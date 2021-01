Juventus Turin: Merih Demiral liebäugelt angeblich mit Abschied

Innenverteidiger Merih Demiral liebäugelt angeblich mit einem Abschied von . Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, ist der 22-Jährige aufgrund seiner aktuellen Situation bei der Alten Dame "unglücklich" und denkt bereits über einen Wechsel im Winter nach.

In der laufenden Saison stand der Türke lediglich in neun Pflichtspielen auf dem Platz, allerdings verpasste er ebenso viele Partien verletzungsbedingt und gesperrt.

Confirmed. Merih #Demiral is not happy in his backup role with #Juve, as @fanatikcomtr wrote this morning. A transfer in the next days, however, is very unlikely. @Gazzetta_it