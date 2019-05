FC Bayern München vs. Hannover 96: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Bundesliga

Der FC Bayern München empfängt Hannover 96. Goal zeigt, wie Ihr das Bundesliga-Spiel live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Es geht in die heiße Schlussphase dieser Bundesliga-Saison. Am 32. Spieltag empfängt der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena Hannover 96. Anstoß ist am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr.

Wer wird Deutscher Meister - Bayern München oder Borussia Dortmund? Derzeit liegen die Bayern knapp vor den Schwarz-Gelben und haben die Chance, am Samstag vorzulegen, während der BVB im Top-Spiel am Abend bei Werder Bremen gastiert. Gegen den Tabellenletzten aus Hannover ist die Favoritenrolle allerdings klar verteilt. Der deutsche Rekordmeister will gegen die Niedersachsen nichts anbrennen lassen und dem 29. Meistertitel einen weiteren Schritt näher kommen.

kämpft derweil ums Überleben in der . Die 96er befinden sich noch immer am Tabellenende. Trotz des Sieges am vergangenen Wochenende gegen Mainz 05 wird die Luft für die Mannschaft von Trainer Thomas Doll immer dünner. Bei noch neun zu vergebenen Zählern trennen Hannover sechs Punkte vom Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt. Schafft es Hannover, sich in die Relegation zu retten oder muss 96 nach dem 34. Spieltag den Gang in die 2. Bundesliga antreten?

Der gegen Hannover 96: Goal verrät Euch, wo Ihr die Partie live und in voller Länge im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und verraten Euch, wo Ihr am schnellsten die Highlights des Spiels bekommt.

FC Bayern München vs. Hannover 96: Alle Infos zum Bundesliga-Duell

FC Bayern München vs. Hannover 96 heute live im TV verfolgen - geht das?

Bayern München kämpft gegen Hannover 96 wieder um drei wichtige Zähler im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Kein Wunder, dass viele Bayern-Fans das Spiel ihres Teams gegen Hannover 96 live im TV verfolgen wollen. Doch läuft Bayern München vs. Hannover 96 eigentlich im Free-TV? Leider nein. Weder die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF noch weitere bekannte deutsche Sportkanäle zeigen die Partie im frei empfangbaren Fernsehen.

FC Bayern München vs. Hannover 96 heute live im TV bei Sky

Nun die gute Nachricht für alle Sky-Kunden: Der Bezahlsender Sky ist die einzige Möglichkeit, die Partie Bayern München vs. Hannover 96 zu verfolgen. Nur Sky zeigt den FCB gegen 96 live und in voller Länge im TV. Damit nicht genug: Ihr entscheidet selbst, ob Ihr die Partie aus der Allianz Arena im Einzelspiel oder in der Konferenzschaltung mit den weiteren Partie am Samstagnachmittag verfolgen wollt. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 14 Uhr. Die Sky-Experten Reiner Calmund und Christoph Metzelder führen gemeinsam mit den Moderatoren des Pay-TV-Kanals durch die Sendung. Ab Anstoß, der um 15.30 Uhr erfolgen wird, schaltet Sky live in die Allianz Arena, damit ihr keine Sekunde von Bayern München vs. Hannover 96 verpasst.

Um die Bundesliga-Partie live zu sehen, benötigt Ihr jedoch ein Sky-Abo. Dieses müsst Ihr zuvor beim Bezahlsender aus Unterföhring abschließen. Über die für Euch passenden Pakete und Preise informiert Ihr Euch am besten auf der Sky-Website.

FC Bayern München vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM verfolgen

Neben dem TV-Programm gibt es auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen Bayern München und Hannover 96 im LIVE-STREAM zu verfolgen. Welchen Ihr dafür am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

FC Bayern München vs. Hannover 96 heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky bietet neben dem TV-Programm auch einen LIVE-STREAM zu Bayern München vs. Hannover 96 an. Auch mit diesem verpasst Ihr keine Sekunde aus der Allianz Arena. Den LIVE-STREAM gibt es ausschließlich auf der Online-Plattform des Bezahlsenders - Sky Go. Jeder Sky-Kunde erhält einen kostenlosen Login für den Streamingdienst. Falls Ihr noch kein Sky-Kunde seid, kommt Ihr allerdings nicht in den Genuss, Sky Go und den LIVE-STREAM zu Bayern vs. Hannover nutzen zu können.

Was müsst Ihr tun, um Sky Go zu nutzen? Ist die Voraussetzung eines Sky-Abos erfüllt, könnt Ihr Euch die Sky-Go-App ganz einfach auf Euren Computer oder Eure mobilen Geräte wie Handys oder Tablets laden. Die Anwendung gibt es in den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder dem iTunes-Store. Seid Ihr bis dahin gelangt, ladet Euch die Anwendung herunter, installiert sie und startet den LIVE-STREAM zu FCB vs. H96.

Wer dennoch das Spiel im LIVE-STREAM sehen will, kann sich einen zeitlich begenzten Zugang bei Sky Ticket buchen.

FC Bayern München vs. Hannover 96 heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell zwischen Bayern München und Hannover 96 weder im TV bei Sky noch im LIVE-STREAM mit Sky Go verfolgen? Macht nichts. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Bayern vs. Hannover 96 haben wir eine gute Alternative für Euch.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene aus der Allianz Arena. Gewohnt detailreich versorgen wir Euch bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff mit den spannendsten Fakten rund um die Partie. Wenn ab 15.30 Uhr zwischen Bayern München und Hannover 96 schließlich der Ball rollt, bleibt Ihr bei uns 90 Minuten lang voll auf der Höhe.

FC Bayern München vs. Hannover 96: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt dennoch schnellstmöglich alle Highlight-Szenen der Partie des FC Bayern München gegen Hannover 96 sehen? Dann empfehlen wir Euch die Highlights bei DAZN. In puncto Bundesliga-Zusammenfassungen ist der Streamingdienst Eure erste Anlaufstelle.

Denn bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff in der Allianz Arena sind die besten Szenen von Bayern München vs. Hannover 96 abrufbar. In einem Highlight-Clip stellt Euch der Streamingdienst alle wichtigen Chancen und alle Tore zusammen. Eine absolute Empfehlung für alle, die das Spiel verpasst haben!

Wie könnt Ihr die Highlights bei DAZN sehen? Ganz einfach: Ihr benötigt lediglich ein DAZN-Abo. Das Beste daran ist, dass Ihr dieses im ersten Monat völlig kostenlos bekommt. Vier Wochen lang könnt Ihr DAZN mit dem Gratismonat testen und die volle Programmvielfalt des Streamingdienstes genießen.

Denn bei DAZN seht Ihr nicht nur alle Zusammenfassungen der Bundesliga. Nein, der Streamingdienst bringt Euch europäischen Spitzenfußball nach Hause und auf Eure mobilen Geräte. Champions League, Europa League, Premier League, LaLiga und viele weitere Top-Wettbewerbe hat DAZN im Programm - Live-Fußball satt! Auch Nicht-Fußballfans kommen auf Ihre Kosten. Denn DAZN zeigt zudem die NBA, NFL, NHL und weitere Box- sowie Darts-Events im LIVE-STREAM. Und das alles für nur 9,99 Euro im Monat. Das Abo ist jederzeit monatlich kündbar.

Handy, Tablet oder Laptop - egal! Holt Euch die DAZN-App einfach im App-Store Eurer Wahl:

FC Bayern München vs. Hannover 96: Die Aufstellungen

Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlichen beide Mannschaften ihre Aufstellungen. Auf wen setzt Bayern-Trainer Niko Kovac? Welcher Elf vertraut 96-Coach Thomas Doll? Ihr erfahrt es an dieser Stelle.

FC Bayern München vs. Hannover 96: Der direkte Vergleich