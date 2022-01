FC Bayern München heute, News und Transfers: Boateng sammelt Retweets für Lewandowski-Wechsel

Der FC Bayern München am Mittwoch (26. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, News: Boateng sammelt Retweets für Lewandowski-Transfer

Ex-Bayern-Verteidiger Jerome Boateng hat einen kuriosen Aufruf gestartet: Für 100.000 Retweets werde er mit FCB-Torjäger Robert Lewandowski über einen Wechsel sprechen, schrieb der Boateng bei Twitter und reagierte damit auf den Aufruf eines Fans, den FIFA-Weltfußballer doch bitte zu OL zu lotsen.

Ein Lewandowski-Transfer zu Olympique dürfte trotz aktuell bereits über 23.000 Retweets unwahrscheinlich sein.

Si ce tweet obtient 100 000 RT, je parlerai à Robert. 😂 #ConsiderItDone 😜 https://t.co/dVMxWV6ALo — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) January 25, 2022

Boateng spielte sieben Jahre lang erfolgreich an der Seite des polnischen Torjägers für den FC Bayern. Unter anderem gewannen sie 2020 zusammen die Champions League. Im vergangenen Sommer heuerte Boateng ablösefrei in Lyon an.

FC Bayern, News: Daran scheiterte angeblich die Süle-Verlängerung

Niklas Süle wird den FC Bayern München nach Informationen von GOAL und SPOX im Sommer ablösefrei verlassen. Laut übereinstimmenden Medienberichten entschied sich der Innenverteidiger aber nicht nur wegen der unterschiedlichen Vorstellungen in der Gehaltsfrage gegen eine Vertragsverlängerung.

Süle hatte dem Vernehmen nach ein Vertragsangebot in Höhe von zehn Millionen Euro abgelehnt. Bei den jüngsten Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Kingsley Coman hatten die FCB-Verantwortlichen deutlich mehr Bereitschaft gezeigt, einen Leistungsträger mit einer deutlichen Gehaltserhöhung auszustatten.

Präsident Herbert Hainer hatte am vergangenen Sonntag, obwohl er über die Entscheidung bereits informiert gewesen sein müsste, jedoch verkündet, dass die Verhandlungen noch laufen würden. Das habe Süle überrascht und seinen Gedanken, den Verein verlassen zu wollen, nochmal gestärkt.

Der ausschlaggebende Punkt sei aber ein anderer gewesen. Dem 26-Jährigen habe es den Berichten zufolge in den vergangenen Jahren an Wertschätzung für seine Leistungen gefehlt.

"Ich weiß, was ich an dem Klub habe. Ich weiß aber auch, dass es bei solchen Entscheidungen immer um Vertrauen geht - um das Vertrauen von mir in den Klub, vor allem aber auch umgekehrt", sagte Süle dahingehend bereits im Oktober gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Süle wurde obendrein sowohl intern als auch öffentlich kritisiert. Im März des vergangenen Jahres hatte er dazu Stellung bezogen. "Für so ein Tor angemahnt zu werden, egal von wem, das stört mich", sagte Süle damals im Bezug auf die 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Unter anderem hatte ihm der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge die Schuld am zweiten Gegentor von Amin Younes gegeben.

Wenn Süle "ein Drecksspiel" mache, "und das wird geschrieben, dann bin ich der Erste, der sagt: zu Recht. Aber ich muss mir nicht alles ankreiden lassen - und unkommentiert lassen." In diesem Zeitraum hatte Süle auch wegen seines Gewichts in der Kritik gestanden, weshalb er angeblich zwischenzeitlich auch aus dem Kader gestrichen worden sei.

FC Bayern, Video: 10.000 Zuschauer in der Allianz Arena erlaubt

FC Bayern, News: Schweinsteiger schließt Engagement nicht aus

Der langjährige Bayern-Profi kann sich zwar aktuell keine Rückkehr zum FCB vorstellen, perspektivisch allerdings will er dies nicht ausschließen. Bei Bild.TV sagte der 37-Jährige über ein mögliches Engagement an der Säbener Straße: "Aktuell ist es nicht reizvoll für mich. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben, mit meinem Jahresplan."

Schweinsteiger, der aktuell als TV-Experte bei der ARD arbeitet, meinte weiter: "Etwas später vielleicht. Ich verfolge natürlich den Fußball, ich verfolge München sehr eng. Und man soll niemals nie sagen. Das kann sich heutzutage schnell ändern."

