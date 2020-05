FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel-Berater äußert sich zu Neuer-Verlängerung, Newcastle angeblich scharf auf Hernandez

Alexander Nübels Berater hat sich zur Vertragsverlängerung von Manuel Neuer geäußert und Newcastle ist wohl scharf auf Lucas Hernandez. Alle FCB-News.

Nach der Corona-Pause ist der erstmals im eigenen Stadion gefordert: Am Samstag geht es für den deutschen Rekordmeister gegen (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Hier kommt Ihr zu allen Infos zur Übertragung der Partie im TV und im LIVE-STREAM.

Bereits am Mittwoch hatte Manuel Neuer seinen Vertrag in München bis 2023 verlängert. Nun äußerte sich der Berater seines künftigen Konkurrenten Alexander Nübel.

Derweil bestätigte Karl-Heinz Rummenigge, dass die vereinbarte Kaufoption für Barca-Leihgabe Philippe Coutinho nicht gezogen wurde. Und: hat offenbar ein Auge auf Lucas Hernandez geworfen.

Mehr Teams

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Samstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern - Nübel-Berater über Neuer-Verlängerung: "Waren von Anfang an informiert"

Am Mittwoch hatte Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023 verlängert. Der Berater von Neuers künftigem Konkurrenten Alexander Nübel zeigte sich nun von der Verlängerung wenig überrascht.

"Der FC Bayern hat uns gegenüber nie einen Hehl daraus gemacht, dass man den Vertrag mit Manuel Neuer verlängern möchte. Wir waren über diesen Schritt von Anfang an informiert", erklärte Stefan Backs im Interview mit Sport1.

Im Januar wurde bekannt, dass Nübel nach dieser Saison ablösefrei vom FC Schalke nach München wechseln wird. Dabei möchte der 23-Jährige trotz Neuers Vertragsverlängerung den Konkurrenzkampf suchen und plant laut Bild-Zeitung keine Leihe.

FC Bayern: Newcastle United angeblich an Lucas Hernandez interessiert

Newcastle United hat angeblich ein Auge auf Verteidiger Lucas Hernandez (24) vom FC Bayern München geworfen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Da die Übernahme des englischen Klubs durch saudi-arabische Investoren so gut wie durch ist, hätten die Magpies in jedem Fall das nötige Kleingeld, um einen solchen Deal zu stemmen.

Das erste Jahr in München war für Hernandez bislang wahrlich kein leichtes. Zahlreiche Verletzungen warfen den Neuzugang von immer wieder aus der Bahn.

In der Zwischenzeit wurde er sogar zum Bankspieler degradiert, da der bisherige Linksverteidiger David Alaba von Trainer Hansi Flick in die Innenverteidigung und gar zum Abwehrchef befördert wurde. Links hinten - auch eine Position für Hernandez - übernahm Alphonso Davies und ist dort nicht mehr wegzudenken. Für Hernandez blieb damit nur die Bank.

Bayern-Coach Hansi Flick über Jerome Boateng: "Ich arbeite gern mit ihm"

FC Bayern München - Karl-Heinz Rummenigge bestätigt: Kaufoption bei Philippe Coutinho nicht gezogen

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat verraten, dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoption für Leihspieler Philippe Coutinho (27) verstreichen lassen hat. "Die Kaufoption ist abgelaufen, und wir haben sie nicht gezogen", erklärte der 64-Jährige im Gespräch mit dem Spiegel.

Ein Abschied des Brasilianers, der im vergangenen Sommer vom kam, ist damit allerdings noch nicht beschlossen. "Jetzt müssen wir erst einmal intern die Kaderplanung abschließen und sehen, ob er weiter eine Rolle bei uns spielen soll oder nicht", ergänzte Rummenigge.

Die Münchner hätten den Edeltechniker für eine Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro fest vom FC Barcelona verpflichten können. Allerdings hatte sich aufgrund der durchwachsenen Leistungen des brasilianischen Nationalspielers bereits abgezeichnet, dass die Bayern die Option nicht ziehen werden.

FC Bayern München: Thiago fraglich - Serge Gnabry gegen Frankfurt dabei

Bayern München muss im -Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) womöglich seinen Mittelfeldmotor Thiago ersetzen. Der spanische Nationalspieler hat Adduktorenprobleme. "Da muss man abwarten, da geht es noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag.

Optimistischer ist er bei Serge Gnabry. "Bei Serge sieht's ganz gut aus", sagte Flick. Der Nationalspieler hatte zuletzt zwei Tage mit dem Training pausieren müssen, wirkte am Freitag aber wieder mit. Noch nicht dabei sind Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso.