FC Bayern, News: Spieler trotz CL-Niederlage in Villarreal optimistisch

Im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals verliert der FC Bayern überraschend mit 0:1 gegen den FC Villarreal. Trotz der Niederlage zeigen sich die Bayern-Stars jedoch optimistisch, den Spieß im Rückspiel noch umdrehen zu können.

"Wir sind jetzt nicht hier, um zu lamentieren und unser Spiel zu zerpflücken. Wir wissen das schon einzuschätzen. Das war in allen Belangen heute nicht das, was wir zeigen wollen", meinte Thomas Müller nach der Partie gegen die Spanier.

Panik würde bei den Bayern keine aufkommen. "Da sind wir zu erfahren. Wir haben nächste Woche ein Heimspiel. Wir sind jetzt mit 0:1 in Rückstand, es ist die Hälfte gespielt. Und wir werden uns jetzt aufrappeln, dann werden wir schauen, dass wir am Wochenende das Bundesligaspiel gewinnen und dann geht es nächsten Dienstag weiter. Da wissen wir schon, was zu tun ist", so Müller weiter.

Getty Images

Ähnlich sah es Mitspieler Joshua Kimmich. "Die Niederlage lag an unserer Herangehensweise. In der ersten Halbzeit waren wir nicht da, in der zweiten Halbzeit war es ein wildes Spiel. Wir wollten dann mehr, haben aber auch viel zugelassen", sagte Kimmich und kündigte an: "Wir werden im Rückspiel ein anderes Gesicht zeigen."

FC Bayern, Gerücht: Toptalent sagte Nagelsmann zweimal ab



Talent Tom Bischof von 1899 Hoffenheim hat Trainer Julian Nagelsmann in den letzten zwölf Monaten gleich zweimal abgesagt - zuerst bei RB Leipzig und nun beim FC Bayern. GOAL und SPOX können einen Bericht der Sport Bild bestätigen.

Nagelsmann wollte den 16-Jährigen, der bei der TSG mittlerweile sein Bundesliga-Debüt feiern durfte, schon 2021 holen, damals nach Leipzig.

Nach seinem Wechsel zu den Bayern soll Nagelsmann Bischof explizit als Transfer-Wunschziel bei den Verantwortlichen hinterlegt haben. Der Rekordmeister bemühte sich Anfang 2022 dann tatsächlich um Bischof, wie Michael Reschke von dessen Berater-Agentur Stellar bestätigte.

"Sein Vertrag in Hoffenheim läuft aus, einige deutsche Klubs sind interessiert. Julian Nagelsmann hat ein positives Bild von Tom", so der Berater bei Bild. "Der Kader des FC Bayern ist nie zu groß. Als talentierter junger Spieler kann man immer Spielzeit erhalten."

Bischof entschied sich dennoch gegen den Wechsel nach München. Stattdessen verlängerte er seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2025.



Getty

