FC Bayern München, News und Gerüchte: Ärger mit Gesundheitsamt, Douglas Costa per Tauschdeal nach Lyon?

Douglas Costa wird den FCB wohl im Sommer verlassen, zudem gibt es Ärger mit dem Gesundheitsamt. Alle News und Gerüchte zu Bayern München heute.

Der FC Bayern München am Sonntag nach dem Sieg gegen Köln in der Bundesliga. Alle News, Gerüchte und Informationen zum Rekordmeister gibt es heute hier.

Die Nachrichten zu den Bayern der letzten Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen:

FC Bayern: Douglas Costa per Tauschdeal nach Lyon?

Leihspieler Douglas Costa wird den FC Bayern im kommenden Sommer wieder verlassen. Wie die Tuttosport berichtet, hat Juventus Turin bereits einen konkreten Plan mit dem Brasilianer.

Demnach soll der 30-Jährige Teil eines Tauschgeschäfts mit Olympique Lyon werden. Während Douglas Costa in die Ligue 1 transferiert werden soll, soll Houssem Aouar im Gegenzug zur Mannschaft von Trainer Andrea Pirlo wechseln.

🗣 "Ein gutes Spiel und ein verdienter Sieg"



FC Bayern hat Ärger mit Gesundheitsamt

Thomas Müller, Benjamin Pavard, Javi Martinez und Leon Goretzka wurden im Jahr 2021 beim FC Bayern München bereits positiv auf Corona getestet. Kritik gibt es nun vom Münchner Gesundheitsreferat in der WDR-Sendung 'Sport Inside'.

Der deutsche Rekordmeister gebe ein "ganz schlechtes Bild" ab, sagte die Leiterin des Gesundheitsreferats der bayerischen Landeshauptstadt, Sabine Zurek. Es laufe "etwas schief", heißt es von Zurek, die auch die "muntere Reisetätigkeit" für zweifelhaft hält.

Deshalb soll der FCB das Hygiene-Konzept nun verschärft und in eine sogenannte "Arbeitsplatz-Quarantäne" umgewandelt haben - Spieler dürfen sich nur noch zuhause und am Arbeitsplatz aufhalten.

"Es gibt sehr viele Regeln und sehr viele Vorschriften", hatte beispielsweise Kingsley Coman erklärt - das WDR zitiert eine Klubmitteilung: "Um einen Eintrag weiterer Infektionen möglichst zu verhindern, wurde nach enger Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt das bestehende Testkonzept um tägliche PCR- und Antigentests erweitert."

Goretzkas Endboss-Transformation abgeschlossen: Die Thesen zum Bayern-Schützenfest gegen Köln

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga zurück in die Spur gefunden. Nach dem Remis gegen Bielefeld und der Niederlage in Frankfurt feierten die Münchner gegen "Angstgegner" Köln (gegen kein anderes Team verlor der FCB mehr Heimspiele) ein deutliches 5:1.

Trotz des – am Ende – hohen Sieges schlichen sich wieder einmal Unzulänglichkeiten ein. Leon Goretzka und ein Luxus-Duo von der Bank sicherten dem Rekordmeister jedoch drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft. Die Thesen zum Spiel.

