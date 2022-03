FC Bayern München vs. FC Salzburg heute live: Die Champions League im LIVE-TICKER - 5:0

Der FC Bayern München und der FC Salzburg kämpfen in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale. Das Achtelfinal-Rückspiel gibt es hier im LIVE-TICKER, los geht es in der Allianz Arena um 21 Uhr.

FC Bayern München - FC Salzburg 5:0 (4:0) Tore 1:0, 2:0, 3:0 Lewandowski (12., Foulelfmeter, 21., Foulelfmeter), 23., 4:0 Gnabry (31.), 5:0 Müller (54.) Aufstellung Bayern Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry (46. Sarr), Müller, Sane, Coman - Lewandowski Aufstellung Salzburg Köhn - Kristensen, Solet (46. Piatkowski), Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald (46. Sucic) - Aaronson - Adamu, Adeyemi Gelbe Karten -

58. | Und weiter gehts. Diesmal Lewandowski mit dem Rückpass auf Musiala, der so auf den Strafraum zurennen kann. Er nimmt rechts Müller mit, der will den Ball zu Lewandowski heben, bleibt aber hängen. So viel bayrische Spielfreude.

54. | So viel Ballgeschiebe, bis sich Bayern bis an den Sechzehner geschoben hat, Müller als Wandspieler auf Kimmich ablegt, der Sane halbrechts mitnimmt und der wieder Müller seitlich anspielt. Der dreht sich dann an der Strafraumkante einmal um die eigene Achse und schließt saftig ins rechte Eck ab. Nichts zu machen für Köhn. Wöber diesmal zu weit weg, um zu foulen.

TOOOR! FC Bayern München - Salzburg 5:0 | Torschütze: Müller

53. | Und tatsächlich wirkt Salzburg etwas gefestigter, steht tiefer, enger gestaffelt. Und rennt nicht mehr so naiv ins offene Messer. Da steht uns jetzt viel Ballgeschiebe bevor.

51. | Wie viel Motivationsgeist konnte Jaissle seiner Mannschaft noch einhauchen? Man sollte nicht vergessen, das ist erst die dritte CL-Saison für Salzburg und das erste Achtelfinale der Vereinsgeschichte. Das ist immer noch besonders, auch bei einem 0:4-Rückstand.

49. | Wie schon den ersten, eröffnet, na klar, Lewandowski auch den zweiten Durchgang. Müller müllert sich an der Strafraumkante durch die Gegend, bringt den Ball zum Dreifachtorschützen, diesmal wird dessen Torschuss aus 16 Metern von Wöber geblockt. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

48. | Bayern hat in dieser CL-Saison in acht Spielen 13 Tore in der ersten Halbzeit geschossen, da kann kein anderes Team mithalten. Gleichzeitig blieb der deutsche Rekordmeister in sechs von acht ersten Halbzeiten ohne Gegentor, da kann nur Inter (7) mithalten. Der FCB schwingt sich heute nach kurzem Hänger in Österreich wieder zum Titelanwärter auf.

46. | Und dann geht es weiter.

FC Bayern München vs. Salzburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46. | Drei Wechsel, zwei davon auf Salzburger Seite. Seiwald hat das Feld verlassen und Sucic kommt neu rein. Und in der Innenverteidigung wird Solet von Piatkowski ersetzt. Bei den Bayern wird Gnabry geschont. Africa-Cup-Sieger Sarr darf sich auf der rechten Seite beweisen.

FC Bayern München vs. Salzburg im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | Salzburg vergab zwei Großchancen, damit abwechselnd foulte Wöber zwei Mal verhängnisvoll gegen Lewandowski und spätestens nach dessen zweitem Elfmetertreffer läuft die Bayern-Maschinerie. Durch Lewandowskis lupenreinen Hattrick in elf Minuten ist Salzburg gebrochen, zumal Gnabry noch nachlegte, und es geht nur noch um die Frage, wie deutlich Bayern heute ins CL-Viertelfinale einzieht.

45.+1 | Pause.

FC Bayern München vs. Salzburg im LIVE-TICKER: HALBZEIT

43. | Köhn spielt bei einem zu lang geschlagenem Pass auf Zeit, nimmt den Ball erst auf, als Müller ihn anläuft. Das sagt alles aus zu dieser ersten Halbzeit.

41. | Wir haben Salzburg zu Recht fürs Hinspiel gelobt. Genauso gerechtfertigt müssen wir jetzt festhalten, dass das heute gar nichts ist. Keine Körpersprache, keine Energie oder Mentalität, viele Fehler, auch technisch sind die Gäste auf keinem guten Niveau unterwegs. Der Stecker ist frühzeitig gezogen.

39. | Kurz ausgeführte Ecke, dann die Flanke von Sane aus dem rechten Halbfeld auf den Hinterkopf von Pavard. Der lenkt das Leder gen langen Pfosten und verfehlt das Tor nur haarscharf. Auch das war brandgefährlich.

36. | Und Neuer sieht folgende Nummer: Toller tiefer Pass von Pavard vom Mittelkreis an den Sechzehner zu Lewandowski, der nach rechts raus zu Müller, der legt direkt wieder auf Lewandowski ab, alles direkt, alles präzise. Nur Lewandowskis Abschluss, der ist diesmal nicht präzise. Mit zu viel Rückenlage schickt er den aus 16 Metern ins Obergeschoss.

34. | Flacher Fernschuss von Ulmer aus gut 30 Metern. Neuer macht es sich seitlich liegend auf dem Rasen bequem und nimmt den Ball auf. Gleichzeitig praktisch, es gilt schließlich, eine bequeme Position einzunehmen, um die noch ausstehenden 60 Minuten Bayern-Show zu genießen.

31. | Immerhin mal ein anderer Torschütze. Bayern spielt sich rund drei Minuten lang am gegnerischen Sechzehner fest. Immer wieder sitzt das Gegenpressing. So auch bei Coman an der Strafraumgrenze gegen Camara. Es folgt der Pass rechts raus zu Gnabry, der Köhn mit seinem Schuss aus spitzem Winkel etwas glücklich überwindet.

TOOOR! FC Bayern München - Salzburg 4:0 | Torschütze: Gnabry

27. | Wobei du auch jetzt schon mit dem was-wäre-wenn-Spiel loslegen kannst. Was wäre, wenn Salzburg seine zwei Großchancen genutzt hätte. Was wäre, wenn Wöber gewusst hätte, dass der Lewandowski ein ganz guter Techniker ist. Was wäre, wenn Seiwalds völlig missratene Standard-Methode aus 40 Metern Torentfernung in diesem Moment nicht in Kimmichs Füßen gelandet wäre.

25. | Die Super-Bayern also, wissen wir das jetzt auch. Nach nicht mal 25 Minuten. Wer hätte das gedacht.

23. | Ich flicke hier noch meine Einträge, da macht Lewandowski seinen Hattrick perfekt. Neuer mit dem langen Schlag, Müller gewinnt das Kopfballduell, Solet und Wöber können nicht klären. Solet köpft auf den Fuß von Müller, der mit dem ersten Kontakt wunderbar in den Lauf von Lewandowski. Köhn kommt raus, Lewandowski ist schneller, hebt den Ball an den Pfosten, geht nach - und schiebt ein.

TOOOR! FC Bayern München - Salzburg 3:0 | Torschütze: Lewandowski

21. | Und warum was ändern? Es bleibt alles so, wie es ist. Lewandowski flach ins linke Eck, Köhn ins rechte unterwegs.

TOOOR! FC Bayern München - Salzburg 2:0 | Torschütze: Lewandowski

21. | Und so kommt es. Die Salzburger Mauer steht schon, kann sich dann aber wieder auflösen. Turpin kriegt aufs Ohr, dass Wöbers Foul auf der Strafraumkante stattfand. Also darf Lewandwoski erneut aus elf Metern anlaufen.

19. | Außerdem sollte Wöber aufhören, Lewandwoski zu foulen. Gleiche Szene wie beim Elfmeter, nur kommt der Pass diesmal von Hernandez und flach von links an die Strafraumkante, Sane touchiert noch leicht. Wieder dreht sich Lewandowski um Wöber, wieder tritt der ihn um. Schiri Turpin gibt erst Freistoß, das wird der VAR aber gleich korrigieren.

18. | In den seltenen ruhigen Phasen wie jetzt dominieren die Bayern das Spiel mit ihrem sicheren Passspiel. Hinten und wenn Salzburg Dampf macht, ist das aber alles andere als sicher. Wenn die Gäste jetzt noch ihre Chancen nutzen, kann das schon heiß werden heute. Da muss das 1:0 erstmal nicht viel heißen.

15. | Seiwald vergibt die nächste Hundertprozentige für Salzburg. Da sagt es sich dann immer so schön: Das darfst du dir gegen die Bayern nocht erlauben. Chaos in der Bayern-Kette bei Hernandez, Süle und Pavard, Aaronson hebt den Ball nach etwas Hin und Her 20 Meter vor dem Tor links in den Sechzehner, Pavards langes Bein ist nicht lang genug, so kommt Seiwald frei zum Schuss. Der wäre wohl drüber gegangen, noch dazu ist Neuer dran und lenkt den Ball ab.

12. | Dann Lewandowski eben jetzt mit dem freien Abschluss. Und der ist drin. Er schiebt flach und wuchtig links unten ein. Da wäre Köhn nicht mal hingekommen, wenn er ins richtige Eck unterwegs gewesen wäre.

TOOOR! FC Bayern München - Salzburg 1:0 | Torschütze: Lewandowski

11. | Elfmeter für Bayern! Bayern zieht das Spiel jetzt kontrolliert und im Favoritenmodus von hinten auf. Und prompt kommt Salzburg in die Bredoullie. Müller und Coman schieben sich über links nach vorne, dann Coman mit ein, zwei Wacklern und der halbhohen Flanke ins Zentrum. Lewandowskis Ballannahme ist ein Genuss, in derselben Bewegung dreht er sich nämlich um Wöber. Und bevor Wöber Lewandowski auch noch zum freien Abschluss kommen lässt, holzt er ihn lieber um.

7. | Die erste Bayern-Ecke kann Salzburg abwehren, wenig später kommt Sane aber zum nächsten Abschluss. Kimmich findet ihn mit einem Kimmich-Pass aus dem Mittelfeld, doch aus 25 Metern halblinker Position geht der Ball gute vier Meter neben das Tor. Da kommt sogar der Sorry-Arm, Coman überlief nämlich fleißig auf der linken Seite, lief aber ins Leere.

5. | Stürmischer Beginn, das kennen wir aus dem Hinspiel schon. Das dicke Ding von Capaldo ließ einen Schlaumeier-Eintrag zu der Lewandowski-Chance gar nicht zu, dabei haben wir uns den extra zurechtgelegt. Es war nämlich Lewandowskis erster Torabschluss, nachdem er gegen Barcelona (77 Minuten) und Salzburg (90 Minuten) in zwei CL-Spielen nicht ein Mal aufs Tor schoss. Eine Premiere für den Weltfußballer.

3. | Auf der anderen Seite ist die Chance für Capaldo fast noch größer. Musiala vertändelt an der Außenlinie den Ball gegen Adeyemi, der kann die linke Seite bis zur Grundlinie durchziehen und ins Zentrum passen. Adamu ist zu weit vorne unterwegs, doch dahinter kommt Capaldo zum Abschluss. Coman hält gerade noch so den Fuß rein, kann blocken und der Ball trudelt am linken Pfosten vorbei.

2. | Nach genau 60 Sekunden hat Lewandowski die Führung auf dem Fuß. Das geht blitzschnell durchs Zentrum, Müller, Sane, der lässt tropfen, also wieder Müller, Lewandowski hat gekreuzt und und steht frei vor dem Tor. Doch er scheitert mit seinem Flachschuss an einer starken Parade von Keeper Köhn.

1. | So, jetzt geht es dann aber auch mal los. Der Schiedsrichter heißt Turpin, kommt aus Frankreich und gibt in diesem Moment den Startschuss.

FC Bayern München vs. Salzburg im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Aber dann ist da ja noch die Sache mit dem Druck. Den hat nämlich der FC Bayern. Für den sei das Weiterkommen Pflicht, sagte Jaissle. Und hat damit nicht Unrecht. Schließlich sagt auf der anderen Seite Müller, die Saison sei nicht mehr so besonders, schieden die Bayern heute aus. Nichts zu verlieren also für Salzburg. Und das ist immer eine gute Voraussetzung für eine junge und hungrige Mannschaft.

Vor Beginn | Und dann auch noch das: Salzburg ist in dieser Königsklassen-Saison auswärts noch sieglos, Bayern hat dagegen bis auf das 1:1 im Hinspiel alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Dazu gab es in fünf Duellen mit österreichischen Gegner auf europäischer Ebene fünf Siege mit einem Torverhältnis von 15:3. Unsere Spannungskurve, sie wird zu einer Spannungsgeraden. Gen Keller.

Vor Beginn | Salzburg dagegen hatte großen Coronatrouble. 17 positive Fälle Ende Februar sorgten für eine Spielabsage, beim Nachholtermin gab es mit dem 0:0 gegen LASK eine lahme Vorstellung. Trainer Jaissle weist darauf hin, dass immer noch nicht alle Profis wieder bei 100 Prozent sind, darüber mag auch das 4:0 gegen den Tabellenletzten Altach nicht hinwegtäuschen. Dadurch sinkt unsere schön konstruierte Spannungskurve natürlich wieder.

Vor Beginn | Also, was kriegen wir heute zu sehen? Die Super-Bayern, die ihren Gegner vor heimischen Publikum an die Wand spielen und souverän wie die letzten zehn Jahre auch ins Viertelfinale einziehen (es sei denn, der Gegner heißt FC Liverpool)? Die Zitter-Bayern, die wie zuletzt gegen Salzburg, Frankfurt und Leverkusen ganz gut waren mit okayen Ergebnissen, aber jetzt irgendwie auch nicht so überragend gut wie sonst? Oder gibt es die große Überraschung des Außenseiters, was nach dem Pokalaus letztes Jahr einem gefühlten vorzeitigen Saisonende des FCB entsprechen würde?

Vor Beginn | Salzburg hatte zuletzt in der Liga beim 4:0 gegen Altach keine Probleme. Trainer Jaissle wechselt heute im Vergleich dazu auf fünf Positionen. Adeyemi und Aaronson nehmen ihre Rollen im Offensivverbund wieder ein, Kjaergaard und Sucic weichen dafür. Darüber hinaus spielen Kristensen, Solet und Capaldo für Bernede, Piatkowski und van der Brempt.

Vor Beginn | Bayern München spielte zuletzt in der Liga gegen Leverkusen 1:1. Im Vergleich dazu kehrt heute Stammkeeper und Kapitän Neuer ins Tor zurück, Ulreich nimmt seinen angestammten Platz wieder ein. Und dann nimmt Trainer Nagelsmann noch einen Verteidiger runter, um einen Stürmer zu bringen, das gibt so in etwa wieder, in welche Richtung das Spiel einschlagen dürfte. Namentlich kommt Sane für Richards in die Startelf.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Salzburg.

FC Bayern München vs. FC Salzburg: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayern:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sane, Coman - Lewandowski

Salzburg setzt auf folgende Aufstellung:

Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adamu, Adeyemi

Hyped! So hyped! 👊 Das ist unsere erste Elf gegen die Bayern. #shinebright #FCBSAL #UCL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) March 8, 2022

FC Bayern München vs. FC Salzburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bayern München gewann alle fünf Heimspiele in europäischen Wettbewerben gegen österreichische Gegner, erzielte dabei 15 Tore und kassierte nur drei. Das letzte Spiel dieser Art fand im November 2020 gegen den FC Salzburg statt, das die Bayern in der CL-Gruppenphase mit 3-1 gewannen.

Für den FC Salzburg ist es das 10. Auswärtsspiel gegen einen deutschen Gegner in europäischen Wettbewerben (2S 1U 6N), wobei die beiden Siege in der UEFA Europa League (2018 gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig) kamen. In den neun bisherigen Auswärtsspielen gegen deutsche Teams wurden insgesamt 32 Tore erzielt (3.6 pro Spiel).

Der FC Salzburg will als erste österreichische Mannschaft seit dem FK Austria Wien in der Saison 1984/85 aus dem Achtelfinale des Landesmeisterpokals/der UEFA Champions League weiterkommen.

Bayern München ist in fünf der letzten sieben K.-o.-Duellen der UEFA Champions League weitergekommen, wenn die Münchner im Hinspiel auswärts Unentschieden spielten. Zuletzt schied der FCB jedoch 2018/19 nach einem 0-0 im Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool aus (1-3 zu Hause).

Der FC Salzburg ist in dieser UEFA Champions League-Saison auswärts noch sieglos (1U 2N) und gewann in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt nur einmal auswärts (1U 4N) - im Dezember 2020 mit 3-1 bei Lokomotive Moskau.

Nach dem Tor von Junior Adamu im Hinspiel trafen für FC Salzburg in dieser UEFA Champions League-Saison vier verschiedene Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind (auch Adeyemi, Okafor und Sucic) - nur Lyon hatte in der Saison 2004/05 fünf verschiedene Spieler, die in diesem Alter in einer einzigen UEFA-Champions-League-Saison für ihren Verein trafen (Bergougnoux, Berthod, Idangar, Nilmar und Essien).

Robert Lewandowski hat keinen der 22 Schüsse des FC Bayern München im Hinspiel abgegeben. Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass er in zwei aufeinanderfolgenden UEFA Champions League-Spielen keinen Torschuss abgab (77 Minuten gegen Barcelona und 90 Minuten gegen RB Salzburg - 0 Schüsse).

Bayern Münchens Kingsley Coman versuchte in seinen sechs Einsätzen in der UEFA Champions League 2021/22 insgesamt 23-mal den Gegner zu überdribbeln - öfter als jeder andere Spieler in dieser Saison. Im Hinspiel gegen den FC Salzburg kam Coman sogar auf sieben solcher "Take-Ons" - seine bislang meisten in einem UEFA Champions League-Spiel (ebenfalls sieben gegen Barcelona im Dezember 2021).

Der 21-jährige Brenden Aaronson kreierte im Hinspiel gegen Bayern München fünf Chancen für den FC Salzburg und wurde damit zum jüngsten Spieler, der in einem UEFA Champions League-Spiel in der K.o.-Phase so viele Chancen kreierte, seit dem damals 20-jährigen Lionel Messi für Barcelona im Februar 2008 (gegen Celtic).

Joshua Kimmich verbuchte in dieser Saison noch keinen Assist für Bayern München in der UEFA Champions League (in 5 Spielen). Seit Beginn der Saison 2020/21 führt Kimmich jedoch alle Spieler im Wettbewerb an, wenn es um entscheidende Pässe vor Torschussvorlagen (26) und vor Torvorlagen (7) geht.

FC Bayern München vs. FC Salzburg im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Julian Nagelsmann zupfte nervös an seiner schwarzen Wollmütze, dann schwor er seine Mannschaft mit Rückkehrer Manuel Neuer auf das vorerst wichtigste Spiel des Jahres ein. Verlieren verboten, heißt es für den FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel gegen Außenseiter RB Salzburg heute, das weiß auch der Trainer. "Wenn es nicht gut ausgeht", mahnte Nagelsmann ernst, "ist es keine besondere Saison." Sondern seine erste bei den erfolgsverwöhnten Bayern gleich eine verlorene.

Mit dem Coach steht gegen die Pressing-Maschine aus der Mozartstadt die komplette Führungsriege auf dem Prüfstand: Für den neuen Vorstandschef Oliver Kahn käme ein frühes Aus einem Desaster gleich, auch die Einkaufspolitik von Sportvorstand Hasan Salihamidzic würde kritisch hinterfragt. "Nur" zum zehnten Mal nacheinander Meister zu werden, wäre zu wenig und nicht sein "Anspruch", unterstrich Nagelsmann.

"Es ist auf jeden Fall so: Wir haben den Druck, wir müssen und wollen weiterkommen", bekräftigte Routinier Thomas Müller. Sollte mit dem 20. Viertelfinal-Einzug der erhoffte Rekord glücken, könne es "eine extrem gute" Saison werden - andernfalls sieht Müller "keine rosigen Zeiten" auf den Rekordmeister zukommen. Er betonte: "Wir sind uns bewusst, was auf dem Spiel steht."

Doch der Ur-Bayer hofft, dass diese angespannte Lage das von ihm zuletzt schmerzlich vermisste "Mia san mia" wieder herauskitzelt. Alles oder nichts? "Ich genieße die Situation auch", sagte er mit funkelnden Augen. Wer viel zu verlieren habe, könne auch viel gewinnen - und "emotional" einen Schub bekommen, der womöglich bis ins Finale am 28. Mai in Paris trägt.

Wenige verkörpern die fast sprichwörtliche Münchner Gier wie Neuer, der nach vierwöchiger Pause zurückkehrt. "Darüber sind wir alle sehr froh", sagte Nagelsmann. Der Kapitän soll die wacklige Defensive stabilisieren, der Nagelsmann die Schönspielerei austreiben will. Außerdem mahnte er "mehr Kommunikation" an, wenngleich er weiß: "Manche sind nicht als Sprachrohr geboren."

Das 1:1 aus dem Hinspiel, meinte Müller, sei "kein Traumergebnis" - und sollte Warnung genug sein. Nur ein einziges Mal scheiterten die Bayern in den vergangenen zehn Jahren bereits im Achtelfinale - 2019 gegen den späteren Sieger FC Liverpool ebenfalls nach einem Remis auf fremdem Platz (0:0/1:3). Die Fallhöhe ist enorm, ein Aus gegen einen Klub aus der im Fußball oft belächelten Skination wäre ein peinliches Novum.

"Ich bin kein Schwarzmaler und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden", sagte Nagelsmann. Um dies zu verhindern, müsse allerdings auch das Offensivspiel "modifiziert" werden, wie Müller forderte: Weltfußballer Robert Lewandowski, gab Nagelsmann zu, bekommt zu wenig Bälle.

Helfen könnte, dass der Gegner zuletzt insgesamt 17 Corona-Fälle zu beklagen hatte. RB-Coach Matthias Jaissle musste eingestehen, dass noch nicht alle seine Profis bei 100 Prozent seien, weshalb Nagelsmann hohes Tempo bis zur letzten Sekunde sehen will. So soll auch der formstarke Nationalspieler Karim Adeyemi (19 Saisontore) ausgebremst werden.

Doch der "krasse Außenseiter", wie Jaissle seine Serienmeister nannte, wittert die große Chance. "Der Druck liegt bei den Bayern", hat auch der frühere Hoffenheimer erkannt, für die Münchner sei ein Weiterkommen "Pflicht". Salzburg, drohte Sportchef Christoph Freund, könne ihnen "Schmerzen zufügen".

