Der FC Bayern München heute am Freitag (4. März). Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

Und die Entwicklungen der vergangenen Tage könnt Ihr hier noch einmal nachlesen:

FC Bayern, Transfers: Bundesligisten scharf auf Andersson

Bayern-Talent Alex Timossi Andersson hat offensichtlich Begehrlichkeiten in der Bundesliga geweckt. Das berichtete jedenfalls Matthias Imhof, Geschäftsführer von Austria Klagenfurt, wohin der Außenstürmer aktuell vom FCB ausgeliehen ist.

Andersson sammelte in dieser Spielzeit zehn Scorerpunkte in 21 Einsätzen. Ende Juni ende die Leihe und Imhof machte sich bei Sky Sport Austria keine großen Hoffnungen, Andersson darüber hinaus zu halten: "Der Alex gehört Bayern München. Es gibt sehr großes Interesse aus der deutschen Bundesliga an ihm. Da werden wir schwer mithalten können."

2018 war er von Helsingborg zum FC Bayern gewechselt und dort steht er noch bis 2023 unter Vertrag. Angesichts der großen Konkurrenz auf den offensiven Flügelpositionen wäre ein Verkauf im Sommer aber keine Überraschung.

FC Bayern, Gerücht: Ortega-Entscheidung wohl völlig offen

Ein möglicher Wechsel von Bielefeld-Keeper Stefan Ortega ist nach Informationen von Sport1 offenbar weniger konkret als zuletzt berichtet. Demnach sei das Interesse noch nicht so ausgeprägt wie zuletzt spekuliert wurde. Sport Bild und kicker hatten hingegen berichtet, dass ein Wechsel zum FCB immer wahrscheinlicher werde. Laut kicker gab es bereits ein informelles Vorgespräch, die Sport Bild sprach von einer "klaren Tendenz".

Ortega kann die Arminia im Sommer ablösefrei verlassen, habe allerdings auch einen neuen Vierjahresvertrag inklusive Gehaltserhöhung vorliegen. Laut Sport1 habe Ortega zahlreiche Optionen im In- und Ausland und bereits mit "einem Premier-League-Klub aus dem Süden Englands" Gespräche geführt. Am liebsten würde er jedoch nach Spanien wechseln - sein Vater ist Spanier.

Getty Images

Im Interview mit Sport1 hatte Ortega vor gut einem Jahr über das bereits damals kursierende Bayern-Interesse gesagt: "Für mich wird die Spielpraxis am wichtigsten bleiben, denn ich habe viel zu viel Lust am Spielen. Aber klar ist auch, dass der FC Bayern eine andere Kragenweite ist. Dort erlebt man Sachen, die man im Normalfall woanders nicht erlebt."

Der Vertrag von Bayern-Ersatzkeeper Sven Ulreich läuft nach der Saison aus, eine Entscheidung darüber hinaus wurde noch nicht getroffen. Alexander Nübel wurde bis 2023 an die AS Monaco verliehen.

FC Bayern, News: Gute Nachrichten von Süle und Tolisso

Corentin Tolisso ist nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel - zugezogen in der Partie am 27. Spieltag gegen Fürth - am Donnerstag wieder ins Lauftraining eingestiegen. Wie der FCB berichtete, drehte der Franzose an der Säbener Straße einige Runden.

Außerdem: Niklas Süle konnte wieder im Mannschaftstraining mitwirken, aufgrund von Rückenproblemen war dies zuletzt nicht möglich. Somit dürfte er auch eine Option für das Spitzenspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen sein. Genauere Infos wird Trainer Julian Nagelsmann am Freitagnachmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz geben (13.30 Uhr).

Der französische Weltmeister Lucas Hernandez fehlt in jedem Fall wegen einer Gelbsperre, für Kapitän Manuel Neuer soll ein Comeback gegen Leverkusen nach der Knie-OP am 5. Februar noch zu früh kommen.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Partien