Chance für den FC Bayern? Juventus ist bereit, Merih Demiral abzugeben

Merih Demiral hat in Turin weiter große Konkurrenz. Zu den richtigen Konditionen sind die Bianconeri zum Verkauf in diesem Sommer bereit.

Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist nach Informationen von Goal und SPOX bereit, seinen türkischen Nationalspieler Merih Demiral in diesem Sommer abzugeben. Die Alte Dame fordert 40 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft .

Vertreter Demirals trafen sich in den vergangenen Tagen mit Juves sportlicher Führung. Der 23-Jährige wünscht sich eine zentrale Rolle im neuen Bianconeri-Projekt unter Pirlo-Nachfolger Massimiliano Allegri. Allerdings konnten Juventus' Verantwortliche ihm dies aktuell angesichts der Konkurrenz mit Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci und Matthijs de Ligt nicht zusichern.

Juventus: Bayern-Gerüchte um Merih Demiral

Demiral absolvierte seit seinem 18-Millionen-Wechsel von Sassuolo nach Turin 2019 32 Spiele für Juventus, zwischenzeitlich wurde er von einer schweren Knieverletzung außer Gefecht gesetzt.

Wechselgerüchte um ihn gab es in den vergangenen Monaten häufiger. So soll er bei Juves Serie-A-Rivalen Atalanta und AS Roma ebenso gefragt sein wie bei FA-Cup-Sieger Leicester City. Anfang des Jahres tauchte zudem das Gerücht auf, der FC Bayern München zeige Interesse an dem 24-fachen Nationalspieler der Türkei.

Mit den Türken nahm Demiral zuletzt an der EM-Endrunde teil. Wie viele Mitspieler enttäuschte auch der Abwehrstar und konnte das frühe Ausscheiden ohne Punktgewinn in der Vorrunde nicht verhindern. Beim 0:3 zum Auftakt gegen Italien unterlief ihm gar ein unglückliches Eigentor.