Der FC Bayern München nach dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (1:0). Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am Sonntag (10. April).

FC Bayern, News: Nagelsmann fordert Steigerung von "60 bis 70 Prozent"

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat nach dem 1:0 gegen den FC Augsburg am 29. Spieltag der Bundesliga von seinen Spielern eine deutliche Leistungssteigerung am Dienstag im Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal gefordert.

"Schon an die 60 bis 70 Prozent", antwortete Nagelsmann bei Sky auf die Frage, wie sehr sich die Münchner gegen den FC Villarreal steigern müssten. Tatsächlich hatten seine Spieler sich gegen den FC Augsburg über weite Strecken sehr schwer getan und eine recht zerfahrene Partie abgeliefert.

Wieso das so war, konnte sich Nagelsmann nicht so recht erklären: "Sieht man die Bundesligatabelle und die Anzahl unserer Tore, gibt es nicht viel Grund zur Verunsicherung. Wir hatten einige Wackler im Laufe der Saison, vielleicht hängt da etwas mit drin. Am Ende ist nicht jeder Spieler auf seinem Peak, die Gedanken sind auf Dienstag gerichtet: Du willst dich nicht verletzen und nicht alle Körner dalassen - das ist ganz normal.

FC Bayern: Nagelsmann reagiert auf Sane-Reaktion nach Auswechslung

FC Bayern, News: Dieses Duo erinnert Ex-Spieler Ribery an sich selbst

Der ehemalige Münchner Franck Ribery sieht bei Kingsley Coman (FC Bayern) und Federico Chiesa (Juventus Turin) Parallelen zu seinem eigenen Spielstil.

"Noch keinen mit den exakt gleichen Eigenschaften", sagte er bei Tuttosport auf die Frage, ob er den "neuen Ribery" in der aktuellen Generation bereits ausgemacht habe. "Aber bei Coman und Chiesa, mit denen ich schon gespielt habe, erkenne ich Ähnlichkeiten."

Ribery weiter: "Bei Florenz merkte ich sofort, dass Chiesa besonders ist. Er macht alles in höchstem Tempo wie auch ich früher. Die nötige Erfahrung kommt mit der Zeit dazu."

Mit Coman spielte Ribery insgesamt vier Jahre bei Bayern zusammen und erlebte seinen französischen Landsmann täglich im Training.

FC Bayern: Nagelsmann entschuldigt sich bei Streich und Freiburg

Julian Nagelsmann hat unmittelbar vor Anpfiff der Partie des FC Bayern München gegen den FC Augsburg bei Christian Streich und dem SC Freiburg um Entschuldigung für seine Kritik an Freiburgs Einspruch nach dem Wechselfehler des FC Bayern am vergangenen 28. Spieltag gebeten.

"Ich habe da einen Fehler gemacht", sagte Nagelsmann bei Sky zu seiner Kritik an Freiburgs Einspruch beim DFB-Sportgericht. Er habe bei seinen Aussagen über den Freiburger Protest gegen die Wertung des von einem Wechselfehler geprägten Bundesliga-Duells "die große Dimension des Sport- und Vereinsrechtes nicht auf dem Schirm gehabt, nicht begriffen", begründete er seine Entschuldigung.

Deshalb habe er sich "fälschlicherweise geäußert in einer Art und Weise, die nicht richtig war. Ich entschuldige mich - sorry an Freiburg, sorry an Christian. Ich hoffe nicht, dass das Verhältnis leidet und hoffe, dass es damit erledigt ist".

"Ich weiß nicht, ob du dir im November bei der Jahreshauptversammlung mit den Sponsoren auf die Schultern klopfen kannst, weil du international spielst, aufgrund der drei Punkte, die du sportlich de facto einfach nicht gewonnen hast. Ich wäre nicht so glücklich darüber, wenn das so der Fall wäre, deswegen hätte ich dem Verein klar kommuniziert, dass wir keinen Einspruch einlegen. Am Ende muss es jeder selbst entscheiden", hatte der Bayern-Coach am Dienstag gesagt.

Weiter hatte Nagelsmann gesagt: "Ich kann nicht verstehen, warum Freiburg das macht - ich hätte es nicht gemacht, weil du einen Fehler eines Dritten ausnutzt", hatte Nagelsmann gesagt und betont: "Freiburg hätte in diesen 18 Sekunden keine zwei Tore geschossen."

