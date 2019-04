Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Krachers

Das Gipfeltreffen der Bundesliga steht an: Bayern München empfängt den BVB. Hier gibt es alles zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Die Bundesliga geht in die entscheidenden Wochen und pünktlich zum Schlussspurt steht das Duell des Jahres an: Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum Gipfeltreffen. Das Duell in der Allianz Arena beginnt am Samstag, 6. April, um 18.30 Uhr.

In der Tabelle hat der BVB nach dem Last-Minute-Sieg über den wieder die Tabellenführung von Deutschlands Beletage übernommen, da der FCB gegen den nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Aktuell grüßen die Schwarz-Gelben mit 63. Punkten von ganz oben, der Rekordmeister liegt mit zwei Punkten weniger einen Platz dahinter.

Wenn Ihr wissen wollt, wer das Duell zwischen dem und dem BVB zeigt / überträgt, seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wo Ihr Euch den Kracher live im TV und LIVE-STREAM anschauen könnt.

FC Bayern München vs. BVB ( ): Die Daten zum -Duell im Überblick

Spiel FC Bayern München - Borussia Dortmund (über die Links gelangt Ihr auf die offiiellen Vereinshomepages) Datum Samstag, 6. April 2019 | 18.30 Uhr Ort Allianz Arena, München ( ) Kapazität 75.000 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Fällt in der Allianz Arena im Münchner Norden die Vorentscheidung über die Deutsche Meisterschaft der Saison 2018/2019. Wenn das Team von Trainer Lucien Favre beim FCB antritt, ist natürlich auch das deutsche Fernsehen mit von der Partie. Doch die Frage dabei ist, wer überträgt FC Bayern gegen Dortmund live im TV?

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Dortmund live im TV

Für alle Fans der beiden Kontrahenten, die auch ein Abonnement bei Sky haben, gibt es jetzt gute Nachrichten. Das Mega-Duell mti zahlreichen Top-Stars wird live beim Pay-TV-Sender zu sehen sein - und zwar exklusiv in Deutschland. Sky besitzt die Rechte für den Großteil der Spiele aus der Bundesliga. Alle Informationen zu einem Abonnement von Sky gibt es hier (externer Link).

Die Vorberichterstattung für das Duell startet am Samstag um 17.30 Uhr, nach dem Ende der 15.30-Uhr-Duelle, auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Im Vorfeld der Partie werden die Moderatoren Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher gemeinsam mit einer prominenten Expertenrunde, bestehend aus Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder, die Situation beider Klubs genaustens unter die Lupe nehmen.

Sobald um 18.30 Uhr der Ball rollt, übernimmt Wolff Fuss am Mikrofon als Kommentator direkt aus der Allianz Arena.

Zeigt / Überträgt die ARD FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im Free-TV?

Für alle, die Bayern gegen Dortmund live im TV anschauen wollen und dabei nicht im Besitz eines Sky-Abos sind, gibt es schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht live im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Der Grund dafür ist ganz einfach: Die Übertragungsrechte für die Bundesliga liegen seit Jahren bei den Pay-TV-Sendern. Seit der vergangenen Saison teilen sich so beispielsweise Sky und Eurosport die Rechte auf.

Demnach bleibt für FC Bayern vs. Borussia Dortmund kein Platz im kostenlosen TV. Die ersten Bilder im Free-TV zur Partie sind am Samstagabend ab 23 Uhr beim ZDF in der Sendung das aktuelle Sportstudio zu sehen. Dort wird es eine ausführliche Zusammenfassung geben.

Zusammenfassung: Wenn Ihr also Ihr Bayern München gegen Dortmund sehen wollt, müsst entweder bei Sky einschalten oder Ihr weicht aus. Dies funktioniert mit Hilfe eines LIVE-STREAMs. Welchen Ihr dafür am besten verwendet, das erfahrt Ihr in den kommenden Absätzen.

Hinweis: In diesem Artikel bekommt Ihr einen Wochenüberblick geliefert, welche Spiele heute live übertragen werden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

In diesem Abschnitt geht es - wie bereits angekündigt - um die Übertragung des Buli-Gipfels live im STREAM. Dabei gibt es genau genommen nur zwei Möglichkeiten. Welche das sind, erfahrt Ihr jetzt!

Sky Go zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

Da Sky das exklusive Übertragungsrecht für die Partie in Deutschland besitzt, ist der Sender aus Unterföhring die erste Anlaufstelle für das Spiel Bayern gegen Dortmund im Internet.

Demnach wird das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB auch im Online-Portal des Senders Sky Go via LIVE-STREAM in voller Länge übertragen,

Voraussetzung für die Nutzung des Portals ist ein Abonnement bei Sky. Dieses müsst ihr zuvor abschließen, um dann einen Zugangscode für Sky Go zu erhalten. Mit diesem könnt Ihr Euch einfach und bequem online einloggen und dann gleich loslegen. Mittlerweile muss man sich die Desktop App erst auf den PC oder das Tablet laden, ehe man danach gleich Bayern-Dortmund einschalten kann.

FC Bayern München vs. BVB im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky besitzt die Primärrechte an der Bundesliga und bietet neben Sky Go eine weitere Option, wie das Spiel live im Stream gesehen werden kann.

Denn mit dem Zusatzangebot Sky Ticket kann man das Duell live miterleben.

Auf dieser Plattform gibt der Sender allen die Möglichkeit einen Zugang für dieses Spiel ohne lange Vertragsbindung zu bekommen.

Bei Sky Ticket kostet eine Mitgliedschaft aktuell 9,99 Euro für einen ganzen Monat (gilt bis Ende März). Danach kostet Sky Ticket für das Sport-Angebot 29,99 Euro monatlich.

FC BAYERN MÜNCHEN (wettbewerbsübergreifend bislang 121 Partien) BORUSSIA DORTMUND 56 SIEGE 31 34 UNENTSCHIEDEN 34 31 NIEDERLAGEN 56 226 TORE 150

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) : Die Opta-Fakten zur Partie