FC Bayern heute, News und Gerüchte: Dumfries-Transfer wohl ein Thema, Geldregen durch neuen Telekom-Vertrag

FC Bayern, Gerücht: Dumfries die "1-A-Lösung" für Rechtsverteidiger-Position?

Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Laut Sport Bild sucht man in München nach einer "1-A-Lösung" mit Offensivqualitäten.

Diese soll allerdings möglichst kostengünstig sein, sodass das Blatt zwei Namen nennt. Neben dem heißbegehrten Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam fällt auch der Name Denzel Dumfries von Inter Mailand.

Der Niederländer war bereits im vergangenen Sommer als Neuzugang in München im Gespräch, wechselte dann aber für 13 Millionen Euro von PSV in die Serie A und steht dort noch bis 2025 unter Vertrag.

Bei Inter ist Dumfries in Simone Inzaghis 3-5-2-System in der Regel auf der rechten Außenbahn gesetzt (35 Spiele, neun Scorerpunkte). Wie Mazraoui wird übrigens auch Dumfries von Star-Berater Mino Raiola betreut.

FC Bayern, News: Telekom-Vertrag soll verlängert werden

Nach Informationen der Sport Bild stehen die Bayern vor einer Verlängerung ihrer Partnerschaft mit Sponsor Telekom. Neben einer Ausweitung der Laufzeit um weitere vier Jahre sollen auch die Parameter angepasst werden: Die Bayern bekommen demnach dann rund 50 Millionen Euro pro Jahr von ihrem Anteilseigner - bisher sind es kolportierte 45 Millionen Euro.

Der Kontrakt soll dann noch leistungsbezogener sein, weitere Bonuszahlungen sind also nicht ausgeschlossen. Die neuen Konditionen sollen ab diesem Sommer in Kraft treten, bis 2026 erwarten die Bayern damit Zahlungen über 200 Millionen Euro von der Telekom.

FC Bayern, News: Lewandowski mit historischem Hattrick

Robert Lewandowski ist nun - mal wieder - Rekordhalter in der Königsklasse. Lewy ist der erste Spieler in der Geschichte der Champions League, der innerhalb der ersten 23 Minuten eines Spiels einen Hattrick erzielte. Ganze 10 Minuten und 17 Sekunden lagen zwischen seinem ersten und dem dritten Tor - auch das ist Rekord. Lewandowski führt nach seinem Dreierpack nun die Torjägerliste in dieser Saison mit zwölf Toren aus acht Spielen an.





FC Bayern, News: Neuer lobt Team-Leistung

Der FC Bayern schlägt den FC Salzburg mit 7:1 und Kapitän Manuel Neuer findet danach lobende Worte. "Das war ein Statement und ein Ausrufezeichen. Ich denke, dass wir einen guten Start hatten mit den Elfmetern, wir sind sehr gut reingekommen. Wir haben nicht mehr so viele Kontersituationen zugelassen und standen etwas sicherer", sagte er.

Thomas Müller sprach über die Erwartungshaltung: "Der Anspruch ist immer, dass man zur Halbzeit hoch führt und jedes Spiel perfekt spielt. Aber dass das nicht die Realität widerspiegelt, ist auch klar. Trotzdem muss man den Anspruch ja irgendwo haben und wir sind ja auch sehr selbstkritisch untereinander. Aber wir müssen aufpassen, dass wir da nicht den Kritik-Hausmeister reinlassen bei uns in der Kabine, dass wir uns da selber nicht zu sehr runterziehen."

Julian Nagelsmann erklärte den Unterschied zu den vergangenen Wochen: "Jeder hat sich gepusht und sich gegenseitig unterstützt. Es gab kaum etwas Negatives auf dem Feld und wenn wir diese Energie immer hätten, dann wäre es in der Bundesliga vielleicht auch noch etwas deutlicher."

