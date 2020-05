FC Bayern München: Lothar Matthäus lockte Mehmet Scholl, Leon Goretzka glaubt nicht an sinkende Gehälter - alle News und Gerüchte zum FCB

Lothar Matthäus half beim Transfer von Mehmet Scholl einst mit, und Leon Goretzka glaubt nicht an dauerhaft sinkende Fußballergehälter.

Lothar Matthäus plaudert mit Blick auf den Transfer von Mehmet Scholl zum aus dem Nähkästchen, und Leon Goretzka spricht über die Corona-Auswirkungen auf den Fußball. Außerdem: Arda Turan rechnete 2015 mit einem Wechsel zum FCB.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zum FCB vom heutigen Sonntag.

Mehr Nachrichten vom FC Bayern aus den vergangenen Tagen findet Ihr in separaten Artikeln auf unserer Seite.

Lothar Matthäus lotste einst Mehmet Scholl zum FC Bayern München

Ex-Bayern-Kapitän Lothar Matthäus hatte 1992 nach eigenen Angaben einen maßgeblichen Anteil am Transfer von Mehmet Scholl zum Rekordmeister. Das erklärte der heutige TV-Experte im Sky-Podcast "Herz der Mannschaft". Scholl, später achtmaliger Meister und Champions-League-Sieger mit dem FCB, war damals für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom KSC an die Isar gewechselt.

Matthäus erinnerte sich: "Wir hatten den gleichen Manager damals. Im Sommer 1992 wollte er von Karlsruhe weg und hatte zwei Angebote: eins von - Stepanovic war damals der Trainer, der mit seiner Lustigkeit bei Mehmet richtig eingeschlagen hat. Deswegen war er sich nicht sicher - Bayern München wollte ihn auch."

Über den gemeinsamen Berater habe es dann ein Telefonat mit Scholl gegeben. Matthäus schilderte: "Ich habe ihm dann geraten: 'Du kannst in Frankfurt vielleicht mehr Geld verdienen, und vielleicht ist es auch näher an deiner Heimat, vielleicht hat Frankfurt auch jetzt eine gute Mannschaft, aber wenn du ein Großer werden und Titel gewinnen willst, dann musst du zum FC Bayern gehen.'"

FC Bayern: Leon Goretzka glaubt nicht an sinkende Spielergehälter

Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat sich im Interview mit der Welt am Sonntag zum anstehenden -Restart des FC Bayern gegen geäußert. "Wenn ich am nächsten Sonntag in Berlin zum ersten Spiel nach der Corona-Pause gegen Union Berlin auf den Platz laufe, weiß ich, dass ich nicht nur für den FC Bayern München, sondern auch für Zehntausende Arbeitsplätze aus der Fußballbranche auf den Platz gehe, die von der Krise betroffen sind", erklärte der 25-Jährige.

Angesprochen auf die Richtlinien, die die DFL für den Restart festgelegt hat, sagte Goretzka, dass sich Rudelbildungen nicht völlig vermeiden ließen: "Bei einem Revierderby kann man eine Rudelbildung zum Beispiel nie ganz ausschließen. Wir tun alles dafür, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass niemand auf dem Platz infiziert wird. Es wird sich aber auch nicht vermeiden lassen, dass wir uns auf wenige Zentimeter annähern."

Generell glaubt Goretzka aber nicht an eine Veränderung des Fußball-Marktes: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich viel ändert, auch wenn der Wille an mancher Stelle sicher da ist", sagte der Bayern-Profi mit Blick auf eventuell sinkende Spielergehälter, Berater-Honorare und Ablösesummen. "Kurzfristig wird es so sein, weil schlicht und ergreifend das Geld nicht da ist. Bei vielen Vereinen geht es um Existenzen."

Arda Turan vom : "Ich dachte, ich wechsle zum FC Bayern"

Der türkische Ex-Nationalspieler Arda Turan hat verraten, dass er 2015 nicht glaubte, zum FC Barcelona zu wechseln. Vielmehr rechnete er nach eigenen Angaben mit einem Wechsel zum FC Bayern München in die Bundesliga.

"Mein Agent, Ahmet Bulut, hat mir nicht gesagt, dass ich bei Barca unterschreiben werde. 15 Tage später erfuhr ich von der Vereinbarung", sagte Turan in einem Instagram-Live-Video . "Ich dachte, ich wechsle zu Bayern München, weil im Jahr zuvor mein Transfer zu in letzter Minute geplatzt war." Vom Wechsel zu den Blaugrana erfuhr er dann mehr oder weniger zufällig: "Das Dokument fiel aus der Tasche von Ahmet Bulut, als wir zusammen waren. Ich sah das Barcelona-Logo oben auf diesen Papieren. Ich konnte es nicht glauben."

Turan machte ab 2011 bei Atletico mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Im Sommer 2015 folgte dann der Wechsel für 34 Millionen Euro zum FC Barcelona. Bei den Katalanen konnte der 100-fache türkische Nationalspieler aber nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen. 2018 verlieh ihn Barca in die zu .

FC Bayern: Sepp Maier rät Alexander Nübel zur Schalke-Rückkehr

Bayern Münchens Torwart-Legende Sepp Maier hat seinem ehemaligen Klub dazu geraten, Neuzugang Alexander Nübel an seinen aktuellen Verein Schalke 04 auszuleihen.

"Er muss spielen, ist zu schade für die Ersatzbank. Ausleihen wäre eine Option - am besten an den . Dort kennt er das Umfeld und die Mannschaft", sagte der 76-Jährige im Interview mit Sportbuzzer .

Wechsel zum FC Bayern München: Leroy Sane will wohl auch wegen seiner Tochter nach

Offensivspieler Leroy Sane von will offenbar nach Deutschland wechseln, damit seine Tochter Rio Stella dort aufwachsen kann. Der Nationalspieler habe dies gegenüber Freunden erklärt. Das berichtet The Athletic . Demnach soll sich Sane auch sicher sein, dass in der nächsten Transferperiode der Transfer zum FC Bayern München endlich klappen wird. Sanes Tochter wurde im September 2018 geboren.

Dass der deutsche Rekordmeister Interesse am 24-Jährigen hat, ist längst verbrieft, allerdings deutete sich zuletzt eine gewisse Pattsituation in den Verhandlungen zwischen den beiden Klubs an. Die Bayern sollen angeblich bereit sein, lediglich 40 Millionen Euro für Sane zu bieten - offenbar zu wenig für die Citizens.

Der englische Top-Klub ist nach Informationen von Goal und SPOX nicht daran interessiert, den Flügelspieler unbedingt loszuwerden . City ist bei einem zu niedrigen Angebot aus München sogar bereit, Sane noch ein Jahr zu behalten und ihn dann 2021, wenn sein Vertrag ausläuft, ablösefrei abzugeben. Sogar Ex-Präsident Uli Hoeneß meldete sich jüngst zu Wort und schickte eine Warnung in Richtung von Manchester City .