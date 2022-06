FC Bayern heute, News und Gerüchte: Auch Manchester City soll einer Verpflichtung von Serge Gnabry interessiert sein

Auch ManCity streckt die Fühler nach Serge Gnabry aus, und Sadio Mane äußert sich zu seiner Zukunft. Die FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Pfingstsonntag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 5. Juni.

FC Bayern, Gerücht: Auch Manchester City an Serge Gnabry interessiert

Nach Informationen von Sky ist auch der englische Meister Manchester City an Serge Gnabry interessiert. Die Skyblues sollen einen ablösefreien Transfer des 26 Jahre alten Offensivspielers im Jahr 2023 im Blick haben.

Wie Sky und auch Sport1 berichten, will Gnabry seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern momentan nicht vorzeitig verlängern. Er strebe aber auch keinen Transfer in diesem Sommer an. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist auch Spaniens Rekordmeister Real Madrid an dem deutschen Nationalspieler interessiert.

Gnabry hatte zuletzt ein gut dotiertes Angebot des FC Bayern für eine Vertragsverlängerung abgelehnt. FCB-Präsident Herbert Hainer sagte dazu in der Bild am Sonntag: "Es hat leider noch keine Einigung gegeben. Da gibt es noch ein paar unterschiedliche Vorstellungen."

FC Bayern, Gerücht: Spezialklausel bei Mane?

In den vergangenen Tagen deutete sich ein Wechsel von Sadio Mane vom FC Liverpool zum FC Bayern mehr und mehr an. Ein Streitpunkt in den Verhandlungen soll noch die Ablösesumme sein: Während die Bayern wohl 30 Millionen Euro bezahlen wollen, fordert Liverpool 50 Millionen. Von einer Transfersumme in dieser Größenordnung würde auch der FC Southampton, Manes Ex-Verein, profitieren.

Dieser gab Mane 2016 für 41,5 Millionen Euro an die Reds ab. Laut The Athletic kassiert Southampton bei einem Weiterverkauf Manes nur dann 15 bis 20 Prozent der Ablösesumme ein, falls diese über den damaligen 41,5 Millionen Euro liegt.

FC Bayern, News: Mane spricht über Zukunft

Sadio Mane hat sich bei canal+ über seine Zukunft geäußert und seine Äußerungen bei der senegalesischen Nationalelf relativiert. "Liverpool ist ein Verein, den ich sehr respektiere, die Fans haben mich vom ersten Tag an angenommen. Für die Zukunft werden wir sehen", sagte Mane.

Sadio au micro de canal+ « j’ai parlé hier en rigolant avec un peu d’humour et ça a fait le tour du monde. Je pense qu’on va s’arrêter là. Liverpool est un club que je respecte beaucoup, les fans m’ont adopté dp8 le 1er jour, pour l’avenir on verra bien » — Cissokho Sahel (@CissokhoSahel) June 4, 2022

Angesprochen auf seine Aussage, dass sich 60 bis 70 Prozent der Senegalesen einen Abschied vom FC Liverpool wünschen würden und er deshalb machen würde, was diese wollen, äußerte sich Mane wie folgt: "Ich habe gestern mit ein wenig Humor gesprochen und das ist um die Welt gegangen. Ich denke, wir werden es dabei belassen."