Der FC Bayern München heute. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am Montag (11. April).

FC Bayern, News: Leroy Sane wohl regelmäßig zu spät beim Training

Leroy Sane erscheint beim FC Bayern München offenbar regelmäßig ein paar Minuten zu spät auf dem Trainingsplatz. Das berichtet die Bild. Demnach hatte das bisher aber keine ernsthaften Konsequenzen, der 26-Jährige kassierte lediglich kleinere Geldstrafen.

Beim 1:0-Sieg am Samstag gegen den FC Augsburg verschwand Sane nach seiner Auswechslung in der 65. Minute direkt in den Katakomben, statt sich wie gewohnt auf die Auswechselbank zu setzen. Eine Verletzung lag nicht vor.

"Ich habe auch wahrgenommen, dass der Handshake schon mal anders ausgefallen ist, weniger frustriert. Das war ja relativ offensichtlich", erklärte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz danach. "Leroy ist ein ehrgeiziger Mensch, sehr selbstkritisch und jeder geht mit Frust-Situationen ein bisschen anders um. Manche können sich dann sofort auf die Bank setzen und die Jungs anfeuern. Das ist natürlich immer der Best-Case. Aber es gibt auch Charaktere, die das nicht so gut können. Das ist auch okay."

FC Bayern heute: Hainer glaubt an Karriereende von Müller beim FCB

Präsident Herbert Hainer rechnet mit einem Karriereende von Thomas Müller beim FC Bayern München.

"Ich bin davon überzeugt, dass Thomas Müller zum FC Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München", sagte Hainer im BR. "Ich bin davon überzeugt, dass er seine Karriere beim FC Bayern beenden wird."

Der Vertrag des 32-jährigen aus Pähl in Oberbayern endet 2023. Laut Sport1 trafen sich Müllers Berater Ludwig Kögl und die Klubbosse des FC Bayern vorletzte Wochen zu Gesprächen wegen einer möglichen Verlängerung seines Arbeitspapieres. Im Raum steht ein neuer Vertrag bis 2025.

FC Bayern München, News: Niklas Süle fehlt wohl im Rückspiel gegen Villarreal

Der FC Bayern München muss beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal offenbar auf Niklas Süle verzichten. Das berichtet der kicker.

Dem Bericht zufolge hat der Innenverteidiger seine Krankheit noch nicht überwunden. Süle, der zur kommenden Saison ablösefrei nach Dortmund wechseln wird, hatte das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag aufgrund von Fieber verpasst.

Am Sonntag fehlte er bei der Vorbereitung auf die Partie gegen Villarreal. Eine Genesung bis zum Anpfiff, Dienstag 21 Uhr, gilt laut kicker als ausgeschlossen. Süle sei an Influenza erkrankt.

FC Bayern heute, News: FCB-Gehälter zu niedrig? Goretzka mit klarer Aussage

In der Debatte um die finanzielle Wettbewerbsfähigkeit des FC Bayern im Vergleich zur europäischen Konkurrenz hat Leon Goretzka ein Machtwort gesprochen. Seiner Meinung nach biete der Klub seinen Spielern ein gutes Gehalt.

"Letztendlich muss es jeder selbst wissen, aber das Gesamtpaket, das wir bei Bayern München bekommen, ist für jeden Fußballspieler auf der Welt sehr attraktiv", sagte der 27-Jährige der Bild-Zeitung.

Goretzka selbst hatte im vergangenen September seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2026 verlängert, im Zuge der Corona-Pandemie hatte er seine Forderungen aber heruntergeschraubt. Von einem Verzicht wolle er aber nichts wissen und betonte: "Ehrlich gesagt fällt es mir schwer - bei den Gehältern, die wir bekommen - von Verzicht zu sprechen!"

