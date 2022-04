FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Wunschspieler Gravenberch ist eine Sache sehr wichtig

Der FC Bayern München heute am Karfreitag. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 15. April.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Transfers: Gravenberch erhält Tipp von ten Hag

Für Erik ten Hag ist eine Sache ganz entscheidend, wenn es um den neuen Klub von Bayern Münchens Wunschspieler Ryan Gravenberch geht: "Es ist kein Geheimnis, dass für mich ein Aspekt besonders wichtig ist: Spielzeit", sagte der Trainer von Ajax im Gespräch mit Voetbal International: "Für jemanden wie Ryan ist das sehr wichtig. Zu welchem Klub er auch gehen mag, er muss dort spielen."

Zudem brauche der 19-Jährige "eine Herausforderung. Es muss das Maximum aus ihm herausgekitzelt werden, dann holt er selbst auch das Beste aus sich heraus."

Good session today 🔥📸 pic.twitter.com/BIH98EgwmL — Ryan Gravenberch (@RGravenberch) April 13, 2022

Gravenberchs Vertrag bei Ajax läuft im Sommer 2023 aus. Aktuellen Medienberichten nach ist der FC Bayern München Favorit auf eine Verpflichtung des Niederländers. Eine Einigung mit dem Spieler soll es sogar schon geben, auch eine Einigung mit Ajax soll bevorstehen. Offiziell ist der Transfer aber noch nicht.

FC Bayern, News: Effenberg rät Stars zum Rücktritt aus der Nationalelf

Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg rät älteren Bayern-Stars wie Manuel Neuer (36), Robert Lewandowski (33) oder Thomas Müller (32) zum Rücktritt aus ihren Nationalmannschaften. Er schrieb in seiner Kolumne für t-online: "Konzentriert Euch auf den FC Bayern und tretet vielleicht aus der Nationalmannschaft zurück. Die WM in Katar mitten in der Saison wird extrem kräftezehrend und somit zu einer Gefahr für die Spielzeit. Im Alter von 32, 33 oder 34 Jahren muss ich in meinen Körper hineinhören und mir überlegen, wie lange das funktioniert."

Auslöser für Effenbergs Rat: Bayerns Aus in der Königsklasse gegen Villarreal. Dabei hätten auch die erfahrenen Spieler "nicht ihre beste Leistung abgerufen". Er ergänzte: "Ich möchte zumindest nicht ausschließen, dass da das Alter doch eine Rolle gespielt hat – oder der Fakt, dass sie seit zehn, zwölf Jahren auf diesem hohen Niveau und mit dem Druck den gleichen Titeln hinterherlaufen."

FC Bayern, News: Bouna Sarr kam zu spät zum Spiel

Bouna Sarr ist nach Angaben der Bild am Dienstagabend verspätet zum Viertelfinal-Rückspiel des FCB gegen Villarreal erschienen. Erst in der 22. Spielminute nahm der 30-Jährige in der Allianz Arena Platz und kam zusammen mit Promi-Friseur Derek Sealy

Zuletzt fiel Sarr mit Patellasehnen-Problemen aus. Am Mittwoch feierte er beim Reservisten-Training sein Comeback an der Säbener Straße.

FC Bayern, News: Rummenigge kritisiert Theater um Haaland

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat die Zukunfts-Spekulationen um Erling Haaland kritisiert. "Das hat Ausmaße angenommen, die kontraproduktiv sind für den gesamten Fußball, und die auch dem Jungen nicht helfen", sagte Rummenigge dem kicker. Der 21-jährige Stürmer von Borussia Dortmund wird europaweit umworben, als Favoriten auf eine Verpflichtung gelten Manchester City und Real Madrid.

Kritisch sieht Rummenigge vor allem die Rolle der Berater, in Haalands Fall Mino Raiola: "Die Fans können die Summen ohnehin schon nicht mehr nachvollziehen. Wir hatten Corona mit allen finanziellen Schäden, trotzdem steigen die Forderungen der Berater und Spieler immer weiter. Es kommt keine Rationalität mehr ins Geschäft rein. Es wird im Gegenteil immer irrationaler."

FC Bayern München, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen