FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Bayern will für Mane angeblich Schallmauer durchbrechen

Sadio Mane will aus Liverpool weg - und der FC Bayern ihn haben. Dazu ist der Klub wohl bereit, viel Geld auszugeben. Die News zum FCB heute.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 1. Juni.

FC Bayern heute, Gerücht: FCB will Mane Mega-Gehalt bieten

Der FC Bayern München arbeitet nach Angaben der Sport Bild an der Verpflichtung von Sadio Mane vom FC Liverpool und ist optimistisch, dass sich der Senegalese auch für den FCB entscheidet.

Um Mane den Wechsel nach München schmackhaft zu machen, soll der FCB dem Bericht zufolge bereit sein, beim Gehalt die Schallmauer von 20 Millionen Euro pro Jahr für Mane zu durchbrechen. Bislang verdient angeblich nur Robert Lewandowski bei den Bayern derart viel.

Allerdings sind die Münchner nicht der einzige Klub, der bereit und in der Lage ist, dieses Gehalt zu stemmen. Auch Real Madrid und Paris Saint-Germain sollen sich inzwischen um den 30-Jährigen bemühen.

FC Bayern heute, News: Bruchhagen will "Lektion" für Lewy

Heribert Bruchhagen, ehemaliger DFL-Geschäftsführer, unterstützt eine harte Linie des FC Bayern im Fall Robert Lewandowski. Der Pole will trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer wechseln, am liebsten zum FC Barcelona.

"Es wäre schon gut, wenn man diesen Beratern und auch den Spielern mal eine Lektion erteilen würde", sagte Bruchhagen bei RTL/ntv.

Ihm gefalle nicht, dass sich Lewandowski an die Öffentlichkeit gewandt habe und dort erklärt habe, dass seine Zeit beim FC Bayern vorbei sei. "Dass der Spieler sich derartig äußert, das ist schon eine neue Qualität und das zeigt eine Entschlossenheit", meinte Bruchhagen, der solche Aktionen eher von anderen Personen gewohnt ist: "Normalerweise ist das das Geschäft der Berater, man hat dann immer, dass die Berater in die Öffentlichkeit gehen und sagen, das ist vorbei", erzählte er.

FC Bayern heute, Gerücht: Tolisso forderte zu viel Geld

Eine Vetragsverlängerung von Corentin Tolisso beim FC Bayern ist an den Gehaltsvorstellungen des Franzosen gescheitert. Das berichtet die Bild.

Dem Blatt zufolge habe Tolisso mindestens elf Millionen Euro pro Jahr gefordert - und damit fast eine Verdopplung seines Gehalts. Mit diesem Wunsch stieß der Mittelfeldspieler bei den Bayern-Bossen auf taube Ohren, sodass er nun ablösefrei gehen darf.