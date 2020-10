FC Bayern: Adrian Fein wechselt auf Leihbasis zu PSV Eindhoven

Nach zwei Jahren auf Leihbasis in der 2. Bundesliga geht es für Bayern-Talent Adrian Fein nun nach Eindhoven.

-Rekordmeister verleiht seinen Mittelfeldspieler Adrian Fein an den niederländischen Spitzenklub . Das teilten die Klubs am frühen Dienstagabend offiziell mit. Der 21-Jährige wechselt für eine Spielzeit in die zum deutschen Trainer Roger Schmidt.

Bayerns Sportchef Hasan Salihamidzic sagte über das Fein, der in den vergangenen beiden Spielzeiten bereits an und den HSV verliehen war: "Adrian hat sich auf seinen bisherigen Stationen Jahn Regensburg und sehr gut entwickelt. Beim Europa-League-Teilnehmer PSV Eindhoven wird er nun in einer sehr interessanten Liga den nächsten Schritt machen. Wir sind davon überzeugt, dass Adrian bei PSV eine Führungsrolle übernehmen und seine Qualitäten weiter ausbauen wird."

FC Bayern: Adrian Fein steht bis 2023 unter Vertrag

In den vergangenen Tagen waren auch und Arminia Bielefeld als mögliche neue Klubs des U21-Nationalspielers im Gespräch, das Rennen aber machte Eindhoven.

Fein kam in dieser Saison für die Bayern-Profis noch nicht zum Einsatz. Das Eigengewächs lief am 1. Spieltag noch in der zweiten Mannschaft des FCB in der auf. Sein Vertrag bei den Roten läuft noch bis 2023.