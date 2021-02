FC Bayern München verleiht Chris Richards an die TSG Hoffenheim

Chris Richards soll bei der TSG Hoffenheim Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln. Der FC Bayern verleiht das Abwehrtalent an die Kraichgauer.

Der FC Bayern München leiht Abwehrtalent Chris Richards bis Saisonende an Bundesliga-Konkurrent 1899 Hoffenheim aus. Das gaben beide Vereine am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Ob Hoffenheim im Sommer eine Kaufoption für den 20-jährigen US-Amerikaner hat, wurde nicht kommuniziert. "Chris ist ein zweikampfstarker und sehr schneller Verteidiger, der trotz der herausragenden Konkurrenz im Bayern-Kader bereits zu Einsatzzeiten gekommen ist", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, über die Verpflichtung.

FC Bayern: Chris Richards will in Hoffenheim "den nächsten Schritt machen"

Richards war 2018 vom FC Dallas nach München gekommen und hatte im Juni 2020 sein Bundesliga-Debüt gefeiert. In der laufenden Saison kam der Innenverteidiger zu sieben Pflichtspielen für Bayerns erste Mannschaft, ansonsten lief er achtmal für die Reserve in der 3. Liga auf.

"Chris ist ein großes Talent. Er war Leistungsträger in der Innenverteidigung bei unseren Amateuren in der Dritten Liga und hat Erfahrungen bei den Profis gesammelt, auch schon in der Champions League", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Gemeinsam haben wir entschieden, dass Chris jetzt die Monate in Hoffenheim nutzt, um den nächsten Entwicklungsschritt zu setzen. Wir sind sicher, dass die TSG viel Freude an ihm haben wird."

Richards selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich freue mich, in Hoffenheim den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen zu können. Es ist wichtig, dass ich jetzt in der Bundesliga noch mehr Spielpraxis sammeln kann. Ich habe große Ziele und möchte mich für weitere Aufgaben beim FC Bayern empfehlen", so der Nationalspieler.