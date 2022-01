Der FC Bayern München am Sonntag (22. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, Gerücht: Barcelona beobachtet FCB-Youngster Vidovic

Gabriel Vidovic hat bislang in dieser Saison in Bayerns zweiter Mannschaft in der Regionalliga auf sich aufmerksam gemacht und unter anderem das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen. Das meldet Sport1.

Der kroatische U-Nationalspieler war in 20 Einsätzen auf 19 Scorerpunkte gekommen (12 Tore, 7 Assists), bevor ihn nun Verletzungen und Krankheiten ausbremsten.

"Gabi hat eine härtere Reha-Einheit gehabt und war dann wieder verletzt an der Achillessehne. Er kommt aktuell nicht richtig in Tritt", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf einer Pressekonferenz.

Neben dem FC Barcelona sollen noch weitere Klubs aus dem Ausland sowie zahlreiche Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga an Vidovic interessiert sein, der noch bis 2023 beim FCB unter Vertrag steht.

FC Bayern, News: Schweinsteiger mit Seitenhieb Richtung Guardiola

Bastian Schweinsteiger hat in der Bild erklärt, wo er bei seinem Ex-Trainer Pep Guardiola die Probleme gesehen hat. Die beiden arbeiteten beim FC Bayern zusammen, ehe sich Schweinsteiger zu Manchester United verabschiedete.

"Ich glaube, er ist nicht so an die Mannschaft rangekommen", sagte Schweinsteiger im Vergleich mit Triple-Coach Jupp Heynckes. "Das hat am Ende wohl ein bisschen gefehlt, gerade auch in der Champions League", erklärte er, warum es mit Guardiola aus seiner Sicht nicht zum erneuten Triumph in der Königsklasse gereicht hatte.

Schweinsteiger machte außerdem klar, dass er sich nicht zu den Pep-Lieblingen zählte. "Es gab ja auch andere Spieler, bei denen man auch gemerkt hat, dass er den nicht ganz so sehr mag, Mario Mandzukic zum Beispiel", sagte er.

FC Bayern, News: Sarr mit starken Leistungen beim Afrika-Cup

Während er beim FC Bayern nur Reservist ist, dreht Bouna Sarr beim Afrika-Cup für den Senegal auf. Mit seinem Land zog er durch einen Sieg und zwei Unentschieden als Gruppenerster ins Achtelfinale ein und verpasste dabei keine einzige Minute.

Die Statistiken Sarrs lesen sich dabei hervorragend: So verzeichnete er beispielsweise gegen Zimbabwe eine Passquote von 96 Prozent und brachte fünf von sechs Flanken an den Mann.

Beim FC Bayern gilt Sarr als Verkaufskandidat. Zuletzt sollen mit Lille, Bordeaux, der Roma und Genoa vier Klubs Interesse am Abwehrspieler gezeigt haben, der in München hinter Benjamin Pavard und Josip Stanisic nur dritte Wahl ist.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB