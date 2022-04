Der FC Bayern München heute. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am Dienstag (12. April) vor dem Champions-League-Duell gegen Villarreal.

FC Bayern, News: FCB ist für Wagner "Gewinner des Hinspiels"

Sandro Wagner ist vor dem Rückspiel gegen den FC Villarreal sicher, dass sein Ex-Klub eine Runde weiterkommen wird. Das Hinspiel hätte der FC Bayern zwar "mit 0:3 oder 0:4" verlieren müssen, aber "so wie das Spiel lief, heißt für mich der Gewinner des Hinspiels FC Bayern", meint der DAZN-Experte.

"Die Haltung, was die Intensität in den Zweikämpfen angeht, fehlte", analysierte der Trainer von der SpVgg Unterhaching: "Der Plan mit Ball war gut, wurde aber nicht so umgesetzt, wie der Trainer es wollte." Das größte Problem sei aber, dass die Spieler ihre defensive Anfälligkeit mittlerweile zu sehr im Kopf hätten. "Dieses Denken wurde auch von außen reingetragen und hat sich festgesetzt."

Sinnbildlich für diese Entwicklung stehe Dayot Upamecano. Der Franzose könne eigentlich alles, habe aber immer wieder einen Aussetzer. "Von seiner Qualität her ist er ein Riesenspieler", ist sich Wagner dennoch sicher.

Am Dienstagabend geht es für die Bayern um den Einzug ins Halbfinale. Wenn die FCB-Offensive dann ein "bisschen besser" funktioniere, "wissen die Spanier, was ihnen droht", prognostiziert der Ex-Nationalspieler.

FCB-News: "Wichtigstes Spiel der Karriere" für Nagelsmann, Rätseln um Sane

Lothar Matthäus nimmt den FC Bayern und seinen Trainer in die Pflicht. "Es ist das wichtigste Spiel in der Karriere von Julian Nagelsmann", schreibt der Ex-Weltmeister in seiner Kolumne bei Sky: "Ein Ausscheiden wäre mehr als ein normales Aus für ihn und die Bayern." Dies begründet er damit, dass Villarreal trotz der starken Hinspielleistung nicht zu den ganz Großen in Europa zähle.

Der 61-Jährige hoffe, dass die Bayern "wieder ihren Rhythmus finden und dann mindestens ins Halbfinale der Champions League kommen." Besorgt ist er dahingehend vor allem bei Leroy Sane. Es sei "wieder irgendetwas mit ihm passiert und seine Körpersprache erinnert an die zu Beginn der Saison."

Seit dem Rückspiel gegen Salzburg im Champions-League-Achtelfinale hat der 26-Jährige keine direkte Torbeteiligung mehr beisteuern können.

