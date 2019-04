FC Bayern München - 1. FC Heidenheim im LIVE-TICKER: Das Viertelfinale im DFB-Pokal

Das Pokalspiel gegen Außenseiter Heidenheim kommt für Bayern München zur Unzeit: Nach dem Verlust der Tabellenführung blickt alles auf das Topspiel gegen Dortmund am Samstag.

Spannend soll es aus Bayern-Sicht am Mittwoch im 50. Pokal-Duell mit einem Zweitligisten - 42-mal kam der Rekordmeister weiter - nicht werden. Deshalb muss Dortmund raus aus den Gedanken. Bei den Profis kam Kovacs Botschaft offenbar an. "Wenn wir nur an Samstag denken, wird definitiv etwas anbrennen", sagte Mats Hummels. Torjäger Robert Lewandowski ergänzte: "Die kommen nicht nach München und sagen: Bitteschön, nächste Runde."

Die letzte Bayern-Blamage gegen einen Klub aus dem Unterhaus ist über 15 Jahre her, am 4. Februar 2004 unterlagen Oliver Kahn, Michael Ballack und Co. im Viertelfinale 1:2 bei Alemannia Aachen.

In dieser Saison gab es hauchdünne Siege bei den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (1:0) und SV Rödinghausen (2:1), in der Liga verloren die Bayern gegen Außenseiter wie Freiburg, Düsseldorf und Augsburg acht Punkte. "Es wird wie immer gegen kleinere Gegner nicht einfach werden", warnte Kovac.

Doch der Ligagipfel, das weiß auch er, wirft seinen Schatten voraus. Heidenheim, meinte Kovac, "gibt uns hoffentlich ein positives Gefühl für Dortmund". Aktuell ist das Gefühl nach dem 1:1 in Freiburg und dem Verlust der Tabellenführung schlecht.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Sanches - Thiago, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Coman

: Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch, Andrich - Schnatterer, Dovedan - Glatzel