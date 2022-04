Der FC Bayern München heute am Osterwochenende. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 16. April.

FC Bayern, Transfers: Mehrere Spieler sollen verkauft werden

Nach dem Aus in der Champions League gibt es beim FC Bayern München abermals Diskussionen um den Kader - der im kommenden Sommer womöglich größere Umbauarbeiten erfährt. Nach Sport1-Informationen könnten den Klub gleich mehrere Spieler verlassen. Darunter auch Spieler, die der Klub gern behalten würde. Gespräche mit Serge Gnabry laufen beispielsweise schon länger.

Dem Bericht zufolge möchte der Angreifer aber in dieselbe Gehaltskategorie wie Kingsley Coman und Leroy Sane. Sollte keine Einigung erfolgen, wolle man Gnabry keinesfalls ablösefrei ziehen lassen. Auch der kicker berichtete jüngst, dass beide Parteien weit auseinander liegen würden. Sein Vertrag läuft 2023 aus.

Marc Roca soll wiederum auf der Verkaufsliste stehen. Der Spanier spielte weder unter Hansi Flick noch unter Julian Nagelsmann eine große Rolle. Der Bayern-Trainer soll laut Sport1 sogar ohne den 25-Jährigen für die kommende Saison planen. Eine Leihe sei demnach aber kein Thema mehr, weil die Münchner gern eine Ablösesumme generieren würden.

Unklar sei die Situation noch bei Marcel Sabitzer. Der Österreicher blieb hinter seinen Erwartungen zurück, zeigte sich zuletzt aber verbessert und habe sogar Lob von Nagelsmann bekommen. Dennoch soll Bayern bereit sein, bei einem Angebot im 15-Millionen-Euro-Bereich zumindest über einen Verkauf nachzudenken. Diesen peile man bei Bouna Sarr wiederum ganz sicher an. Zuletzt soll es unter anderem Interesse von seinem Ex-Klub Olympique Marseille gegeben haben.

Ginge es nach Karl-Heinz Rummenigge, bräuchte es diesen Umbruch gar nicht erst. "Das Ausscheiden liegt nicht an der Kader-Qualität", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Bayern kürzlich.

FC Bayern, News: Lewandowskis Frau lernt Spanisch

Robert Lewandowskis Frau Anna Lewandowska lernt Spanisch. Das gab die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. "Hallo, ihr Lieben! Ich beginne damit, Spanisch zu lernen. Irgendwelche Tipps? Lasst es mich wissen", schrieb sie dort in ihrer Story. Ihr Mann wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Eine direkte Verbindung? Nach Informationen der tz hat das Paar schon seit ungefähr einem Jahr eine Villa auf Mallorca. Gut möglich also, dass die aktuellen Gerüchte um den Stürmer nichts mit dem Vorhaben von Anna Lewandowska zu tun haben.

FC Bayern, Gerücht: Auch Timber ist ein Kandidat

Nach Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui wird ein dritter Leistungsträger von Ajax Amsterdam mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Calciomercato.com berichtet, die Münchner gehörten zu den Klubs, die Interesse an Innenverteidiger Jurrien Timber zeigten. Favorit auf seine Verpflichtung soll allerdings der englische Rekordmeister Manchester United sein. Dort heuert wohl Amsterdams aktueller Trainer Erik ten Hag an.

Timber gehört zu den größten Defensivtalenten Europas und ist mit 20 Jahren bereits Stammspieler bei Ajax und hat sechs Länderspiele für die Niederlande absolviert. Der Vertrag des Eigengewächses bei Ajax läuft noch bis 2024.

