FC Bayern München, News und Gerüchte: Pranjic schwärmt von van Gaal, Hargreaves lobt Kai Havertz

Danijel Pranjic packt Anekdoten aus seiner Bayern-Zeit aus. Owen Hargeaves schwärmt von Kai Havertz. Alle News rund um den FC Bayern München.

Nach der Corona-Pause ist der erstmals vor heimischem Publikum gefragt: Am Samstag trifft der deutsche Rekordmeister auf (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Im Vorfeld der Partie nutzten Goal und SPOX die Gelegenheit, um mit Ex-Bayern-Profi Danijel Pranjic über alte Zeiten zu sprechen. Im exklusiven Interview erzählt Pranjic von seiner bewegten Zeit in München.

Derweil schwärmt Ex-Bayern-Spieler Owen Hargreaves von Bayer Leverkusens Kai Havertz und stellt dabei einen interessanten Vergleich an.

Mehr Teams

Außerdem: Der FC Bayern bemüht sich offenbar um ein 16-jähriges Top-Talent aus , die Konkurrenz im Werben um den Spieler ist allerdings groß.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Donnerstag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern - Owen Hargreaves schwärmt von Kai Havertz: "Eine Mischung aus Ballack und Özil"

Owen Hargreaves, früherer englischer Nationalspieler und einst im Mittelfeld des FC Bayern München und von aktiv, sieht in Bayer Leverkusens Spielmacher Kai Havertz "das nächste große Ding".

"Alle schauen auf Haaland und Sancho, aber aus deutscher Sicht ist Kai Havertz der Auserwählte", sagte BT-Sport -Experte Hargreaves exklusiv gegenüber Goal und SPOX mit Blick auf die Top-Talente der . "Er ist etwas ganz Besonderes und wie eine Mischung aus Michael Ballack und Mesut Özil. Das sagt schon viel aus über seine Torgefahr und seine Eleganz."

Ex-Bayern-Profi Danijel Pranjic im Interview: "Taktisch war Louis van Gaal Jupp Heynckes um Längen überlegen"

Louis van Gaal revolutionierte den Kader des FC Bayern, als er im Sommer 2009 nach München kam. Mit im Gepäck des "Generals": Danijel Pranjic. Der Kroate finanzierte seinen Transfer an die Isar sogar selbst mit und stand insgesamt drei Jahre beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Heute lässt der 38-Jährige seine Karriere in der zweiten zypriotischen Liga ausklingen.

Im Interview mit Goal und SPOX erzählt Pranjic von seiner bewegten Zeit in München. Von seinem großen, aber "sehr schwierigen" Förderer van Gaal und dessen Frau Truus. Von Franck Ribery, dem besten Mitspieler seiner Karriere. Von harten Zeiten unter Jupp Heynckes, fehlender Geduld mit Niko Kovac, Kritik der Fans und einer erfundenen Schlägerei in Lissabon. Und von dem, was er heute so macht.

Hier lest Ihr das komplette Interview.

Bayern, Barcelona und Co. jagen angeblich England-Juwel Benicio Baker Boaitey

Unter anderem der FC Bayern München hat angeblich Interesse an dem 16-jährigen englischen Top-Talent Benicio Baker Boaitey, der noch im Nachwuchs von kickt. Das berichtet Sport1 .

Demnach sind neben den Bayern auch der , Manchester United und der an Baker Boaitey dran. Der englische U16-Nationalspieler gilt als eines der größten Talente in Europa seines Jahrgangs (2004), hatte kürzlich einen Profivertrag bei West Ham abgelehnt und dem Premier-League-Klub stattdessen mitgeteilt, mit seinen Beratern einen neuen Verein zu suchen.

Ivan Perisic fest zum FC Bayern? Karl-Heinz Rummenigge will noch abwarten

Die Kaufoption für Ivan Perisic hat Bayern München verstreichen lassen, Verhandlungen mit über eine Verpflichtung des Kroaten will der deutsche Rekordmeister allerdings weiterhin führen.

"Perisic ist erst von einer Fußverletzung zurückgekehrt. Sobald er einige Matchs bestritten hat, werden wir mit Inter sprechen", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge der Gazzetta dello Sport .

15-jähriger Pierre Dwomoh sagte offenbar Bayern, Juve und Co. ab - Stattdessen Profivertrag beim

Der 15-jährige Pierre Dwomoh hat vor seiner Unterschrift unter einen Profivertrag beim KRC Genk offenbar unter anderem und dem FC Bayern München abgesagt.

Genk selbst gab bekannt, dass sich Dwomoh trotz des "konkreten Interesses europäischer Giganten wie Juventus Turin" jüngst dazu entschied, einen Profivertrag bei seinem Ausbildungsverein zu unterzeichnen, der ihn künftig auch fest in den Kader der ersten Mannschaft integrieren will.

FC Bayern: Alle Spieler der Geschichte mit der Rückennummer Zehn

Der Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern nimmt weiter Formen an. Laut Sport Bild soll er die legendäre Nummer Zehn erhalten - als Zeichen der Wertschätzung. Jahrelang war sie im Besitz von Robben und aktuell von Coutinho.

Hier findet Ihr alle Zehner der FCB-Geschichte.

Manuel Neuer: Darum habe ich beim FC Bayern München verlängert

Bayern-Keeper Manuel Neuer hat erklärt, warum er sich nach langen Verhandlungen letztlich für eine Verlängerung seines Vertrages beim FCB bis 2023 entschieden hat.

"In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht. Zudem war mir wichtig, weiterhin auch mit unserem Torwart-Trainer Toni Tapalovic arbeiten zu können. Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch. Der FC Bayern ist und bleibt eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs", wird Neuer in der Pressemitteilung der Bayern zitiert.