobeweis) und Kingsley Coman (44.) sorgten für den siebten Pflichtspielsieg der Münchner gegen den Erzrivalen in Serie. Julian Brandt (5.) und Erling Haaland (48.) trafen für Dortmund.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern Endergebnis: 2:3 Tore 1:0 Brandt (5.), 1:1 Lewandowski (9.), 1:2 Coman (44.), 2:2 Haaland (48.), 2:3 Lewandowski (77.) Aufstellung Dortmund Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Can – Brandt, Reus, Bellingham - Haaland Aufstellung Bayern Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Goretzka, Tolisso – Coman, Müller, Sane – Lewandowski Gelbe Karten Can (51.), Bellingham (86.), Lewandowski (87.), Upamecano (90.+4)

nach Ende | Im hochklassigen Spitzenspiel der Bundesliga hat Borussia Dortmund letztlich knapp mit 2:3 das Nachsehen gegen den FC Bayern München. Ein umstrittener Handelfmeter sorgte für die Entscheidung zugunsten des Rekordmeisters. Unverdient ist der Sieg der Gäste sicher nicht, doch ein Remis hätte zu dieser Partie ebenfalls gut gepasst. Vor allem in der zweiten Hälfte agierte der BVB lange Zeit auf Augenhöhe, verlangte dem Gegner vor 15.000 Zuschauern im Signal Iduna Park alles ab. Und Fehler unterliefen beiden Mannschaften, was durchaus weitere Tore ermöglicht hätte. Der Strafstoß brachte die Borussen nicht nur in Rückstand, der zog ihnen in gewisser Weise auch den Stecker. Eine nennenswerte Reaktion folgte darauf nicht mehr.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90'+11 Schluss! Schiedsrichter Zwayer beendet das Treiben auf dem Platz.

90'+9 Eine Ecke gibt es noch für den BVB. Torwart Kobel eilt mit nach vorne, Reus führt aus. Der abgewehrte Ball landet an der Strafraumgrenze bei Schulz. Wo will er denn hin? Die Kugel geht verloren, der Konter läuft, und das Tor ist leer. Doch Tolisso bringt das Spielgerät aus großer Distanz nicht unter.

90'+7 Dann wird den Gästen ein Freistoß zugesprochen. Das bringt dem Rekordmeister wertvolle Zeit. Um die Ausführung kümmert sich Lewandowski, der setzt seinen Rechtsschuss allerdings über das Tor.

90'+5 Immerhin kommen die Borussen kurz darauf im Sechzehner noch einmal zum Abschluss. Den Rechtsschuss von Malen hält Neuer sicher.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90'+4 Upamecano unterbindet eine schnelle Dortmunder Umschaltsituation mit einem Foul an Reus. Natürlich gibt es Gelb - die zweite Karte für den Innenverteidiger in der laufenden Spielzeit.

90'+2 Seit geraumer Zeit, eigentlich seit dem Elfmeter, ist die Partie völlig zerfahren. Das spielt natürlich der führenden Mannschaft in die Karten. Der BVB bekommt kaum noch etwas auf die Reihe.

90' Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Es soll stattliche zehn Minuten obendrauf geben.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

88' Bei den Gästen darf Coman vorzeitig Feierabend machen, dafür betritt Nianzou den Rasen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

87' Im Duell mit Bellingham geht Lewandowski zu robust zu Werke und wird ebenfalls verwarnt. Gelb hatte der Pole zuvor in dieser Bundesligasaison noch nicht gesehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

86' Manuel Neuer zeigt seine fußballerischen Qualitäten im eigenen Sechzehner. Dann ist der Ball gespielt, doch Bellingham zieht nicht zurück. Dafür sieht der Brite seine vierte Gelbe Karte in dieser Bundesligasaison.

85' Von der linken Seite tritt Reus einen Freistoß mit Zug zum Tor. Bellinghamn geht frei zum Kopfball, bringt die Verlängerung aber nicht aufs Tor. Dort lauerten noch zwei weitere Schwarz-Gelbe vollkommen frei vor Neuer.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

82' Aufseiten der Hausherren ist der Tank von Haaland im ersten Spiel nach langer Verletzung leer. Der Norweger wütet beim Gang vom Platz noch gegen den vierten Offiziellen. Für ihn kommt Tigges, zudem räumt Guerreiro den Platz zugunsten von Schulz.

81' Coman setzt sich auf der rechten Seite durch und schlägt eine gefährliche Flanke. Hummels grätscht noch vor dem ersten Pfosten und lenkt die Kugel fast ins eigene Tor.

78' Auf Dortmunder Seite ist man wegen der Elfmeterentscheidung aufgebracht. Rose tobt an der Seitenlinie und ist von seinen Co-Trainern kaum einzufangen. Zwayer bleibt das nicht verborgen. Der Unparteiische verweist den BVB-Coach mit Gelb-Rot des Innenraums.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München 2:3 | Torschütze: Lewandowski

77' Aufreizend lässig läuft Lewandowski beim Handelfmeter an, schießt mit dem rechten Fuß ins rechte Eck. Kobel ahnt die Seite und ist dran, vermag den Einschlag aber nicht zu verhindern.

76' Elfmeter für den FC Bayern München! Feldschiedsrichter Zwayer geht zum Monitor und erkennt dort eine durchaus aktive Bewegung zum Ball. Sicherlich ist das ein Grenzfall, doch Zwayer entscheidet sich für den Handelfmeter.

75' Bei einer Flanke von der rechten Seite gerät Hummels im Sechzehner mit der Hand an den Ball. Die Szene wird überprüft.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

74' Kurz darauf erfolgt doch der Wechsel. Hernandez verlässt den Rasen und wird in der Innenverteidigung durch Süle ersetzt.

73' Inzwischen läuft die Partie wieder. Hernandez will es zunächst noch einmal versuchen und kehrt auf den Rasen zurück.

71' Schon gibt es die nächste Verletzung. Bei einem Schuss von Reus hat Hernandez das linke Bein entlastet und bekommt den Ball seitlich gegen das Knie, welches dabei nachgibt.

70' Brandt ist inzwischen zumindest ansprechbar, wird aber nun vom Platz getragen. Für ihn kommt Wolf.

69' Der Münchener Verteidiger steht inzwischen wieder, wird vermutlich weiterspielen können. Unterdessen wird Brandt auf eine Trage gelegt. Für ihn geht es definitiv nicht weiter.

67' Insbesondere Brandt hat es schwer erwischt. Er hat offenbar umgehend das Bewusstsein verloren und ist daher unglücklich zu Boden gegangen. Auch Upamecano muss behandelt werden.

66' Nahe der Mittellinie prallen Upamecano und Brandt mit den Köpfen zusammen. Die Dortmunder signalisieren sofort, dass dringend Hilfe benötigt wird.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

65' Jetzt bringt Bayern-Trainer Nagelsmann seine einzigen beiden Offensivoptionen von der Bank. Gnabry kommt für Sane und Goretzka wird durch Musiala ersetzt.

62' Seit Wiederbeginn gestaltet sich die Begegnung noch offener. Inzwischen geht das 2:2 sicherlich in Ordnung, der BVB hat einiges dafür getan. Darüber hinaus bieten beide Abwehrreihen etwas an. Das macht die Sache so attraktiv. Nur müssten beide Mannschaften diese Angebote noch viel konsequenter nutzen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: WECHSEL

60' Erstmals greift einer der Trainer aktiv ein. BVB-Coach Rose nimmt Dahoud aus dem Spiel, um Malen bringen zu können.

58' Haaland und Reus suchen im Strafraum den Abschluss. Zweimal blockt Pavard in höchster Not. Dann rutscht Brandt weg und die Münchener klären vollends.

57' Coman kommt halbrechts in der Box zum Abschluss und schießt mit dem linken Fuß durch die Beine von Dahoud aufs kurze Eck. Kobel sieht den Ball spät, aber pariert stark.

55' Offenbar hat sich Marco Rose im Ton vergriffen. Die lautstarke Kritik des BVB-Trainers an einer Schiedsrichterentscheidung honoriert dieser mit der Gelben Karte.

54' Im Zweikampf mit Hernandez geht Reus rechts im Strafraum zu Boden. Zwayer lässt laufen - und das geht in Ordnung. Die Videoschiedsrichter sehen keinen Grund, hier einzugreifen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

51' Nach einem Foul von Can an Lewandowski, die es zum wiederholten Male miteinander zu tun bekommen, gibt es die erste Gelbe Karte der Partie - für Can die erste in dieser Bundesligasaison.

50' Wie im ersten Durchgang streben die Gäste eine umgehende Reaktion an. Müller taucht mittig im Strafraum auf, aber wird im letzten Moment abgeblockt.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München 2:2 | Torschütze: Haaland

48' Mit einem schönen Pass leitet Brandt den Dortmunder Angriff über die rechte Seite ein. Die Hereingabe in die Mitte muss Upamecano eigentlich klären, hat aber ein wenig Angst vor dem Handspiel und gelangt nur mit dem Bauch an die Kugel. Diese springt zu Bellingham, der die Übersicht behält und Haaland anspielt. Links in der Box macht der es mit viel Gefühl und schlenzt die Kugel mit dem rechten Fuß unhaltbar an den Innenpfostens des langen Ecks.

46' Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: WIEDERANPFIFF

46' Das Runde rollt wieder über das Grüne im Signal Iduna Park.

Halbzeit | In einem rassigen Spitzenspiel liegt Borussia Dortmund nach 45 Minuten im heimischen Signal Iduna Park gegen den FC Bayern München mit 1:2 zurück. Dabei hatten die Schwarz-Gelben ganz früh den Torreigen eröffnet. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen zügig zurück. Es entwickelte sich eine intensive und temporeiche Begegnung. Dabei ging es durchaus auch abwechslungsreich zu, auch wenn der Rekordmeister die größeren Spielanteile verzeichnete. Der BVB setzte zunehmend auf Konter und organisierte sich so im Ansatz vielversprechende Szenen und eine gute Gelegenheit durch Erling Haaland. Hochkarätige Torchancen blieben darüber hinaus allerdings selten.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45'+1 Dann bittet Schiedsrichter Felix Zwayer die Akteure erst einmal zur Pause in die Kabinen.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München 1:2 | Torschütze: Coman

44' Von der linken Seite schleppt Davies den Ball in den Sechzehner. Dann bietet sich den Borussen die Gelegenheit, die Sache zu klären. Doch Guerreiro schießt übermotiviert den Mannschaftskameraden Hummels an und die Kugel springt vor die Füße von Coman. Dessen Rechtsschuss wird von Reus unhaltbar abgefälscht. Der Franzose kommt so zu seinem dritten Saisontreffer.

42' Neuer leistet sich weit vor dem Sechzehner seinen zweiten Fehlpass. Zumindest geht der Ball ins Aus und seine Abwehr hat Zeit, sich zu formieren.

40' Optisch haben die Gäste mehr vom Spiel, kombinieren sich aber nicht präzise genug in den Sechzehner. So geht Tempo verloren und man muss sich mit einer Ecke begnügen, die im Anschluss nichts einbringt.

38' Nun zeigen sich mal wieder die Westfalen. Brandt probiert es aus halbrechter Position. Der Distanzschuss wird von Hernandez abgefälscht. Die nachfolgende Ecke von der linken Seite zieht keine Gefahr nach sich.

36' Geschickt verlagern die Gäste das Geschehen von der linken Seite über Lewandowski rechts in den Sechzehner zu Coman. Dessen flache Hereingabe erwischt Sane nicht richtig.

35' Nach einem Foul von Brandt an Hernandez liegt der Ball zum Freistoß für Müller im linken Halbfeld bereit. Der Weltmeister von 2014 tritt die Kugel mit dem rechten Fuß direkt rechts an der Kiste vorbei ins Toraus.

32' Weiterhin geht es hier rauf und runter. Nochmals probieren es jetzt die Hausherren. Bellingham schießt aus der Distanz. Der Linksschuss verfehlt den linken Torwinkel. Das erkennt Neuer früh.

29' Dann startet Dortmund einen Gegenstoß. Reus schickt Haaland über halblinks. Der schnelle Dayot Upamecano ist am Norweger dran, der im Sechzehner dennoch zum Linksschuss kommt und den haarscharf am langen Pfosten vorbeisetzt.

29' Im Sechzehner gehen die Münchener zu umständlich zu Werke. Das ist viel Klein-Klein. Spätestens Sane muss schießen, versucht aber auch noch einen Kurzpass. Und dann ist es vorbei.

28' Insgesamt sind die größeren Spielanteile aufseiten des FC Bayern. Der BVB setzt aktuell eher auf Konter.

26' Dann geht es schon wieder auf die andere Seite. Diesmal ist es nachvollziehbar, dass Coman rechts in der Box selbst abzieht. Kobel reißt die Fäuste hoch und blockt ab.

24' Erst jetzt schwimmen sich die Borussen mal wieder frei und schaffen es durch schnelles Umschalten sogar bis in den Strafraum. Die klare Abschlusshandlung bleibt aus, die folgt auch auf die anschließende Ecke nicht.

23' Nach einem Fehler von Can kommt Coman rechts in der Box zum Rechtsschuss. Der ist nicht gut genug und kommt nicht durch. Ein Pass in die Mitte zu Lewandowski wäre die bessere Option gewesen.

22' Auch die dann folgende Ecke von der rechten Seite ist in Abwesenheit von Kimmich eine Sache für Müller. Dessen Hereingabe gerät etwas zu hoch für Goretzka.

21' Jetzt nisten sich die Gäste recht hartnäckig am und im gegnerischen Strafraum ein, doch Müller und Lewandowski werden abgeblockt. Erneut springt einzig eine Ecke heraus.

19' Nach der Hereingabe von Müller wehren die Borussen zunächst ab, dann aber feuert Pavard aus dem Hintergrund. Sein Distanzschuss mit dem rechten Fuß verfehlt das Gehäuse von Kobel.

18' Den ersten Eckstoß dieser Partie bekommt der Rekordmeister zugesprochen. Müller begibt sich zwecks Ausführung zur linken Eckfahne.

15' In dieser Phase prägen viele Zweikämpfe das Geschehen. Dortmund agiert dabei voll auf Augenhöhe. Somit stellt sich die Begegnung derzeit recht ausgeglichen dar und ist mit dem 1:1 ganz passend bewertet.

12' Aus der zweiten Reihe zieht Sane ab. Der Ex-Schalker ist in Dortmund ein gern gesehener Gast, wird entsprechend mit besonders vielen Pfiffen bedacht. Sein Rechtsschuss aus halbrechter Position zischt am langen Eck vorbei.

11' Das Gipfeltreffen der Bundesliga bietet von Beginn an beste Unterhaltung. Und Intensität ist ohnehin dabei, das versteht sich von selbst. Man geht mit aller Konsequenz zu Werke.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München 1:1 | Torschütze: Lewandowski

9' Der Rekordmeister schlägt zügig zurück. Im Mittelkreis verliert Hummels den Ball gegen den aggressiven Müller. Dieser sucht den Weg in Richtung Sechzehner, wird dann aber vom Dortmunder Verteidiger doch noch gestört. Der Ball aber springt zu Lewandowski, der sich die Chance halbrechts in der Box nicht nehmen lässt und aus etwa zwölf Metern mit dem rechten Fuß flach ins kurze Eck schießt. Für den Stürmer ist das der 15. Saisontreffer.

7' Lewandowski mit der ersten Abschlusshandlung für die Gäste, sein Rechtsschuss wird allerdings abgeblockt.

TOOOR! BVB (Borussia Dortmund) - FC Bayern München 1:0 | Torschütze: Brandt

5' Nach einem Schiedsrichterball reagieren die Schwarz-Gelben schneller, bauen den Angriff über links auf. Der Gegner ist stets zu weit weg, bekommt keinen Zugriff. Bellingham flankt in die Mitte. Bereits im Sechzehner kann Brandt den Ball in Ruhe annehmen, macht das technisch sauber und lässt auch noch Davies aussteigen. Aus etwa zehn Metern wuchtet Brandt den Ball in den rechten Torwinkel zu seinem dritten Saisontreffer.

5' Darüber hinaus sind die Gäste bestrebt, Spielkontrolle zu erlangen. Die Münchener sind häufiger am Ball, entwickeln dabei aber noch keine Zielstrebigkeit.

3' Tief aus der eigenen Hälfte spielt Reus einen langen Ball, während Haaland an der Mittellinie durchstartet. In dieser Szene passt Neuer sehr gut auf, eilt weit aus seinem Sechzehner und ist als Erster zur Stelle.

2' Im Spielaufbau erlaubt sich Neuer einen ungewohnten Fehlpass. Bellingham versucht sofort, das zu nutzen. Der überhastete Schuss aus großer Distanz misslingt, kommt daher nicht aufs Tor.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Soeben ertönt bei regnerischen vier Grad der Anpfiff. Immerhin 15.000 Zuschauer dürfen heute im Signal Iduna Park dabei sein, die Karten waren innerhalb einer halben Stunde ausverkauft.

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Felix Zwayer betraut. Der 40-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem 191. Einsatz in der Bundesliga. Unterstützung leisten die Assistenten Marco Achmüller und Mike Pickel. Als vierter Offizieller verrichtet Frank Willenborg seinen Dienst zwischen den Trainerbänken.

vor Beginn | Zwei Auswärtsniederlagen stehen in dieser Saison für die Münchener zu Buche. Eine war deftig und kostete in Mönchengladbach das Weiterkommen im DFB-Pokal (0:5). Die zweite folgte Mitte November in Augsburg (1:2). Zuletzt siegte der Rekordmeister daheim gegen Bielefeld mit 1:0. Darüber hinaus gab man sich in der Champions League keine Blöße, steht ohne jeglichen Punktverlust längst im Achtelfinale.

vor Beginn | Nicht vergessen sollten wir das Supercup-Finale im August. Das fand in Dortmund statt und ging mit 3:1 an den FC Bayern. In der Bundesliga stehen für den Rekordmeister gegen die Westfalen fünf Siege in Folge zu Buche. Den letzten Dortmunder Sieg gab es im November 2018 an dieser Stelle (3:2).

vor Beginn | National verbuchten die Schwarz-Gelben zuletzt zwei Siege - in Stuttgart (2:1) sowie zuletzt in Wolfsburg (3:1). Letztmals das Nachsehen hatte man in der Liga Anfang November in Leipzig (1:2). Die letzte Heimniederlage in einem Meisterschaftsspiel geht auf Anfang April zurück, damals hatte man gegen Eintracht Frankfurt das Nachsehen (1:2). Seither hat der BVB im Signal Iduna Park elf Bundesligapartien in Folge gewonnen.

vor Beginn | Auf beiden Seiten stehen zehn Saisonsiege in der Bundesliga zu Buche. Sieben davon errangen die Borussen zu Hause und sind damit ohne jeglichen Punktverlust die beste Heimmannschaft. Eine Pleite auf eigener Wiese setzte es einzig in der Champions League (1:3 gegen Ajax). In der Königsklasse hat der BVB das Achtelfinale inzwischen verpasst, wird die internationale Saison in der Europa League fortsetzen.

vor Beginn | Offensiv erleben wir das Beste, was die Liga zu bieten hat, wobei der FC Bayern noch neun Treffer mehr erzielt hat als die Nummer 2 aus Dortmund. Der Rekordmeister also ist der Krösus in Sachen Torerzielung (42 Stück) und stellt zudem zusammen mit dem SC Freiburg die beste Abwehr (13 Gegentreffer).

vor Beginn | Im Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga hat der Tabellenzweite den Spitzenreiter zu Gast. Und da lediglich ein Punkt zwischen beiden Mannschaften liegt, geht es um den Platz an der Sonne. Um den zu behaupten, genügt den Gästen ein Remis. Der BVB dagegen muss gewinnen, will man den Meister vom Thron zu stoßen.

vor Beginn | Aufseiten der Gäste gibt es nach dem Bielefeld-Spiel keinerlei Umstellung. Julian Nagelsmann schickt die identische Anfangsformation ins Rennen. Also ist der jüngst noch angeschlagene Leon Goretzka (Patellasehne) einsatzfähig. Nicht zur Verfügung stehen nach wie vor Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Kimmich (beide COVID-19), Marcel Sabitzer (Wadenverletzung), Bouna Sarr (Adduktorenverletzung) und seit Neuestem auch Josip Stanisic (Muskelbündelriss).

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel unternimmt Marco Rose drei Veränderungen. Anstelle von Nico Schulz, Marius Wolf und Donyell Malen, die heute allesamt auf der Bank Platz nehmen werden, rutschen Raphael Guerreiro, Jude Bellingham und Erling Haaland in die Dortmunder Startelf. Neben dem zuletzt angeschlagenen Bellingham (Knieprobleme) kann auch der lange fragliche Manuel Akanji spielen. Und die Rückkehr von Haaland macht den Borussen besonders große Hoffnungen, auch wenn es beim Norweger noch nicht für 90 Minuten reichen dürfte.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 14. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München: Das sind die Aufstellungen in der Bundesliga

So lautet die Aufstellung des BVB (Borussia Dortmund):

Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Dahoud, Can – Brandt, Reus, Bellingham - Haaland

Der FC Bayern startet mit folgender Aufstellung:

Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Goretzka, Tolisso – Coman, Müller, Sane – Lewandowski

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München: Alle Informationen zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern live sehen ... im TV ... auf Sky Bundesliga 1 HD im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket im LIVE-TICKER ... bei Goal

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Bayern München: Der SID-Vorbericht zur Partie

Die scharfzüngigen Sticheleien aus München kontert Hans-Joachim Watzke ganz selbstsicher. "Die sollen ruhig mal kommen", sagte der sonst stets berufspessimistische Boss von Borussia Dortmund vor dem Gipfelkracher der Bundesliga. Der BVB wird versuchen, den seit Jahren übermächtigen FC Bayern mit aller Macht vom goldenen Thron zu stürzen: "Wir wollen ihnen wehtun. Es ist ein Spiel mit Signalwirkung", sagte Trainer Marco Rose.

Egal, ob für Thomas Müller "die Zeichen auf Sieg stehen", wie er in seinem Newsletter schrieb. Egal, ob Manuel Neuer süffisant erklärt, es gehe ja diesmal immerhin wieder um etwas: Am Samstag sieht sich der BVB vor pandemiebedingt nur 15.000 Zuschauern reif für eine Palastrevolution. Am besten nachhaltig - bis zum Saisonende.

"Wir haben alle das Ziel, am Abend Tabellenführer zu sein", betonte Sportdirektor Michael Zorc im Sport1-Interview: "Dafür muss alles stimmen. Wir sind in der Lage, den FC Bayern zu schlagen, wenn alle ihr Potenzial abrufen."

Naturgemäß haben die Münchner etwas dagegen. "Wir werden nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen in den Flieger steigen, das dürfen wir ja auch nicht", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag: "Aber wir werden da sein. Die Motivationslage ist bei beiden Teams außergewöhnlich hoch."

Das trifft im Topspiel des Tabellenführers beim einen Punkt entfernten Tabellenzweiten besonders auf einen zu: Erling Haaland. Die Rückkehr des Ausnahmestürmers ist für den BVB die größte Hoffnung - doch Robert Lewandowski könnte nach der Schlappe bei der Ballon-d'Or-Vergabe mit Wut im Bauch kommen. Beim letzten Ligaduell im März legte Haaland zwei frühe Tore vor, Lewandowski konterte mit deren drei - die Bayern gewannen 4:2.

Es war eines der vielen, vielen Spiele, die das Narrativ jener Bayern nähren, die immer im richtigen Moment Höchstleistung bringen. "Wir können uns darauf verlassen, in diesen Spitzenspielen auf den Punkt eine Top-Performance abzuliefern", sagte Müller. "Dortmund ist mit Abstand unser schärfster Verfolger, somit ist das Match prägend und richtungsweisend."

Personell haben die Bayern Sorgen im Zentrum. Joshua Kimmich sitzt in Corona-Quarantäne, Marcel Sabitzer ist verletzt, Leon Goretzka brach zuletzt das Training ab. "Die Chancen stehen 60:50, dass er spielen kann", sagte Nagelsmann lachend.

Die Dortmunder Sorgen waren nicht positionsbezogen: Bis zu einem Dutzend Profis fielen aus, es zeigt sich aber Besserung. Auch Haaland gab sein Comeback erst am vergangenen Wochenende - und er traf gleich. Lewandowski hat seit seinem Abschied aus Dortmund vor sieben Jahren sagenhafte 24 Tore gegen den BVB erzielt.

Die Bezeichnung Klassiker hat sich für das Duell etabliert, auch wenn dabei immer noch eher der Gedanke an Borussia Mönchengladbach oder den Hamburger SV mitschwingt. "Das ist ein Klassiker in Deutschland", sagte Neuer, aber: "Dass es wirklich wieder um was geht, das hatten wir nicht immer." Oft war der BVB dafür viel zu weit entfernt.

Rose soll dies ändern. Zwar schmerzt noch das vorzeitige Champions-League-Aus, der erste eisenharte Rückschlag seiner Amtszeit. Aber 30 Punkte aus 13 Bundesliga-Spielen machen Mut. "Wir haben sie im direkten Duell hier und wollen Tore schießen", sagte der Trainer.

Nagelsmann geht erstmals als Bayern-Coach in ein Ligaspiel gegen den BVB. Die Diskussion über Kimmich und die chaotische Jahreshauptversammlung haben den Verein erschüttert. Doch eines sei sicher, sagte Nagelsmann: "Grundsätzlich ist man bei Bayern München immer bereit für Topspiele." Auch wenn der Rahmen nicht stimmt.

"Dass wir gerne vor ausverkauftem Haus spielen würden, ist klar", sagte Sebastian Kehl, Leiter der Dortmunder Lizenzspieler-Abteilung, der WAZ. "Aber das würde einfach nicht in diese Zeit passen."

