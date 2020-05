FC Bayern München: Neues Auswärtstrikot 2020/21 geleaked

Offenbar läuft der FC Bayern München kommende Saison auswärts in grau auf. Erste Bilder des neuen Trikots wurden bereits geleaked.

Der läuft in den Auswärtsspielen der kommenden Saison wohl in grauen Trikots auf. Footyheadlines veröffentlichte erste Bilder der neuen Arbeitskleidung von Thomas Müller und Co.

Verziert werden die grauen Trikots mit einem orangenen Vereinslogo. Auch der Sponsor sowie das Ausstatterlogo von adidas sind in Orange gehalten.

FC Bayern: Auch Heimtrikot zuletzt geleaked

Zusätzlich enthält das Auswärtstrikot einen weißen, runden Kragen und weiße Streifen auf den Ärmeln. Darüber hinaus verlaufen an den Seiten drei Längsstreifen als Symbol für adidas.

Mehr Teams

Diese sind wohl auch auf dem neuen Heimdress der Münchner zu sehen, welches jüngst ebenfalls geleaked wurde.