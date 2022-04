FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Villarreal-Kritik an Nagelsmann, Kahn verteidigt Mannschaft

Der FC Bayern München heute am Tag nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am Mittwoch (13. April).

FC Bayern, News: Villarreal-Profi bezeichnet Nagelsmann als "respektlos"

Julian Nagelsmann gerät nach dem Ausscheiden gegen den FC Villarreal immer mehr unter Druck. Selbst vom Gegner gibt es harsche Kritik am 34-Jährigen. "Als die Auslosung stattfand und sie Villarreal bekommen haben, war ihr Trainer, den ich nicht kenne, respektlos gegenüber Villarreal", erklärte Dani Parejo nach dem Spiel bei Movistar: "Indem er gesagt hat, dass er das Duell im Hinspiel entscheiden möchte. Das war respektlos. Manchmal, wenn du in die Luft spuckst, fällt es dir ins Gesicht."

"Ich glaube, in allererster Linie sollten wir natürlich den Anspruch haben, da weiterzukommen. Es hätte vom Namen her sicher härtere Lose geben können", sagte der Bayern-Trainer damals zur Auslosung. Zugleich zollte er Villarreal großen Respekt für die Leistungen in der Europa League und weil sie einen "klaren Plan" hätten. "Ich finde es nicht richtig, den Weg schon weiterzumalen", sagte Nagelsmann.

Einige Wochen später steht fest, dass der Weg in der Champions League für die Bayern schon im Viertelfinale vorbei ist.

FC Bayern, News heute: Nagelsmann erklärt Hernandez-Auswechslung

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat die verhängnisvolle Auswechslung von Lucas Hernandez kurz vor Schluss im Spiel gegen Villarreal erklärt. ""Der Wechsel war nicht freiwillig, Luki ist verletzt gewesen", sagte Nagelsmann auf der anschließenden Pressekonferenz.

Hernandez wurde in der 87. Minute ausgewechselt und durch Alphonso Davies ersetzt. Ausgerechnet dieser leistete sich aber den Fehler vor dem 1:1-Ausgleich, indem er das Abseits aufhob.

Wie schwer die Verletzung von Hernandez ist, ist noch nicht bekannt. In dieser Saison ist der Franzose in der Verteidigung gesetzt und stand bereits 31 Mal für die Münchner auf dem Platz.

FC Bayern, News heute: Kahn nimmt Mannschaft nach CL-Aus in Schutz

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn hat die Mannschaft des Rekordmeisters nach dem Aus in der Champions League in Schutz genommen. "Ich kann der Mannschaft alles andere als einen Vorwurf machen, sie hat alles reingehauen, alles versucht. Es gibt wenige unangenehmere Mannschaften, gegen die man spielen kann", sagte Kahn bei Prime Video. Das Duell mit den Spaniern habe der deutsche Rekordmeister "ganz bestimmt nicht heute" verloren: "Mehr Einsatz, mehr Wille als die Mannschaft gezeigt hat, geht kaum."

Zudem wehrte sich Kahn dagegen, die aktuelle Saison als Enttäuschung zu betrachten und richtet den Blick bereits wieder nach vorne. "Natürlich sind wir jetzt im Viertelfinale ausgeschieden. Vollkommen richtig. Deswegen werden wir nicht in Tränen ausbrechen. Nächstes Jahr wieder angreifen. Wir haben eine großartige Möglichkeit, Meister zu werden. Die Chance, zum zehnten Mal hintereinander Meister zu werden, das hat noch keine große Mannschaft in Europa geschafft", sagte er.

Unglaublich bitter. Wir scheiden aus der Champions League aus.



🔴⚪ #FCBVCF | 1:1 pic.twitter.com/6zMWb7i3bt — FC Bayern München (@FCBayern) April 12, 2022

FC Bayern, News: Kahn schließt Lewandowski-Verkauf aus

Vorstandschef Oliver Kahn hat erstmals einen vorzeitigen Wechsel von Bayern Münchens Stürmerstar Robert Lewandowski ausgeschlossen. "Wir haben Robert auf jeden Fall noch eine Saison bei uns. Wir wissen, was wir an ihm haben und warten ganz entspannt ab", sagte Kahn am Dienstagabend vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal bei Prime Video.

FC Bayern, News heute: Lahm erinnert sich an kuriose Situation mit Ancelotti

In einem Gastbeitrag für den englischen Guardian hat der frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm auf die Zeit von Carlo Ancelotti als Trainer an der Säbener Straße zurückgeblickt. Dabei erinnerte er sich auch an eine kuriose Ansage, die der Italiener offenbar im Auftrag des Vorstandes an die Spieler richten musste.

"Zu der Zeit, als er uns trainierte, sah es in der Umkleidekabine manchmal chaotisch aus. Im Grunde genommen Kinderkram. Ancelotti sollte für Disziplin sorgen. Er bekam eine Liste mit fünf Punkten, auf die wir Spieler in Zukunft achten sollten. Nach dem Training nahm er mich zur Seite, zeigte mir die Liste und sagte: 'Jetzt packen sie mich an den Eiern'", schrieb Lahm.

Also habe Ancelotti die Liste der Mannschaft vorgetragen. "Ich habe eine Anweisung vom Vorstand, euch eine Liste vorzulesen", zitiert Lahm Ancelotti. "Was er sagte, sein Tonfall, sein Blick, drückten aus: 'Das gehört nicht zu meinem Job, ich trainiere ja keine Jugendmannschaft. Aber wenn die Bosse wollen, dass ich es mache, dann mache ich es'", so Lahm weiter.

