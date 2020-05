FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer und FCB nähern sich wegen Vertrag an, Sane könnte Forderungen zurückschrauben

Der FC Bayern plant die kommende Saison: Bei Manuel Neuer sieht es gut aus - und bei Wunschspieler Leroy Sane auch. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Für den FC Bayern steht nach dem 2:0 bei am zweiten Spieltag nach der Corona-Pause am Samstag das erste Heimspiel an: In der Allianz Arena geht es für den Rekordmeister gegen gegen (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Dann wird auch Manuel Neuer wieder zwischen den Pfosten des Bayern-Tores stehen. Dafür, dass das auch nicht nur in der kommenden Saison, sondern auch darüber hinaus der Fall sein wird, mehren sich nun die Zeichen, denn für die vieldiskutierte Vertragsverlängerung des Keepers sieht es angeblich gut aus.

Außerdem: Wunschspieler Leroy Sane von soll bereit sein, von seinem geforderten Jahresgehalt abzurücken und damit den Weg für einen Transfer zum FCB frei zu machen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den vom heutigen Mittwoch.

Neuer und FCB nähern sich wegen neuem Vertrag an

In den Verhandlungen über einen neuen Vertrag zwischen dem FC Bayern und Torhüter Manuel Neuer sind nach Informationen der SportBild offenbar Fortschritte erzielt worden. Demnach stünden der FCB in Person von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn mit dem langjährigen Nationaltorwart vor einer Einigung über einen neuen Vertrag über 2021 hinaus.

Informationen über eine genaue Vertragslaufzeit gibt es nicht, es seien jedoch nur noch Kleinigkeiten zu klären. Bereits am vergangenen Wochenende zeigte sich Vorstand Rummenigge "vorsichtig optimistisch", was eine Einigung mit Neuer angeht: "Wir sind beide zufrieden. Manuel Neuer weiß, was er am FC Bayern hat, und der FC Bayern weiß, was er an Manuel Neuer hat."

Leroy Sane will Gehaltsforderungen für FCB-Wechsel herunterschrauben

Flügelspieler Leroy Sane soll für einen Wechsel nach München angeblich bereit sein, auf 30 Prozent seiner ursprünglichen Gehaltsforderungen zu verzichten . Dies berichtet die SportBild . Demnach würden sich die Zahlen im Vergleich zu denen, die von der Sane-Seite vor der Corona-Krise aufgerufen wurden, deutlich reduzieren.

Für den ehemaligen Schalker würde der Wechsel nach München allerdings dennoch mit einer erheblichen Gehaltssteigerung einhergehen. Wie Football Leaks enthüllte, kassierte Sane in seinen ersten drei Jahren bei den Citizens ein Grundgehalt in Höhe von neun Millionen Euro. Auch für Sane soll ein Gehaltslimit von 20 Millionen Euro nicht überschritten werden, aber dennoch scheint es wahrscheinlich, dass er sich bei den Top-Verdienern beim FCB um Neuer, Lewandowski und Müller einreiht.

Rummenigge und DFB-Präsident gemeinsam für Gehaltsobergrenze

DFB-Präsident Fritz Keller und Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge haben sich ausgesprochen und wollen nun gemeinsam den Kampf gegen ausufernde Gehälter vorantreiben. "Es gibt unsinnige Gehälter und Ablösesummen, die nicht mehr glaubhaft sind. Wir müssen über Gehaltsobergrenzen reden", sagte Keller am Dienstag in einer Medienrunde: "Ich freue mich, dass ich da mit Karl-Heinz Rummenigge einer Meinung bin."

Keller kündigte daher an, den Konakt zu UEFA-Präsident Aleksander Ceferin suchen zu wollen. Die Eindämmung von Gehältern, die "teilweise von einer anderen Welt" seien, könne nur über die Europäische Fußball-Union (UEFA) gelingen. "Am Ende muss eine europarechtskonforme Regelung stehen, die auch für Großbritannien gilt", sagte der DFB-Chef.

FC Bayern, und planen Turnier nach Coronakrise

Bayern München, Real Madrid und Inter Mailand wollen in der Coronakrise ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Die drei europäischen Topklubs werden 2021 den "Europäischen Solidaritäts Cup" austragen. Die Nettoerlöse aller drei Spiele werden für medizinische Infrastruktur in Italien und Spanien gespendet.

"Die Corona-Pandemie hat auch Europa schwer getroffen. Wir in haben bei allem Leid und allen Problemen vielleicht das Glück, dass sich unser Gesundheitssystem in dieser Krise belastbar zeigt. Auch wir haben allerdings die furchtbaren Bilder aus und gesehen. Zu beiden Ländern haben wir Deutschen eine ganz besondere Beziehung", sagte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern.

FC Bayern: Benjamin Pavard und das Rechtsverteidigerproblem, das keines ist

Es mangele ihm an Explosivität, seine Flanken seien verbesserungswürdig und generell: Er verkörpere einfach nicht den Offensivdrang, den Joshua Kimmich in dieser Rolle verkörpere. All das wurde Benjamin Pavard nachgesagt, nachdem er seine ersten Spiele auf der rechten Abwehrseite des FC Bayern absolviert hatte.

Selbst die Verantwortlichen schienen nicht gänzlich überzeugt von der Idee gewesen zu sein, hinten rechts mit dem französischen Weltmeister zu planen, der für 35 Millionen Euro vom gekommen war. Ja, sie lobten ihn, insbesondere in Person von Uli Hoeneß, der im Sport1-Doppelpass meinte, Pavard könne zu einem der besten Bayern-Transfers aller Zeiten werden. Aber sie rüsteten im Januar nach, indem sie mit Alvaro Odriozola einen gelernten und vermeintlich den höchsten Ansprüchen gerechten Rechtsverteidiger für ein halbes Jahr von Real Madrid ausliehen, um Zeit auf der Suche nach einer größeren Lösung zu gewinnen.

Diese größere Lösung dürften Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn, die Anführer der neuen Transfer-Taskforce des deutschen Rekordmeisters, inzwischen aber nicht mehr benötigen. Das vermeintliche Rechtsverteidigerproblem ist nämlich gar keines - wegen Pavard. Der zeigt spätestens in der Rückrunde, dass er weitaus mehr als eine Notlösung ist und der für seinen Offensivdrang bekannte Odriozola überhaupt nicht gebraucht wird. So auch in Berlin am Sonntag, als der 24-Jährige mehr als nur mit seinem Kopfballtreffer zum entscheidenden 2:0 in der 80. Minute auftrumpfte.

HIER geht es zum kompletten Hintergrundtext zu Benjamin Pavard!

FC Bayern München - Allianz Arena für Uli Hoeneß das beste Stadion der Welt

Für Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist die Münchner Allianz Arena das beste Stadion der Welt. "Ich denke mir immer wieder: Mensch Meier, dieses Stadion ist eine Meisterleistung", erklärte der 68-Jährige im Gespräch mit dem Bayern-Mitgliedermagazin 51 : "Auch nach 15 Jahren sieht es aus, als wäre es gestern erst eingeweiht worden. Es gibt kein besseres Stadion auf der Welt."

Die Spielstätte des deutschen Rekordmeisters wurde am 19. Mai 2005 mit dem Testspiel gegen den TSV erstmals Austragungsort einer Partie. Sowohl die Löwen (gegen den 1.FC Nürnberg) als auch die Bayern (gegen die deutsche Nationalmannschaft) trugen zwei Wochen später ihre offiziellen Eröffnungsspiele aus.

Rund 340 Millionen Euro ließen sich die Münchner Vereine die Arena damals kosten, die mittlerweile nur noch dem Tabellenführer der gehört.

FC Bayern München: Niklas Süle feiert Comeback auf dem Rasen

Innenverteidiger Niklas Süle vom FC Bayern München arbeitet weiter an seinem Comeback. Der 24-Jährige setzte sein Reha-Training am Montag auf dem Rasen fort.

Der Nationalspieler absolvierte ein lockeres Laufprogramm inklusive Koordinationsübungen.

Der Nationalspieler erlitt im Oktober 2019 im Spiel gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss und fällt seitdem aus.