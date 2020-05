FC Bayern: Flick hofft noch auf Coutinho-Comeback in dieser Saison

Hansi Flick hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Spielgestalter Coutinho in dieser Saison erneut für den FCB auf dem Rasen steht.

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hofft darauf, dass Leihspieler Philippe Coutinho trotz seiner OP am Sprunggelenk dem FCB in der laufenden Saison noch helfen kann: "Vielleicht ist er in den letzten Saisonspielen noch dabei", sagte Flick im kicker.

Am Sonntag berichtete die Mundo Deportivo, Coutinho könnte deutlich länger ausfallen als ursprünglich angenommen. So sei eine Ausfallzeit von weiteren sechs Wochen wahrscheinlich, wobei Coutinho die komplette Restsaison verpassen könnte. Der 34. -Spieltag ist für den 27. Juni angesetzt.

Bayern München: Philippe Coutinho würde 120 Millionen Euro kosten

Nach seiner Knöchel-OP am 24. April, bei der freie Gelenkkörper im Sprunggelenk entfernt wurden, sollte Coutinho nach zwei Wochen wieder mit dem Aufbautraining starten. Diese Pläne mussten jedoch mehrfach verschoben werden, sodass es möglicherweise bei 17 Scorerpunkten in 32 Einsätzen für den FC Bayern bleiben könnte.

Mehr Teams

Coutinho ist bis zum Saisonende vom ausgeliehen. Dass der Bayern seine Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zieht, ist nahezu ausgeschlossen. Stattdessen wird der Ex-Liverpooler vor allem mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht, unter anderem zum FC Chelsea, und .