FC Bayern vs. FC Barcelona live: Die Aufstellung zum Champions-League-Duell heute

Champions League, 6. Spieltag: Der FC Bayern München empfängt den FC Barcelona zu einem namhaften Duell. Los geht's am heutigen Mittwochabend um 21 Uhr, gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Die Ausgangslagen könnten nicht unterschiedlicher sein: Während die Mannen von Julian Nagelsmann mit 15 Punkten bereits als Gruppensieger feststehen, bangt Barca um den Einzug ins Achtelfinale. Die Katalanen belegen aktuell den zweiten Platz (sieben Punkte), dahinter drängt Benfica Lissabon (fünf Punkte), das parallel gegen Tabellenschlusslicht Dynamo Kiew antritt.

Barca-Coach Xavi wird daher aller Voraussicht nach mit voller Kapelle auflaufen, um die Ausgangssituation nicht zu verspielen. Für Nagelsmann bietet sich dagegen die Möglichkeit, zu rotieren. Wir werfen einen Blick auf die möglichen Aufstellungen.

Der FC Bayern München gegen den FC Barcelona - was für ein klangvolles Duell! Wir werfen einen Blick auf die Aufstellungen zum heutigen Champions-League-Spiel. In diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituation bei beiden Mannschaften.

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die CL-Partie auf einen Blick

Duell FC Bayern München vs. FC Barcelona Datum Mittwoch, 8. Dezember 2021 | 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die Personalsituation beim FCB

Im Vergleich zum 3:2-Erfolg bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende sind bei den Bayern weitere Verletzte hinzugekommen. Wie Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz verriet, hat Leon Goretzka das Training abgebrochen und wird fehlen. Serge Gnabry nahm aus der Partie beim BVB Adduktorenprobleme mit und Michael Cuisance fällt mit einer Kapselverletzung aus. Ob Eric Maxim Choupo-Moting nach seiner Corona-Infektion bereits im Kader stehen wird, ließ Nagelsmann offen.

Joshau Kimmich soll am Mittwoch getestet und bei einem negativen Ergebnis aus der Quarantäne entlassen werden. Für das Barca-Spiel ist er allerdings keine Option. Genauso wie Marcel Sabitzer, Bouna Sarr und Josip Stanisic, die allesamt weiterhin verletzt ausfallen.

Aufgrund des bereits sicheren Achtelfinaleinzugs könnte Nagelsmann rotieren. So könnten Niklas Süle, Tanguy Nianzou oder Jamal Musiala, die gegen den BVB allesamt auf der Bank starteten, in die erste Elf rücken, während Spieler wie Leroy Sane, Kingsley Coman oder Benjamin Pavard eine Verschnaufspause erhalten könnten. Dauerreservist Marc Roca könnte Goretzka ersetzen. Lucas Hernandez ist nach seiner Verletzung gegen Dortmund für die Anfangsformation noch fraglich.

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die mögliche FCB-Aufstellung

So könnte der FCB am Mittwochabend gegen Barca auflaufen:

Neuer - Süle, Upamecano, Nianzou - Roca, Tolisso - Sane, Müller, Musiala, Davies - Lewandowski

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung zu BVB vs. FC Bayern am 4.12.2021

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Goretzka, Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski

Aufstellung zu FC Bayern vs. Arminia Bielefeld am 27.11.2021

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski

Aufstellung zu Dynamo Kiew vs. FC Bayern am 23.11.2021

Die Bayern-Startelf: Neuer - Pavard, Nianzou, Hernandez - Tolisso, Goretzka - Coman, Müller, Sane, Davies - Lewandowski

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die Personalsituation bei Barca

Auch die Katalanen haben Verletzungssorgen.

Weiterhin fehlen mit Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Sergi Roberto und Pedri gleich vier Akteure. Neuzugang Dani Alves wartet noch auf seine Spielgenehmigung.

Während Nagelsmann durchaus rotieren könnte, wird Xavi seine bestmögliche Elf auf den Platz bringen, um den Einzug in die Runde der letzten 16 fix zu machen.

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die mögliche Barca-Aufstellung

So könnte der FC Barcelona gegen den FC Bayern auflaufen:

Ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia, Jordi Alba - Nico, Busquets, Gavi - Abde, Coutinho - Depay

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die Barca-Aufstellung in den letzten drei Spielen

Aufstellung zu FC Barcelona vs. Betis Sevilla am 4.12.2021

Die Barca-Startelf: Ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Nico - Abde, Depay, Coutinho

Aufstellung zu FC Villarreal vs. FC Barcelona am 27.11.2021

Die Barca-Startelf: Ter Stegen - Garcia, Araujo, Pique, Jordi Alba - de Jong, Busquets, Nico - Abde - Depay, Gavi

Aufstellung zu FC Barcelona vs. Benfica Lissabon am 23.11.2021

Die Barca-Startelf: Ter Stegen - Araujo, Pique, Lenglet - Demir, Busquets, de Jong, Jordi Alba, Nico, Gavi - Depay

FC Bayern München vs. FC Barcelona heute live: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Zuletzt trafen die Münchner und die Katalanen am ersten Spieltag der Gruppenphase am 14. September aufeinander. Damals siegte der FC Bayern im Camp Nou souverän mit 3:0. Die Tore erzielten Thomas Müller und Robert Lewandowski per Doppelpack.

Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams ins Spiel:

FC Barcelona: Ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia - Sergi Roberto, Jordi Alba, Busquets, F. de Jong, Pedri - L. de Jong, Depay

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka, Musiala, Müller, Sane - Lewandowski

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Die Opta-Fakten