FC Bayern München: Sane will wohl auch wegen seiner Tochter wechseln - alle News und Gerüchte zum FCB

Sane will seine Tochter wohl in Deutschland aufwachsen sehen, ein Wechsel kann aber noch dauern - die Situation zwischen den Klubs ist verhärtet.

Die Verpflichtung von Leroy Sane bleibt beim FC Bayern München ein Dauerthema. FCB-Boss Rummenigge findet lobende Worte für die Arbeit von Trainer Hansi Flick. Außerdem: Vom neuen Bayern-Trikot sind die ersten Bilder aufgetaucht.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FCB vom heutigen Samstag.

Wechsel zum : Leroy Sane will wohl auch wegen seiner Tochter nach

Offensivspieler Leroy Sane von will offenbar nach Deutschland wechseln, damit seine Tochter Rio Stella dort aufwachsen kann. Der Nationalspieler habe dies gegenüber Freunden erklärt. Das berichtet The Athletic. Demnach soll sich Sane auch sicher sein, dass in der nächsten Transferperiode der Transfer zum FC Bayern München endlich klappen wird. Sanes Tochter wurde im September 2018 geboren.

Dass der deutsche Rekordmeister Interesse am 24-Jährigen hat, ist längst verbrieft, allerdings deutete sich zuletzt eine gewisse Pattsituation in den Verhandlungen zwischen den beiden Klubs an. Die Bayern sollen angeblich bereit sein, lediglich 40 Millionen Euro für Sane zu bieten - offenbar zu wenig für die Citizens.

Der englische Top-Klub ist nach Informationen von Goal und SPOX nicht daran interessiert, den Flügelspieler unbedingt loszuwerden. City ist bei einem zu niedrigen Angebot aus München sogar bereit, Sane noch ein Jahr zu behalten und ihn dann 2021, wenn sein Vertrag ausläuft, ablösefrei abzugeben. Sogar Ex-Präsident Uli Hoeneß meldete sich jüngst zu Wort und schickte eine Warnung in Richtung von Manchester City.

FC Bayern München: "Ein bisschen wie Jupp" - Rummenigge schwärmt von Trainer Flick

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Trainer Hansi Flick für seine Arbeit beim deutschen Rekordmeister Bayern München in den höchsten Tönen gelobt und Parallelen zur Erfolgszeit unter Jupp Heynckes gezogen. "Er hat ein unglaublich enges Verhältnis zu den Spielern, er ist empathisch, die Spieler glauben an ihn. Und er fordert die Mannschaft auch taktisch", sagte Rummenigge der Abendzeitung: "Ich würde mal sagen: Hansi ist ein bisschen wie Jupp."

Flick hatte im November die Nachfolge von Niko Kovac angetreten und den Titelverteidiger anschließend zurück an die Tabellenspitze der geführt.

Rummenigge: Heynckes "ein wichtiger Ratgeber" bei Flick-Diskussion

Aufgrund der positiven Ergebnisse verlängerten die Münchner den auslaufenden Vertrag mit dem 55-Jährigen Anfang April bis 2023. Bei der Verlängerung sei auch Heynckes, der die Bayern 2013 als Trainer zum Triple geführt hatte, "ein wichtiger Ratgeber" gewesen, erklärte Rummenigge.

FC Bayern München: Neues Heimtrikot 2020/21 geleaked

Der FC Bayern München läuft in der kommenden Spielzeit in Heimspielen offenbar wieder ganz in Rot auf. Erste Bilder des neuen Trikots kursieren bereits im Internet.

Dabei bleibt der deutsche Rekordmeister seiner Linie treu. Ergänzt wird das rote Trikot durch einen weißen Kragen mit v-förmigem Ausschnitt sowie ebenfalls weißen Streifen auf den Ärmeln.

The official Bayern home kit for 2020-21 has begun to be sold in the official Adidas stores. pic.twitter.com/ihqmggFz2g — 😷☆☆☆☆🔴⚪ (@BaldBayernFan) May 8, 2020

FC Bayern: Aktuelles Heimtrikot im Allianz-Arena-Stil

Zusätzlich enthält das Trikot drei weiße Längsstreifen an den Seiten, die die drei Streifen des Ausrüsters adidas symbolisieren. Damit erinnert das Dress an das aus der Saison 2016/17, als die Bayern in einem ähnlichen Heimtrikot aufliefen.

Aktuell tragen die Münchner ihre Heimspiele ebenfalls in Rot aus. Das aktuelle Trikot ist durch das Muster der Allianz-Arena geprägt.