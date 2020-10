FC Bayern München, News und Gerüchte heute: FCB verpflichtet Benfica-Talent Tiago Dantas, Köln fragte wohl wegen Joshua Zirkzee an

Während sich der FC Bayern München Benfica-Talent Tiago Dantas geangelt hat, soll sich der 1. FC Köln nach Joshua Zirkzee erkundigt haben. Alle News.

Das Transferfenster in der in diesem Sommer ist zu. Der gab am Deadline Day noch einmal Gas und verkündete drei Neuverpflichtungen.

Nach Informationen von Goal und SPOX soll noch eine vierte folgen: Der deutsche Rekordmeister sicherte sich die Dienste von -Talent Tiago Dantas. Eine offzielle Bestätigung steht aktuell noch aus.

Auf der anderen Seite verzeichnete der Triple-Sieger mit Michael Cuisance einen Abgang. Der Franzose wechselt in sein Heimatland und schließt sich zunächst auf Leihbasis an.

Der zuletzt mit einem Abschied in Verbindung gebrachte Joshua Zirkzee bleibt dagegen wohl in München. Bereits vor mehreren Wochen soll der bei den Bayern wegen eines Transfers des Stürmers angefragt haben.

Die Bayern-News der letzten Tage:

FC Bayern München: 1.FC Köln fragte wohl wegen Joshua Zirkzee an

Lange hieß es, Joshua Zirkzee solle der Backup von Lewandowski sein, spätestens mit der Verpflichtung von Eric Maxim Chuopo-Moting änderte sich diese Situation aber, wodurch einem Leihwechsel des Youngsters nichts mehr im Wege gestanden hätte.

Nach Bild-Informationen war der 1. FC Köln bereits vor Wochen an den FC Bayern herangetreten, um sich nach einer Leihe zu erkundigen. Die damalige Antwort: keine Chance, man plane fest mit Zirkzee. Nun ist der Bedarf der Kölner gedeckt, mit Andersson (Union), Arokodare (Lettland), Duda (Hertha) und Limnios ( ) kamen gleich vier Offensivspieler in die Domstadt. Zirkzee wird daher mindestens bis zum Winter in München bleiben.

Zuletzt hatte der niederländische Erstligist Feyenoord Rotterdam Interesse am 19-Jährigen signalisiert. "Das wäre ein ausgezeichneter Spieler für uns. Wenn es passt, werden wir versuchen, Zirkzee unter Vertrag zu nehmen. Bayern profitiert davon, dass er spielt, und das Gehalt ist bei einem Leihgeschäft oft kein Problem", sagte Trainer Dick Advocaat im Gespräch mit RTV Rijnmond.

Quelle: Imago Images / Bernd Feil

FC Bayern München verleiht Michael Cuisance nach Marseille

Der FC Bayern München hat Michael Cuisance an den französischen Erstligisten Olympique Marseille verliehen. Das gab der Rekordmeister am Montagabend bekannt. "Michael wird seinen Weg gehen. Die Entscheidung jetzt wird ihm und Olympique helfen", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Cuisance war erst 2019 für zwölf Millionen Euro von zum FCB gewechselt. In seiner ersten Saison kam er nur zu wenigen Kurzeinsätzen und lief in insgesamt elf Pflichtspielen für die Münchner auf.

Nach Berichten aus sicherte sich OM auch eine Kaufoption für den 21-Jährigen, der auf Twitter den Anschein erweckte, als ob für ihn in jedem Fall ein endgültiger Abschied von den Münchnern feststeht. "Vielen Dank, FC Bayern! Ich habe viel gelernt und einige tolle Teamkollegen getroffen. Jetzt folgt ein neues Kapitel für mich, aber ich werde mich immer gerne zurückerinnern und an die tolle Unterstützung durch die Fans denken", schrieb Cuisance.

Thank you @fcbayern ! I learned a lot and met amazing teammates. It's a new chapter for me but I will never forget the good memories and support from the fans 🔴⚪ #MiaSanMia — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) October 5, 2020

Cuisance absolvierte bislang sieben Länderspiele für Frankreichs U20-Nationalteam. Aus seinem Heimatland war er 2017 aus der Jugend von AS Nancy für nur 250.000 Euro zu Gladbach gegangen.

Quelle: imago images / Poolfoto

FC Bayern München verpflichtet Benfica-Talent Tiago Dantas

Der FC Bayern München hat am Deadline Day neben Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr noch einen vierten Neuzugang verpflichtet: Tiago Dantas von Benfica. Entsprechende Berichte von Sky und Record können Goal und SPOX bestätigen.

Eine offizielle Bestätigung vonseiten der Klubs steht noch aus. Der 19 Jahre alte Portugiese kommt für ein Leihjahr nach München, der deutsche Rekordmeister besitzt aber eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

Dantas soll zunächst durch Einsätze für die zweite Mannschaft beim FC Bayern Fuß fassen, ist aber klar für die Profis vorgesehen. Der zentrale Mittelfeldspieler war nach Informationen von Goal und SPOX ein Wunschspieler von Trainer Hansi Flick.

Der portugiesische U20-Nationalspieler ist seit 2018 Stammspieler bei Benfica B in der zweithöchsten portugiesischen Profiliga. In der aktuellen Spielzeit kommt Dantas bei fünf Einsätzen auf drei Assists. In der Saison 2018/19 spielte Dantas in der UEFA gegen die U19 des FC Bayern. Im darauffolgenden Jahr, in dem er sein Team als Kapitän bis ins Finale führte, traf Dantas in der Gruppenphase unter anderem auf die Junioren von . In insgesamt 16 Youth-League-Spielen erzielte er sechs Treffer und bereitete zwei Tore vor.

Quelle: imago images / Sportimage

