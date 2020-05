FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer äußert sich zu Vertragsgesprächen, Leon Goretzka befürwortet Sane-Transfer

Leon Goretzka spricht sich für einen Sane-Wechsel aus und Manuel Neuer äußert sich zum Stand der Vertragsverhandlungen. Alles zum FCB.

Für den steht beim Neustart der am Sonntag das Auswärtsspiel gegen an. Die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer bleibt im Vorfeld ein Dauerthema an der Säbener Straße. Nun äußerte sich der Kapitän zum aktuellen Stand.

Außerdem: Leon Goretzka spricht sich für einen Wechsel von Leroy Sane aus und Hansi Flick hofft auf eine baldige Genesung von Philippe Coutinho.

FC Bayern München: Vertragsverlängerung? Manuel Neuer äußert sich

Die Vertragsverlängerung von Kapitän Manuel Neuer beim FC Bayern München ist weiterhin offen. Wie der kicker berichtet, sind die Verantwortlichen weiterhin davon überzeugt, dass Arbeitspapier des Keepers ausdehnen zu können.

Der 34-Jährige selbst erklärte dem Blatt, dass der Ausgang der Verhandlungen weiterhin offen sei. Der Vertrag des Weltmeisters an der Säbener Straße läuft noch bis 2021.

Leon Goretzka würde Sane-Transfer zum FC Bayern München begrüßen

Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat sich für einen Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München ausgesprochen. "Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne mit Leroy zusammenspiele", erklärte der 25-Jährige im Gespräch mit der Welt: "Wir verstehen uns sehr gut."

Die ehemaligen Schalker kennen sich seit der Schulzeit. "Wir haben dadurch eine andere Ebene, als wenn wir uns nur über den Fußball kennen würden", ergänzte Goretzka.

Die Spekulationen um einen Wechsel des Flügelspielers von ziehen sich bereits seit einigen Monaten. Zuletzt wurde über eine angebliche Einigung zwischen dem Spieler und dem deutschen Rekordmeister berichtet. Allerdings pochen die Cityzens auf eine hohe Ablösesumme.

Sieht so das Auswärtstrikot des FC Bayern München für 2020/21 aus?

Der FC Bayern München läuft in den Auswärtsspielen der kommenden Saison wohl in grauen Trikots auf. Footyheadlines veröffentlichte erste Bilder der neuen Arbeitskleidung von Thomas Müller und Co.

Verziert werden die grauen Trikots mit einem orangenen Vereinslogo. Auch der Sponsor sowie das Ausstatterlogo von adidas sind in Orange gehalten.

⚠ Now Available for Everyone: Exclusive: Bayern München 20-21 Away Kit Leaked https://t.co/mjz5SS1oWV — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 10, 2020

FC Bayern: Flick hofft noch auf Coutinho-Comeback in dieser Saison

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hofft darauf, dass Leihspieler Philippe Coutinho trotz seiner OP am Sprunggelenk dem FCB in der laufenden Saison noch helfen kann: "Vielleicht ist er in den letzten Saisonspielen noch dabei", sagte Flick im kicker.

Am Sonntag berichtete die Mundo Deportivo, Coutinho könnte deutlich länger ausfallen als ursprünglich angenommen. So sei eine Ausfallzeit von weiteren sechs Wochen wahrscheinlich, wobei Coutinho die komplette Restsaison verpassen könnte. Der 34. Bundesliga-Spieltag ist für den 27. Juni angesetzt.

Nach seiner Knöchel-OP am 24. April, bei der freie Gelenkkörper im Sprunggelenk entfernt wurden, sollte Coutinho nach zwei Wochen wieder mit dem Aufbautraining starten. Diese Pläne mussten jedoch mehrfach verschoben werden, sodass es möglicherweise bei 17 Scorerpunkten in 32 Einsätzen für den FC Bayern bleiben könnte.

Geht der FC Bayern München vorerst leer aus? Berater deutet Verbleib von Dayot Upamecano bei an

Innenverteidiger Dayot Upamecano könnte RB Leipzig auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Das deutete sein Berater Volker Struth am Sonntag in der TV Sendung "Doppelpass" auf Sport 1 an.

"Ich glaube nicht an große Transfers. Ich denke Upamecano ist ein Spieler für einen großen Transfer. Dann ist die Aussage ja eigentlich getan", sagte Struth angesprochen auf das kommende Transferfenster im Schatten der Corona-Krise.

Diese Aussage Struths deutet indirekt auf eine Verlängerung des Vertrages des 21-jährigen Franzosen in Leipzig an. Der aktuelle Kontrakt läuft im Sommer 2021 an aus und RB machte in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich, keinen Spieler ablösefrei ziehen zu lassen. Das deckt sich mit Medienberichten aus den vergangenen Wochen, wonach der Innenverteidiger seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängern soll. Der Vertrag sei bereits ausgehandelt worden und damit unterschriftsreif.