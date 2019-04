FC Bayern München vs. BVB: Die (möglichen) Aufstellungen für den Kracher zwischen dem FCB und Borussia Dortmund

Mit welchem Personal kämpfen Bayern München und der BVB um die Meisterschaft. Hier gibt es alle Informationen zu den Aufstellungen des Ligagipfels.

Es ist das von den Fans wohl am meisten erwartete Spiel des Jahres: Der FC Bayern München empfängt den BVB zum Bundesliga-Duell. In dieser Partie könnte die Vorentscheidung im Kampf um die Deutsche Meisterschaft fallen. Und ein wichtiges Thema dabei: Wie sehen die Aufstellungen beider Teams aus, welches Personal schicken die beiden Trainer Niko Kovac und Lucien Favre auf den Rasen?

Beide Klubs haben im Vorfeld mit personellen Engpässen aufgrund von Verletzungen oder Sperren zu kämpfen. Nur ein Beispiel: Bei den Bayern sind Torhüter Manuel Neuer und Linksverteidiger David Alaba angeschlagen. Beide verpassten bereits das irre 5:4 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch. Ein Einsatz gegen den BVB ist längst nicht sicher. Bei den Dortmundern stellt sich vor allem eine Frage: Wie stellt Favre seine Abwehr auf?

In diesem Artikel gibt es alle Informationen zu den Aufstellungen des und für die Partie am Samstag. Außerdem bekommt Ihr einen Blick auf die Startformationen beider Kontrahenten der vergangenen Wochen geliefert.

Hinweis: Sobald die Aufstellungen zum deutschen Top-Duell verfügbar sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

Das wird rund eine Stunde vor Spielbeginn der Fall sein, also am Samstag um 17.30 Uhr.

FC Bayern München vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufgrund der letzten News von den Bayern und aus Dortmund, der Aussagen der Trainer auf den Pressekonferenzen und der Ereignisse der vergangenen Wochen lassen sich mögliche Aufstellungen für die Partie prognostizieren. Darum soll es in diesem Abschnitt gehen. Jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, schließlich könnten beide Trainer die Zuschauer und Experten mit unerwarteten Personalien überraschen.

Nominell haben zweifelsohne die Münchner, bei denen Torhüter Manuel Neuer und David Alaba zuletzt angeschlagen waren und daher im Pokal fehlten, das bessere Personal.

🗯 #Favre zu Lukasz #Piszczek: "Bei ihm warten wir auf das letzte Training morgen Nachmittag, dann entscheiden wir, wer im Kader sein wird!"



ℹ️ Abdou #Diallo ist heute gelaufen, auch bei ihm wird morgen entschieden. #FCBBVB — Borussia Dortmund (@BVB) 4. April 2019

Bei Dortmund fällt Abwehrspieler Achraf Hakimi aus, der Einsatz von Defensivkollege Abdou Diallo ist noch ungewiss - eine entscheidende Schwächung für die Defensive, zumal auch die möglichen Alternativen Marcel Schmelzer (außer Form) und Lukasz Piszczek (noch nicht wieder in Form) Probleme haben. Stürmer Marius Wolf wird wohl hinten aushelfen müssen. Torjäger Paco Alcacer droht zudem verletzt auszufallen.

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer (Ulreich) – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Thiago – James (Müller), Goretzka – Gnabry, Lewandowski, Coman

Auf der Bank: Sven Ulreich, Jerome Boateng, Rafinha, Javi Martinez, Thomas Müller, Renato Sanches, Franck Ribery

Sven Ulreich, Jerome Boateng, Rafinha, Javi Martinez, Thomas Müller, Renato Sanches, Franck Ribery Fraglich: Manuel Neuer (Wade)

Manuel Neuer (Wade) Es fehlen: Arjen Robben (Aufbautraining), Corentin Tolisso (Rückstand), Alphonso Davies (Innenbanddehnung im Knie)

Voraussichtliche Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki – Piszczek (Wolf), Akanji, Zagadou, Diallo (Schmelzer) – Witsel, Delaney – Sancho, Reus, Bruun Larsen – Götze

Auf der Bank: Marwin Hitz, Leon Balerdi, Marius Wolf, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Julian Weigl, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud

Marwin Hitz, Leon Balerdi, Marius Wolf, Marcel Schmelzer, Ömer Toprak, Julian Weigl, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud Fraglich: Piszczek (Rückstand), Diallo (muskuläre Probleme)

Piszczek (Rückstand), Diallo (muskuläre Probleme) Es fehlen sicher: Christian Pulisic (Faserriss), Maximilian Philipp (Außenbandteilriss im Knie), Achraf Hakimi (Mittelfußbruch), Paco Alcacer (Armverletzung), Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme)

FC Bayern München vs. BVB: Die Aufstellungen aus dem Hinspiel

Das Hinspiel im Dortmunder Signal-Iduna-Park war ein Spektakel, das Borussia Dortmund am Ende mit 3:2 für sich entschied und den Grundstein für den Gewinn der Herbstmeisterschaft legte.

In diesem Abschnitt könnt Ihr nochmals nachlesen, welche Startformationen beide Kontrahenten damals aufgeboten haben.

Mit dieser Aufstellung lief der BVB gegen Bayern München auf:

Hitz - Piszczek, Zagadou, Akanji, Hakimi - Weigl, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze

Im -Spitzenspiel gegen den FC Bayern musste der BVB ohne Torhüter Roman Bürki. Der formstarke Schweizer laborierte im vergangenen November an einer Oberschenkelprellung. Als Ersatzmann stand Marwin Hitz bereit, der im Sommer vom verpflichtet worden ist.

Verzichten musste der BVB weiter auf Routinier Marcel Schmelzer, der in der Hinrunde zu großen Teilen Real-Madrid-Leihgabe Achraf Hakimi ersetzt wurde.

Der FC Bayern bot bei Borussia Dortmund folgende Aufstellung auf:

Neuer – Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba – Goretzka, Martinez – Gnabry, Müller, Ribery - Lewandowski

Der FC Bayern musste im Gipfeltreffen auf hochkarätiges Personal verzichten. Neben den langzeitverletzten Thiago und Corentin Tolisso stand Trainer Niko Kovac gegen den BVB auch Arjen Robben nicht zur Verfügung.

Der Niederländer laborierte an Knieproblemen und trat die Reise nach Dortmund gar nicht erst an. Vertreten wurde er auf dem Flügel von Nationalspieler Serge Gnabry, der sich damals wie heute in guter Form präsentierte. Die Offensive komplettierten Robert Lewandowski, Franck Ribery und Thomas Müller.

Im zentralen Mittelfeld starteten Javi Martinez und Leon Goretzka.

Vor Torhüter Manuel Neuer entschied sich Niko Kovac für eine Viererkette aus Joshua Kimmich, Mats Hummels, Jerome Boateng und David Alaba. Nationalspieler Niklas Süle saß auf der Bank.

FC Bayern München: Die Aufstellungen aus den letzten fünf Duellen vor dem Kracher gegen den BVB

Hier findet Ihr alle Aufstellungen des deutschen Rekordmeisters aus den letzten fünf Pflichtspielen (wettbewerbsübergreifend).

Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Goretzka, Thiago - Müller, James, Ribery - Gnabry

Bank: Früchtl – Martinez, Lewandowski, Boateng, Coman, Mai, Sanches

Drei Änderungen beim FC Bayern im Vergleich zum 1:1 in der Liga in Freiburg: Süle, Ribery und Gnabry begannen statt Boateng, Coman und Lewandowski (alle Bank).

Nicht im Kader standen Manuel Neuer und David Alaba, die beide weiter ihr Aufbautraining fortsetzten.

Robert Lewandowski stand erstmals seit Ende September (5. BL-Spieltag beim 1:1 gegen Augsburg) in einem Pflichtspiel nicht in der Startelf des FCB.

Ulreich - Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha - Goretzka, Thiago, James - Müller, Lewandowski, Coman

Bank: Früchtl - Süle, Ribery, Martinez, Gnabry, Sanches

Niko Kovac musste im Schwarzwald-Stadion auf Manuel Neuer und David Alaba verzichten. Zudem stand auch Niklas Süle nicht in der Startelf des deutschen Rekordmeisters.

Im Tor stand Ersatzkeeper Sven Ulreich. Davor bildeten Jerome Boateng und Mats Hummels die Innenverteidigung, Rafinha verteidigte links hinten.

Im Mittelfeld durften Leon Goretzka, Thiago und James Rodriguez ran, Serge Gnabry saß auf der Bank.

Kingsley Coman, Thomas Müller und Robert Lewandowski waren die drei Offensivspieler, die Kovac im Breisgau von Beginn an einsetzte.

Aufstellung zu: FC Bayern München - 6:0 | Bundesliga | 17.3.2019

Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka - Müller, James, Coman - Lewandowski

Bank: Ulreich, Hummels, Ribery, Rafinha, Davies, Mai, Sanches

Trainer Niko Kovac rotierte seine Startelf im Vergleich zum Liverpool-Spiel mächtig durch und brachte fünf neue Spieler. Kingsley Coman feierte beispielsweise nach seiner Verletzung sein Startelf-Comeback. Beim Champions-League-Aus gegen Liverpool kam er noch von der Bank.

Nicht mit im Kader waren Javi Martinez aufgrund einer Schädelprellung und Serge Gnabry, der mit einer Erkältung passen musste.

Neuer - Rafinha, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, James, Ribery - Lewandowski

Bank: Ulreich, Boateng, Goretzka, Davies, Sanches, Coman, Jeong

Niko Kovac veränderte seine Elf im Vergleich zum Hinspiel auf zwei Positionen. Weil Joshua Kimmich gesperrt fehlte, begann Rafinha hinten rechts.

Für den angeschlagenen Coman startete Altstar Franck Ribery in der Allianz Arena gegen die Reds.

Aufstellung zu: FC Bayern München - 6:0 | Bundesliga | 9.3.2019

Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martinez, Thiago - Müller, James, Gnabry - Lewandowski

Bank: Ulreich - Süle, Davies, Sanches, Ribery, Goretzka, Jeong

BVB: Die letzten fünf Aufstellungen von Borussia Dortmund vor dem Duell gegen den FC Bayern München:

Bürki - Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo - Delaney, Witsel - Sancho, Götze, Guerreiro - Alcacer

Trainer Favre musste im Heimspiel gegen Wolfsburg ohne Kapitän Reus auskommen, dessen Frau ein Kind erwartete. Stattdessen lief Götze im offensiven Mittelfeld auf.

In der Abwehr musste Hakimi erneut auf der Bank Platz nehmen, Wolf verteidigte auf rechts. Witsel hingegen kehrte in die Startformation zurück.

Bürki - Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo - Weigl, Delaney - Sancho, Reus, Pulisic - Bruun Larsen

Favre musste in Berlin auf einige Stammspieler verzichten: Witsel, Götze und Alcacer fielen aus.

In der Defensive erhielt Wolf wieder den Vorzug vor Hakimi, innen verteidigten Akanji und Zagadou.

Bürki - Wolf, Akanji, Diallo, Hakimi - Witsel - Sancho, Götze, Reus, Guerreiro - Alcacer

Lucien Favre wollte mit seinem BVB heute die Tabellenspitze verteidigen und baute dafür auf die beiden Kumpels Marco Reus und Mario Götze, die die Schaltzentrale von Schwarz-Gelb bildeten.

Axel Witsel war gegen den VfB die einzige echte Sechs und sollte so das Spiel zusammen mit den beiden Nationalspielern in die Wege leiten. Über außen kamen Jadon Sancho und Raphael Guerreiro, während Paco Alcacer als Sturmspitze von Beginn an zu alter Stärke zurückfinden sollte.

In der Defensive des Tabellenführers hatte Marius Wolf einen Sonderauftrag, indem er die rechte Verteidigerposition beackern musste. Julian Weigl war nicht mit dabei.

Aufstellung zu: Borussia Dortmund - Tottenham Hotspur 0:1 | Champions League | 5.3.2019

Bürki - Wolf, Akanji, Weigl, Diallo - Witsel, Guerreiro, Sancho, Reus, Götze - Alcacer

BVB-Trainer Lucien Favre überraschte mit Marius Wolf als Rechtsverteidiger.

In der Offensive brachte er sowohl Mario Götze als auch Paco Alcacer - und auch Kapitän Marco Reus war natürlich nach überstandener Verletzung wieder mit dabei.

Bürki - Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Bruun Larsen - Götze