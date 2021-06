Türkei bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Die Türkei bei der EM 2021: Hier findet Ihr alle Informationen zum Kader und zum Spielplan. Ebenso erfahrt Ihr, wo Ihr die Highlights sehen könnt.

Nachdem man die WM 2018 noch verpasst hatte, ist die Türkei beim großen EM-Turnier in diesem Jahr wieder dabei. Als Zweiter in seiner Qualifikationsgruppe hinter Weltmeister Frankreich und vor Island qualifizierte sich der WM-Dritte von 2002 für die EM 2021.

Eine besondere Ehre für das Team von Trainer Senol Günes: Am kommenden Freitag, den 11. Juni, darf die Türkei in Rom gegen Italien das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft bestreiten. Die weiteren Vorrundengegner in Gruppe A sind Wales (16. Juni in Baku) und die Schweiz (20. Juni in Baku).

Die Türkei bei der EM 2021: In diesem Artikel bei Goal erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zum Team um Milan-Star Hakan Calhanoglu bei der Europameisterschaft. Ihr könnt hier den Kader einsehen, alle Ergebnisse nachlesen und erfahrt auch, wo Ihr die Highlights der EM-Spiele der Türkei sehen könnt, falls Ihr mal eine Partie verpasst habt.

Die Türkei bei der EM 2021: Das ist der Kader

Statt wie gewohnt 23 Spieler durften die Mannschaften für die EM 2021 bekanntlich 26 Akteure nominieren. Grund dafür ist die dadurch höhere Flexibilität, sollte es während des Turniers zu Corona-Fällen kommen. So will die UEFA Spielabsagen möglichst vermeiden.

Der Kader der Türkei bietet viele hochveranlagte Spieler und hat durchaus das Zeug zu einem Geheimfavoriten. Der große Star ist wahrscheinlich der Ex-Bundesliga- und heutige Milan-Profi Hakan Calhanoglu, der die Mannschaft aus der Mittelfeldzentrale heraus führen soll.

Aber auch die Abwehr um Caglar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus Turin), Ozan Kabak (FC Liverpool) oder Zeki Celik (OSC Lille) genügt hohen Ansprüchen. Hinzu kommen kreative Offensivspieler wie Cengiz Ünder (Leicester) oder Yusuf Yazici (Lille), Top-Talente wie Orkun Kökcü (Feyenoord) oder Sturm-Altmeister Burak Yilmaz, der Lille gerade zur französischen Meisterschaft geführt hat.

Die meisten Spieler im Aufgebot stellen Lille, Fenerbahce und Galatasaray mit jeweils drei Akteuren.

Der Kader der Türkei bei der EM im Überblick

TOR Ugurcan Cakir (Trabzonspor)

Altay Bayindir (Fenerbahce)

Mert Günok (Basaksehir) ABWEHR Caglar Söyüncü (Leicester)

Merih Demiral (Juventus)

Ozan Kabak (Liverpool)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Umut Meras (Le Havre)

Ridvan Yilmaz (Besiktas)

Zeki Celik (Lille)

Mert Müldür (Sassuolo) MITTELFELD Okay Yokuslu (West Bromwich)

Taylan Antalyali (Galatasaray)

Orkun Kökcü (Feyenoord)

Ozan Tufan (Fenerbahce)

Irfan Can Kahveci (Fenerbahce)

Dorukhan Tököz (Besiktas)

Hakan Calhanoglu (Milan)

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Yusuf Yazici (Lille) ANGRIFF Kerem Aktürkoglu (Galatasaray)

Cengiz Ünder (Leicester)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervisoglu (Galatasaray)

Burak Yilmaz (Lille)

Kenan Karaman (Düsseldorf) TRAINER Senol Günes

Die Türkei bei der EM 2021: Die Rückennummern der Spieler

1: Mert Günok

2: Zeki Celik

3: Merih Demiral

4: Caglar Söyüncü

5: Okay Yokuslu

6: Ozan Tufan

7: Cengiz Ünder

8: Dorukhan Tököz

9: Kenan Karaman

10: Hakan Calhanoglu

11: Yusuf Yazici

12: Altay Bayindir

13: Umut Meras

14: Taylan Antalyali

15: Ozan Kabak

16: Enes Ünal

17: Burak Yilmaz

18: Ridvan Yilmaz

19: Orkun Kökcü

20: Abdülkadir Ömür

21: Irfan Can Kahveci

22: Kaan Ayhan

23: Ugurcan Cakir

24: Kerem Aktürkoglu

25: Mert Müldür

26: Halil Dervisoglu

Türkei, EM 2021: Der Spielplan in Gruppe A

Wie bereits oben erwähnt, darf die Türkei das Eröffnungsspiel der EM 2021 bestreiten. Im Stadio Olimpico von Rom treffen Calhanoglu und Co. dabei auf Mitfavorit Italien.

Die Italiener sind der Top-Anwärter auf Platz eins in der Gruppe A, die Türkei dürfte sich mit Wales und der Schweiz um Platz zwei streiten. Auf diese beiden Gegner treffen die Türken jeweils in Baku (Aserbaidschan).

Zunächst geht es am Mittwoch, den 16. Juni (18 Uhr), gegen die Waliser um Gareth Bale. Im abschließenden Gruppenspiel bekommt es die Türkei dann mit den Schweizern zu tun (Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr).

Türkei bei der EM: Der Spielplan der Gruppe A

SPIEL DATUM ORT ÜBERTRAGUNG IM TV UND STREAM ERGEBNIS Türkei - Italien Freitag, 11. Juni, 21 Uhr Stadio Olimpico, Rom (Italien) ARD / Magenta TV / ard.de -:- Türkei - Wales Mittwoch, 16. Juni, 18 Uhr Baku Olympic Stadium, Baku (Aserbaidschan) ARD / Magenta TV / ard.de -:- Schweiz - Türkei Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr Baku Olympic Stadium, Baku (Aserbaidschan) ZDF (zdf.de) oder Magenta TV (wird kurzfristig entschieden) -:-

Die Türkei bei der EM 2021: Die Tabelle der Gruppe A

Zum zweiten Mal nach der Premiere 2016 sind bei der EM in diesem Jahr 24 Mannschaften am Start. Zuvor gab es 16 Teilnehmer, die auf vier Gruppen aufgeteilt wurden, seit 2016 wird in sechs Vorrundengruppen gespielt.

Da es in der K.o.-Runde nun nicht mehr mit dem Viertelfinale, sondern mit einem Achtelfinale los geht, werden 16 der 24 Mannschaften die Vorrunde überstehen. Das heißt auch, dass man nicht unbedingt Erster oder Zweiter werden muss, um weiterzukommen.

Erster und Zweiter sind natürlich weiterhin automatisch für die K.o.-Phase qualifiziert, aber auch als Gruppendritter kann man es noch ins Achtelfinale schaffen. Die vier besten der sechs Gruppendritten kommen nämlich ebenfalls weiter, nur als Gruppenvierter scheidet man sicher nach der Vorrunde aus.

2016 qualifizierte sich zum Beispiel Portugal nur als Dritter seiner Gruppe für das Achtelfinale und durfte am Ende bekanntlich sogar den EM-Titel bejubeln.

Die Türkei bei der EM 2021: Das ist die Tabelle der Gruppe A

PLATZ LAND PUNKTE TORDIFFERENZ 1 Italien 0:0 0 2 Türkei 0:0 0 3 Schweiz 0:0 0 4 Wales 0:0 0

Türkei, EM 2021: Wo laufen die Highlights der Spiele?

Du hast ein Spiel der Türkei bei der EM live verpasst und möchtest Dir die Tore und die wichtigsten Szenen im Nachhinein anschauen? Dann ist DAZN die perfekte Lösung für Dich!

Wie schon bei der WM 2018 wird der Streamingdienst auch bei der EM 2021 zu allen 51 Spielen des Turniers eine Zusammenfassung auf seiner Plattform hochladen. Diese könnt Ihr dort schon kurz nach Abpfiff anschauen und sie steht Euch danach natürlich auch auf Abruf zur Verfügung.

