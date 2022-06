FC Bayern München heute, News und Gerüchte: VfB-Talent im Gespräch, Gnabry lacht über Werner

Die Bayern werden erneut mit einem Stuttgarter in Verbindung gebracht und Serge Gnaby hat Spaß bei der DFB-Elf. Die FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Freitag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 3. Juni.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: VfB-Talent Laurin Ulrich soll kommen

Der FC Bayern ist wohl an Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart interessiert. Laut Bild hat der Rekordmeister sogar schon ein Angebot abgegeben. Der 17-Jährige steht beim VfB bis 2023 unter Vertrag. Per Option können die Schwaben diesen um ein weiteres Jahr ausweiten.

Der VfB möchte den offensiven Mittelfeldspieler allerdings seinerseits halten und langfristig binden. Ulrichs Berater Roman Rummenigge soll letzten Mittwoch schon vorstellig geworden sein, um über die Zukunft des Youngsters zu sprechen.

FC Bayern, Gerücht: Scouting-Teamleiter vor BVB-Wechsel

Borussia Dortmund verpflichtet nach Informationen der Bild-Zeitung Laurent Busser, der bei Bayern München als Teamleiter Scouting fungierte und zudem der wichtigste Experte für den französischen Markt des Rekordmeisters war.

Zuletzt konnte der BVB mit Niklas Süle bereits einen wichtigen Spieler der Bayern ablösefrei nach Dortmund lotsen. Mit Busser wechselt nun wohl auch ein Mitglied der Scoutingabteilung der Münchner zum BVB.

Der 52-jährige Franzose soll bei den Bayern die treibende Kraft bei vielen Top-Verpflichtungen gewesen sein und galt als enger Mitarbeiter von Kader-Planer Marco Neppe.

Servus, Bangkok! 👋 Der FC Bayern hat gestern sein drittes Auslandsbüro eröffnet. 🔴⚪ #MiaSanMia



Impressionen aus Thailand im Video! 🎥 👇 #FCBayernSoutheastAsia pic.twitter.com/sI1RzsylhS — FC Bayern München (@FCBayern) June 2, 2022

"Laurent ist extrem fleißig, hochkompetent und hat ein internationales Renommee", erklärte der ehemalige Kaderplaner der Bayern, Michael Reschke, bei der Bild.