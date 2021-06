Schweiz vs. Türkei live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER 3:1

Bei der EM 2021 kommt es heute zum Spiel Schweiz gegen Türkei. Goal begleitet das Spiel am Sonntagabend im LIVE-TICKER.

Schweiz trifft auf die Türkei! Bei der EM 2021 stehen die ersten Entscheidungen an - und beide Mannschaften haben theoretisch noch die Chance auf das Achtelfinale.

Schweiz - Türkei Spielstand: 3:1 (2:0) Tore 1:0 Seferovic (6.), 2:0 Shaqiri (26.), 2:1 Irfan Can (62.), 3:1 Shaqiri (68.) Aufstellung Schweiz Sommer - Elvedi, Widmer, Akanji - Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez - Shaqiri (Vargas, 75.) - Seferovic (Gavranovic, 75.), Embolo Aufstellung Türkei Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ayhan (Okay, 64.), Tufan - Ünder, Calhanoglu, Irfan Can (Yazici, 64.) - Yilmaz Gelbe Karten -

70. Minute: GELBE KARTE FÜR DIE TÜRKEI (Hakan Calhanoglu)

68. Minute: Die kalte Dusche für die Türkei! Die Schweiz kontert über die linke Seite und Zuber, der den Ball schnell nach vorne treibt. Seine halbhohe Flanke in die Mitte kommt perfekt für Shaqiri, der den Ball mit dem ersten Kontakt nimmt und ihn wuchtig unter den Querbalken zimmert!

Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: TOOOR FÜR DIE SCHWEIZ (Torschütze: Shaqiri)

62. Minute: Wow! Und: Die Türkei lebt! Kahveci verschafft sich rechts vor dem Strafraum etwas Platz, legt sich den Ball auf den starken linken Fuß und versenkt ihn dann im Stile eines Traumtores links oben im langen Eck.

Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: TOOOR FÜR DIE TÜRKEI (Torschütze: Irfan Can)

57. Minute: Es bleibt ein Spiel mit vielen Abschlüssen, wobei aber auch ganz schön viele Schüsse wirklich weit das Ziel verfehlen. Aktuelle Torschussstatistik: 13:13.

55. Minute: Ünder, der jetzt vermehrt durch die Zentrale statt über den rechten Flügel zu kommen scheint, lässt Xhaka im Mittelfeld stehen, schließt dann aber zu überhastet ab - weit drüber.

53. Minute: Cakir! Jetzt reagiert der Trabzonspor-Torwart bei einem Embolo-Abschluss rechts im Strafraum überragend, lenkt den Schuss des Gladbachers mit der rechten Pranke noch über die Latte.

52. Minute: Und wieder Zuber links im Strafraum. Und wieder hat Cakir den schwachen Abschluss des Frankfurters sicher.



51. Minute: Ein Lebenszeichen von Yilmaz: Der Türkei-Kapitän kommt nach einer Ünder-Flanke aus dem Halbfeld an der Strafraumkante zum Kopfball, setzt diesen aber deutlich drüber.



49. Minute: Zuber, zweimaliger Assistgeber am heutigen Abend, kommt jetzt mal selbst zum Abschluss. Der flache Rechtsschuss aus halblinker Position ist aber kein Problem für Cakir.



47. Minute: Was wird Senol Günes jetzt seinen Türken auf den Weg gegeben haben - nochmal alles raushauen und versuchen, dass Ergebnis zu drehen oder nur auf Schadensregulierung zu achten?



Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Die Schweiz zeigt sich nach den dürftigen Auftritten gegen Italien und Wales verbessert, wird von den Türken aber auch selten gefordert. Seferovics früher Flachschuss und Shaqiris sehenswerter Schlenzer ins Kreuzeck lassen die Eidgenossen verdient führen.

Halbzeit | Mit einem Pfeifkonzert wird die türkische Mannschaft Richtung Kabine verabschiedet. Einmal mehr liefert die Milli Takim keine EM-taugliche Leistung ab, kassiert die Gegentore viel zu einfach und agiert auch sonst oft ohne echte Gegenwehr. Nach vorne lassen sämtliche dafür zuständige Akteure die Initiative vermissen. Einzig die Distanzschüsse der defensiven Müldür und Ayhan sorgen für Torgefahr.

Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

43. Minute: Wieder Müldür gegen Sommer! Der türkische Linksverteidiger bricht über die linke Seite durch, lässt der Reihe nach Widmer, Akanji und Xhaka stehen und tauscht so links im Strafraum vor Sommer auf. Den Schuss aufs kurze Eck pariert der Schlussmann abermals zur Ecke.



41. Minute: Die Halbmond-Sterne haben jetzt etwas längere Ballstafetten - wohl aber auch, weil es die Schweiz zulässt. Knapp fünf Minuten vor der Pause haben die Eidgenossen einen Gang zurückgeschalten, lassen die Türken etwas kommen.

38. Minute: Auf der Gegenseite sind Söyüncü und Co. einmal mehr viel zu weit weg von ihren Gegenspielern - auch von Embolo, der so rechts frei zum Schuss kommt, aber eineinhalb Meter links verzieht.

37. Minute: Klappe, die nächste: Zeki Celik nimmt einen halbhohen Querpass vor dem Strafraum direkt, zwingt Sommer aber nicht zu einer erneuten Glanztat. Der Schuss geht deutlich links vorbei.



34. Minute: Wenn was geht, dann durch Distanzschüsse. Und da verzweifelt die Türkei langsam an Sommer, der immer ins richtige Eck zu fliegen scheint. Aktuelles Beispiel: Müldür, der aus 23 Metern zentraler Position draufwuchtet, den Ball schon neben dem linken Pfosten einschlagen, dann aber noch Sommer hinhechten und parieren sieht.



33. Minute: Calhanoglu zum Beispiel, der jetzt eine zu lang geschlagene Ecke Richtung Strafraum bringt, ist bislang noch komplett unsichtbar. Auch die anderen Spielgestalter Kahveci und Tufan treten kaum in Erscheinung.

31. Minute: Günes kneift am Seitenrand die Augen zusammen, wirkt etwas ratlos. Und der Auftritt seiner Mannschaft ist erneut erschreckend schwach. Die Türkei scheint schlicht nicht bereit für ein Turnier auf diesem internationalen Niveau.



28. Minute: Fast das 3:0 - wieder durch Shaqiri! Völlig von der Rolle und viel zu weit aufgerückt läuft die Türkei in einen Schweizer Konter über Shaqiri, der allein auf Cakir zuläuft, im Strafraum dann aber an dessen ausgefahrenem rechten Fuß scheitert. Klasse Tat von Cakir, Shaqiri hätte aber auch auf Seferovic querlegen können respektive müssen.



26. Minute: Wünderschönes Tor! Die Schweiz kombiniert sich durch die türkischen Ketten, Zuber täuscht zunächst einen Schuss an, legt dann aber nochmal rüber zu Shaqiri. Der Linksfuß zögert zentral vor dem Strafraum nicht lange und schlenzt den Ball mit dem schwächeren rechten unnachahmlich in den rechten Winkel - Cakir fliegt vergebens.

Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: TOOOR FÜR DIE SCHWEIZ (Torschütze: Shaqiri)

25. Minute: Ein weiter Cakir-Abschlag landet zunächst auf dem Kopf von Ünder - und dann auf dem von Sommer, der etwas weit vor dem eigenen Sechzehner steht, aber geistesgegenwärtig reagiert und die Situation so optimal klärt.



21. Minute: Auch Zuber darf eben wieder unbedrängt über die linke Seite Richtung türkisches Hoheitsgebiet spazieren, verzieht seinen Abschluss mit rechts dann aber deutlich am Tor von Cakir vorbei.



19. Minute: Sind die Eidgenossen am Ball, erhalten sie selbst in der türkischen Hälfte wenig Gegenwehr. Diese Passivität war der Türkei auch schon gegen Italien und Wales vorzuwerfen.



17. Minute: Doppelpass-Versuch von Embolo und Shaqiri im türkischen Strafraum, der dann aber selbst für den wendigen Shaqiri zu schnell gespielt wird. Die Türkei kann sich so wieder ordnen in der Defensive.

15. Minute: Gutes Dribbling von Ünder über den rechten Flügel, dessen halbhohe Hereingabe auf der anderen Strafraumseite bei Müldür landet. Der nimmt den Ball mit der Brust gut herunter und haut dann - ähnlich wie Ayhan in der 4. Minute - mit voller Gewalt drauf. Sommer fliegt erneut und pariert stark zur Seite!

13. Minute: Demiral mit dem Versuch eines langen Balles in den Lauf von Yilmaz - zu lang. Der Stürmer vom französischen Meister Lille läuft - noch bewacht von Akanji - ins Aus.



11. Minute: Nach einem Schweizer Eckball bietet sich der Türkei die Chance zum Kontern, Xhaka stoppt aber schon früh den balltreibenden Cengiz Ünder auf der rechten Seite - ohne verwarnt zu werden. Glück für den Schweizer Kapitän.

8. Minute: Was ein Nackenschlag für die Türkei, die in den ersten Minuten hier äußerst gewillt schien, heute den bisherigen Turnierverlauf in die andere Richtung zu drehen. Jetzt läuft die Günes-Elf einmal mehr einem Rückstand hinterher.

6. Minute: Und plötzlich jubeln die Eidgenossen! Die Türken kommen am eigenen Sechzehner gegen quirlige Schweizer nicht wirklich in den Zweikampf, Zuber stochert etwas rum, gibt dann kurz ab zu Seferovic. Halb links im Strafraum zieht der Stürmer kurz auf und feuert dann aus der Drehung einen platzierten wie harten Schuss in die rechte untere Ecke.

Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: TOOOR FÜR DIE SCHWEIZ (Torschütze: Seferovic)

7' GOOOOAALL, 1:0! Haris Seferovic lässt Taten sprechen und bringt uns früh in Führung! / La Suisse ouvre le score en début de match par l'intermédiaire de Haris Seferovic! / Haris Seferovic ci porta in vantaggio! #natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #SUITUR #EURO2020 pic.twitter.com/aaoMuvFW0m — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 20, 2021



3. Minute: Auch die Türkei ist da: Zunächst bolzt Yilmaz aus über 25 Metern etwas überhastet drauf, dann versucht auch Tufan sein Glück aus großer Distanz - jeweils aber weit vorbei.

2. Minute: Embolo dringt über die rechte Seite das erste Mal in den türkischen Strafraum ein, wird aber stark von Söyüncü verteidigt, der sich um den Gladbacher ringt und ihn so resolut ins Aus drängt.



Schweiz gegen Türkei heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 1. HALBZEIT

Vor Beginn | Neunmal standen sich die Türkei und die Schweiz in Länderspielen gegenüber (vier Siege Türkei, zwei Siege Schweiz, drei Remis). Besonders die jüngsten Duelle waren dabei umkämpft: Bei der EM 2008 siegte die Türkei tief in der Nachspielzeit gegen den damaligen Turnier-Gastgeber. Bei den WM-Qualifikationsspielen 2005 endete das Rückspiel, welches die Schweiz aufgrund der Auswärtstorregel für sich entscheiden konnte, in einer Massenschlägerei zwischen Spielern, Trainern und Funktionären beider Delegationen.

Vor Beginn | Den Eidgenossen würde indes ein Sieg gegen die Türkei wohl reichen. Mit dann vier Punkten müsste in den verbleibenden Gruppenspielen schon einiges gegen die Mannschaft um Kapitän und Ex-Gladbacher Granit Xhaka laufen, sodass man nicht ins Achtelfinale vorstoßen würde.

Vor Beginn | "Das Unmögliche möglich machen" - dieser Satz, bekannt aus türkischen Memes in Sozialen Netzwerken, muss tatsächlich heute das Motto der Milli Takim sein. Für ein mögliches Last-Minute-Achtelfinalticket müsste die Türkei zwingend gegen die Schweiz gewinnen - und dann noch auf passenden Ergebnisse aus Spielen in den kommenden Tagen hoffen. So, dass die Türkei als einer der vier besten Gruppendritten noch irgendwie in die Runde der letzten 16 rutscht.

Vor Beginn | Sowohl die Schweiz als auch die Türkei blicken auf eine bis dato ernüchternde Gruppenphase zurück. Gegen Italien setzte es für beide Mannschaften eine 0:3-Klatsche. Gegen Wales holte die Schweiz ein 1:1-Unentschieden, die Türkei verlor dagegen 0:2.

Vor Beginn | Obwohl die Türkei gegen Italien (0:3) und Wales (0:2) teilweise kopflos agierte und am Ende jeweils verdient verlor, vertraut Trainer Senol Günes auf die gleiche taktische Herangehensweise mit nur einem Sechser und einem Stürmer. Drei personelle Veränderungen gibt es dennoch: Demiral rückt zurück in die Viererkette neben Söyüncü, Ayhan schiebt dafür nach vorne auf die Sechserposition und verdrängt Yokuslu. Links hinten ersetzt Müldür den verletzten Meras. Im Mittelfeld darf Kahveci anstelle von Karaman beginnen.

Vor Beginn | Die Türkei startet im 4-1-4-1 mit: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ayhan - Ünder, Tufan, Kahveci, Calhanoglu - Yilmaz.

Vladimir Petkovic verändert seine Schweizer Startformation nach der 0:3-Pleite gegen Italien auf zwei Positionen: Widmer fungiert auf der rechten Seite als Schienenspieler anstelle von Mbabu. Links in der Dreierkette spielt Rodriguez, dafür rückt Zuber auf die linke Seite im Mittelfeld, wodurch widerum Schär auf die Bank rotiert.

Vor Beginn | Die Schweiz startet im 3-4-1-2 mit: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo.



Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe A zwischen der Schweiz und der Türkei.

Schweiz vs. Türkei: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schweiz: Sommer - Elvedi, Widmer, Akanji - Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez - Shaqiri - Seferovic, Embolo

Türkei setzt auf folgende Aufstellung: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Müldür - Ayhan, Tufan - Ünder, Calhanoglu, Irfan Can - Yilmaz

Schweiz vs. Türkei im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 2. Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und der Türkei bei einem großen Turnier. Das erste fand in der Gruppenphase der Euro 2008 statt: Die Schweizer verloren als Co-Gastgeber mit 1-2 gegen die Türken.

Die Türkei hat die letzten beiden Begegnungen mit der Schweiz jeweils gewonnen, wobei beide Male die Schweizer das erste Tor erzielten. Mit einem Sieg könnte die Türkei erstmals 3-mal in Folge gegen die Schweiz gewinnen.

In den letzten 5 Spielen zwischen der Schweiz und der Türkei fielen im Schnitt 3.4 Tore pro Spiel (insgesamt 17).

Die Schweiz blieb in den ersten beiden Gruppenspielen sieglos (1 Remis, 1 Niederlage) und könnte nun erstmals seit der EURO 2004 in der Gruppenphase eines großen Turniers (WM und EM) ohne Sieg bleiben.

Turkey verlor die ersten beiden Gruppenspiele dieser Europameisterschaft mit einer Gesamt-Torbilanz von 0-5. Über eine komplette EURO kassierte nur Dänemark bei der EM 2000 mehr Gegentreffer, ohne ein einziges Tor zu erzielen (8).

Die Türkei gewann das letzte Gruppenspiel bei jeder der 4 vorigen Teilnahmen an einem großen Turnier (WM und EM), zuletzt war dies bei der EURO 1996 gegen Dänemark nicht der Fall (0-3).

Die Schweiz kassierte gegen Italien am 2. Gruppenspieltag die erste Niederlage in diesem Kalenderjahr, 2 Niederlagen in Folge gab es für die Schweiz zuletzt im Oktober 2020 (gegen Kroatien und Spanien).

Mit einer Niederlage gegen die Schweiz könnte die Türkei erstmals seit November 2010 in 3 Spielen in Serie in allen Wettbewerben verlieren. In den ersten beiden Gruppenspielen ließ die Türkei 40 Torschüsse zu, mehr als jedes andere Team in Gruppe A.

Burak Yilmaz war gegen Wales an 50% der 18 Torschüsse der Türkei beteiligt (6 Torschüsse, 3 Torschussvorlagen), jedoch ging nur einer seiner 6 Versuche auch aufs Tor.

Granit Xhaka spielte in den bisherigen 2 Spielen 153 Pässe, hatte 172 Ballaktionen und machte 5 Tacklings – das sind alles Bestwerte der Schweizer Spieler bei dieser EURO.

Schweiz vs. Türkei im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Günes fordert Reaktion: "Die Nation erwartet etwas anderes"

Der türkische Nationaltrainer Senol Günes hat eine Reaktion seiner Mannschaft auf die bisher schwachen Leistungen bei der Fußball-EM gefordert. "Wir wollen zeigen, dass wir besser sind und dass wir mithalten können", sagte der 69-Jährige im Hinblick auf das abschließende Gruppenspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen die Schweiz in Baku. Er wisse, "dass die Nation etwas anderes erwartet".

Günes verteidigte sich zudem gegen die harte Kritik an seiner Arbeit aus der Heimat. Er müsse die "Verantwortung für diese Mannschaft und diese Niederlagen übernehmen", sagte der Trainer der Milli Takim. Das Leben verlaufe einfach "nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Wir sind nicht glücklich darüber." Bisher sei es deutlich schlechter gelaufen, "als ich es erwartet habe".

Nach den enttäuschenden Auftritten gegen Italien (0:3) und gegen Wales (0:2) plant Günes Veränderungen in der Mannschaft. "Es wird Wechsel geben", bestätigte er: "Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir unter Druck stehen. Wir werden so spielen, dass wir gewinnen." Es wäre sehr schade, "wenn wir morgen nach Hause fahren müssten", sagte er.

Quelle: SID

