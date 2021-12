Ajax-Star Noussair Mazraoui: Ein Spiel gegen den FC Bayern wurde zum Wendepunkt

HINTERGRUND

"Ich hatte nie das Potenzial für die Ajax-Profis”, gestand Noussair Mazraoui im November 2018, wenige Monate nach seinem Debüt, in der YouTube-ShowBij Andy in de auto mit Ex-Profi Andy van der Meyde.

Zwei Jahre später ist der 24-jährige Rechtsverteidiger nicht mehr aus der Elf des niederländischen Rekordmeisters wegzudenken. Mehr noch: Mazraoui, dessen Vertrag bei Ajax im Sommer ausläuft, hat sich durch starke Leistungen in den Fokus zahlreicher Spitzenvereine gespielt.

Ajax-Shootingstar Mazraoui und die Ziyech-Anekdote: Ein doppeltes Vorbild

Mazraoui kam 2006 von den Alphense Boys in den Ajax-Nachwuchs und durchlief dort sämtliche Jugendteams, eher er 2018 fester Teil des Kaders von Cheftrainer Erik ten Hag wurde. Es war der zweite Anlauf bei den Niederländern.

“Ich war davor schon einmal beim Talentetag”, erzählte Mazraoui van der Meyde: “Damals war Ajax der Meinung, dass ich physisch noch nicht so weit sei, sie mich aber im Auge behalten würden.”

Gesagt, getan. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln kickte fortan nicht nur bei einem der größten Klubs des Landes, sondern traf dort auch auf sein Idol - Hakim Ziyech. “Ich habe zu ihm aufgeschaut, als er bei Twente war [2014-2016, Anm. d. Red.]. Er hat dort unfassbare Tore geschossen”, erinnerte sich Mazraoui. Es entwickelte sich schnell eine enge Freundschaft - und auch außerhalb des Platzes diente Ziyech als Vorbild.

“Meine Klamotten waren inakzeptabel. Ich trug einen Anzug, aber anstelle von langen Socken hatte ich Sneakersocken an. Ich hatte zuvor noch nie einen Anzug getragen, woher sollte ich das also wissen? Hakim machte dann ein Snapchat- oder Instagram-Video und sagte: ‘Nous, was machst du da?’”, verriet Mazraoui einst De Telegraaf: “Ich konnte viel von ihm lernen.”

Ziyech steht mittlerweile beim FC Chelsea unter Vertrag, Mazraoui ist modetechnisch also auf sich allein gestellt - und geht meist auf Nummer sicher. “Ich trage gerne Trainingsanzüge, wenn ich morgens zum Verein fahre”, sagte der Rechtsfuß bei Bij Andy in de auto: “Da sind ja keine süßen Mädels oder so für die ich mich aufbrezeln müsste.”

Kein Vertrag, kein Gehalt und trotzdem überzeugt: Das Bayern-Spiel als Wendepunkt für Mazraoui

Mazraouis Fokus liegt ohnehin auf dem Spielfeld. Dort hat der Abwehrmann bereits 122 Profispiele absolviert. Dass es einmal auf diese Zahl kommen würde, hatte sich anfangs nicht angedeutet, denn Mazraoui schien bereits früh außen vor zu sein.

“Im Vergleich zu Spielern wie Donny van de Beek, Matthijs de Ligt, Abdelhak Nouri, Philippe Sandler oder Frenkie de Jong war Mazraoui nicht das größte Talent in der Jugend”, sagt Chris Meijer vom niederländischen Portal Voetbalzone: “Er war körperlich noch nicht so weit. Mazraoui konnte zwar als Außenverteidiger, Flügelspieler und auch zentraler Mittelfeldspieler spielen, war aber auf keiner dieser Positionen unumstritten.”

2016 bekam der Flügelflitzer keinen neuen Vertrag, blieb aber dennoch im Verein. “Nur, weil Ajax zweite Mannschaft noch Spieler benötigte”, erklärt Meijer: “Mazraoui war dort in der Saison 2016/17 der einzige Spieler, der keinen Vertrag und folglich auch kein Gehalt, keine Prämien und kein Auto bekam.”

Doch Mazraoui ließ sich von den Umständen nicht unterkriegen und verdiente sich durch zahlreiche starke Einsätze im November 2016 ein neues Arbeitspapier. Als Marcel Keizer, Mazraouis einstiger Förderer in der Ajax-Reserve, im Sommer 2017 den Cheftrainerposten übernahm, nahm er den Abwehrmann gleich mit. Auch dessen Nachfolger ten Hag setzte fortan auf Mazraoui. “Ten Hag war mit der Besetzung rechts hinten nicht gänzlich zufrieden, also versuchte er es mit Mazraoui”, sagt Meijer: “Beim Champions-League-Spiel beim FC Bayern München [Oktober 2018, Mazraoui erzielte beim 1:1 einen Treffer, Anm. d. Red.] machte er sich endgültig einen Namen.”

Die Eigenschaft, niemals aufzugeben, mache ihn “besonders.” Auch nach zahlreichen kleinen Verletzungen kämpfte sich Mazraoui zurück, achtet nun verstärkt auf seine Ernährung und seinen Lebensstil.

Doch Mazraoui besticht nicht nur durch unbändigen Willen. “Er ist ein moderner Außenverteidiger, unheimlich schnell und technisch versiert. Als gelernter Flügel- und Mittelfeldspieler bringt er offensiv enorm viel mit”, sagt Meijer über Mazraoui, der zuletzt die BVB-Defensive in der Königsklasse schwindelig spielte: “Er hat sich in Sachen Torbeteiligungen enorm gesteigert, da war er früher wesentlich unauffälliger” In der laufenden Spielzeit kommt Mazraoui in 20 Partien auf vier Tore und drei Assists. In seinen 102 Auftritten zuvor gelangen ihm gerade einmal zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists).

Gleichzeitig habe er sich auch in seinem Defensivverhalten gesteigert. “Das wurde aufgrund seines Offensivdrangs früher enorm kritisiert”, betont Meijer, der Mazraoui bereits weiter als einen seiner Vorgänger sieht: “Meiner Meinung nach ist er defensiv besser als Sergino Dest.” Der US-Amerikaner hatte Mazraoui in der Saison 2019/20 auf die Bank verdrängt.

Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Napoli: Wohin zieht es Mazraoui?

Mazraoui könnte sich in naher Zukunft womöglich revanchieren und Dest den Platz rechts hinten zumindest streitig machen. Der spanischen Sport zufolge steht der zwölffache marokkanische Nationalspieler nämlich beim FC Barcelona auf dem Zettel. Auch mit Real Madrid wurde Mazraoui in Verbindung gebracht, während ESPN den FC Arsenal und Leeds United als Interessenten nennt. Laut Gazzetta dello Sport sind mit Juventus, Napoli, Roma und der AC Milan gleich vier italienische Spitzenklubs hinter Mazraoui her. Vergangenen Sommer soll auch der FC Bayern Interesse bekundet haben, am Ende allerdings nicht vollends überzeugt gewesen sein.

Die Tatsache, dass die Verhandlungen um eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrages derzeit stocken, bringt zusätzliche Brisanz in die Personalie - und Ajax unter Zugzwang. Denn die Niederländer laufen Gefahr, Mazraoui ablösefrei zu verlieren. Doch dieser stellt Ajax offenbar vor eine enorme Aufgabe.

Mazraoui, der zuletzt von Ziyechs Berater betreut wurde, forderte laut De Telegraaf zufolge das gleiche Gehalt wie sein Kumpel. Mazraoui sei Ajax hingegen “keine fünf, keine vier und keine drei Millionen Euro” wert gewesen. Um Bewegung in die Sache zu bringen, engagierte Mazraoui nun Star-Agent Mino Raiola als neuen Berater. “Die Ajax-Fans machen Raiola dafür verantwortlich, dass Mazraoui noch nicht verlängert hat”, sagt Meijer.

Großes Interesse und stockende Vertragsverhandlungen: Wohin würde Mazraoui am besten passen?

Eine Verlängerung schließt Mazraoui zumindest nicht komplett aus, betonte bei ESPN vor ein paar Monaten jedoch: “Es muss eine gewisse Wertschätzung vorhanden sein, ganz einfach. Finanzen, Spiele: Wertschätzung im Allgemeinen.”

Sollte Mazraoui Ajax verlassen, sieht ihn Meijer eher bei einem offensiv denkenden Verein: “Mazraoui passt eher zu einer Mannschaft, die viel den Ball hat und schnell umschaltet, als in eine, die sich auf Balleroberung fokussiert. Vielleicht wäre er eine geeignete Ergänzung für die Bayern, um mit Benjamin Pavard zu konkurrieren.”

Zwar spiele Mazraoui bei Ajax stets im 4-3-3 und hat noch nicht als Außenverteidiger in einer Fünferkette agiert, “aber er ist vielseitig und bringt sicherlich die nötige Qualität dafür mit.”