FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuer hofft auf zweites Finale dahoam, Thiago und Gnabry drohen auszufallen

Während Neuer auf ein zweites "Finale dahoam" mit Bayern hofft, drohen Thiago und Gnabry für das Heimspiel gegen Frankfurt auszufallen. Alle FCB-News.

Nach der Corona-Pause ist der erstmals im eigenen Stadion gefordert: Am Samstag geht es für den deutschen Rekordmeister gegen (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Im Top-Spiel nicht dabei sein könnten jedoch Thiago und Serge Gnabry: Sie konnten in den letzten Tagen wohl nur eingeschränkt trainieren.

Manuel Neuer träumt in der von einem zweiten "Finale dahoam" mit dem FC Bayern und erklärt die Gründe für seine Vertragsverlängerung. Zudem will dem -Tabellenführer angeblich bei Ivan Perisic entgegenkommen.

Außerdem: Franz Beckenbauer wird das Heimspiel des FC Bayern gegen die SGE im Stadion verfolgen.

Mehr Teams

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom heutigen Freitag.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern: Manuel Neuer träumt von zweitem "Finale dahoam"

Nationaltorhüter Manuel Neuer träumt nach seiner Vertragsverlängerung von einem zweiten "Finale dahoam" mit Bayern München. "Das hatten wir ja schon 2012. Und 2022 gibt es wieder ein Champions-League-Finale in München. Das würde mich dann ja auch betreffen", sagte Neuer im Interview mit FCBayern-TV .

Neuer stand 2012 zwischen den Pfosten, als die Bayern das Endspiel der Königsklasse gegen den im eigenen Stadion im Elfmeterschießen verloren. Am Mittwoch hatte er seinen Vertrag an der Säbener Straße um zwei Jahre bis 2023 verlängert.

"In den nächsten Jahren ist es ein ganz großes Ziel von uns, dass wir theoretisch wieder ein 'Finale dahoam' haben können", sagte der 34-Jährige: "Das wäre natürlich ein Traum für uns alle, wenn wir bis dahin so arbeiten können, dass wir die Möglichkeit haben, im Finale zu stehen".

FC Bayern: Ausfall von Serge Gnabry und Thiago droht

Wie die Sport Bild berichtet, droht dem FCB der Ausfall von Serge Gnabry und Thiago. Beide Spieler konnten wohl in den letzten Tagen nur eingeschränkt trainieren.

Thiago und Serge Gnabry konnten die letzten beiden Tage nicht bzw. nur eingeschränkt im Leistungszentrum trainieren. Thiago brach am Mittwoch die Einheit wegen Adduktorenproblemen ab. Ihr Einsatz morgen gegen Frankfurt ist gefährdet. #fcbayern @BILD_Sport @SPORTBILD — Tobias Altschäffl (@altobelli13) May 22, 2020

Thiago soll am Mittwoch wegen Adduktorenproblemen die Einheit abgebrochen haben.

FC Bayern: Inter Mailand will dem FCB wegen Ivan Perisic angeblich entgegenkommen

Die Leihe von Ivan Perisic an den FC Bayern läuft zum Saisonende aus, eine Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro soll laut Medienberichten nicht gezogen werden. Da Inter Mailand aber wohl nicht mit dem Kroaten plant, will man laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport dem deutschen Rekordmeister entgegenkommen.

Demnach gebe es zwei Optionen: Ein sofortiger Kauf im Sommer für 18 Millionen Euro oder eine weitere Leihe mit anschließender Kaufpflicht über 15 Millionen Euro. "Sobald er einige Spiele bestritten hat, werden wir mit Inter sprechen", sagte Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag der Gazzetta dello Sport .

FC Bayern: Franz Beckenbauer am Samstag gegen Eintracht Frankfurt im Stadion

Franz Beckenbauer wird am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER ) das Heimspiel von Rekordmeister Bayern München gegen Eintracht Frankfurt besuchen. Wie der 74-Jährige der Bild-Zeitung sagte, habe Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ihn zum Spiel eingeladen.

"Nach längerer Zeit verlasse ich mal wieder die häusliche Umgebung", sagte Beckenbauer. Den Weltmeister von 1974 und 1990 plagen gesundheitliche Probleme, weshalb er länger nicht im Stadion zugegen gewesen war.

Gemeinsam mit Uli Hoeneß, wie Beckenbauer Ehrenpräsident des Vereins, gehört der frühere Libero zur acht Personen starken Bayern-Delegation für das erste Geister-Heimspiel nach dem Restart der Bundesliga.

Manuel Neuer: Darum habe ich beim FC Bayern verlängert

Bayern-Keeper Manuel Neuer hat erklärt, warum er sich nach langen Verhandlungen letztlich für eine Verlängerung seines Vertrages beim FCB bis 2023 entschieden hat.

"In den Wochen des Shutdowns als Folge der Corona-Pandemie wollte ich keine Entscheidung treffen, weil niemand wusste, ob, wann und wie es mit dem Bundesliga-Fußball überhaupt weitergeht. Zudem war mir wichtig, weiterhin auch mit unserem Torwart-Trainer Toni Tapalovic arbeiten zu können. Da dies nun geklärt ist, sehe ich mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich fühle mich in Bayern sehr wohl und heimisch. Der FC Bayern ist und bleibt eine der europäischen Top-Adressen des Fußballs", wird Neuer in der Pressemitteilung der Bayern zitiert.