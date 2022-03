FC Bayern heute, News und Gerüchte: Djed Spence wohl im Fokus, Lewandowski beendet Sponsor-Vertrag

Der FC Bayern München heute am Dienstag (8. März), dem Tag des Achtelfinal-Rückspiels gegen den FC Salzburg. Alles rund um den Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern, Gerücht: Spence bei Bayern wohl ein Thema

Der FC Bayern hat offenbar einen englischen Außenverteidiger im Auge. Nach Informationen von Sky sind die Münchner ernsthaft an Djed Spence vom FC Middlesbrough interessiert. Derzeit ist der 21-Jährige an den englischen Zweitligisten Nottingham Forest verliehen.

Allerdings haben die Münchner offenbar enorme Konkurrenz. So sollen gleich sieben englische Topklubs, darunter Manchester City und Tottenham Hotspur, ebenfalls an Spence interessiert sein.

Der junge Engländer sieht Alphonso Davies als Vorbild und traut sich den Durchbruch beim deutschen Rekordmeister offenbar zu. Angeblich finden Ende des Monats weitere Gespräche zwischen Spences Management und den Münchnern statt.

FC Bayern, News: Lothar Matthäus kritisiert Kahn und Salihamidzic

Lothar Matthäus hat Kritik an Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic geäußert. Unter anderem zog der Rekordnationalspieler einen Vergleich zur Zeit von Uli Hoeneß beim FC Bayern.

Der erste von mehreren Kritikpunkten, die Matthäus vorbrachte, war der Umgang mit Robert Lewandowski und dessen 2023 auslaufenden Vertrag. Vor allem Kahns Interview vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen stieß Matthäus sauer auf.

"Lewandowski gehört zum FC Bayern. Wenn Uli Hoeneß noch da wäre, hätte er nach dem Kahn-Interview gesagt: 'Hey, morgen früh kann er in meinem Büro sofort seinen Vertrag verlängern.' Da sind klarere Worte gesagt worden", sagte Matthäus am Sonntag bei Sky90.

Diese "Rumschieberei", wie sich Matthäus ausdrückte, könne "Unruhe in der Kabine verursachen". Daher wünsche er sich "ein bisschen mehr Emotion und mehr klare Antworten".

Neben Lewandowski haben auch Manuel Neuer und Thomas Müller aktuell nur bis 2023 gültige Arbeitsverträge. Für Matthäus ein Unding. "Ich weiß nicht, in welche Richtung Oliver Kahn weiter gehen will. Aber die Verhandlungen mit diesen drei Spielern zeigen doch, dass sich da etwas verändert hat. Früher hätte man Klarheit gehabt zu dem Zeitpunkt. Alle drei stehen im Leeren."

FC Bayern, News: Lewandowski beendet Sponsor-Vertrag

Weltfußballer Robert Lewandowski von Bayern München hat die Zusammenarbeit mit seinem Sponsor Huawei beendet. Der chinesische Technikkonzern soll Russland dabei geholfen haben, sein Netzwerk nach der Invasion in die Ukraine gegen Cyberattacken zu sichern.

"Wir haben heute die Entscheidung getroffen, die Marketingkooperation zwischen Robert Lewandowski und der Marke Huawei zu beenden", teilte Lewandowskis Berater Tomasz Zawislak der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit.

Die "Durchführung sämtlicher Werbedienstleistungen unsererseits" werde ausgesetzt, sagte Zawislak, den offiziellen Grund für den Schritt nannte er nicht. Polnischen Medienberichten zufolge steht die Entscheidung im direkten Zusammenhang mit einem Bericht der britischen Tageszeitung Daily Mail: Demnach soll Huawei Russland dabei geholfen haben, die Angriffe pro-ukrainischer Hacker abzuwehren.

Der Konzern bestätigte das Ende der Partnerschaft mit Lewandowski gegenüber AFP. Zudem wies die polnische Zweigstelle von Huawei den Bericht als "Fake News" zurück.

FC Bayern heute: Wo läuft die Partie gegen Salzburg live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München ist am Dienstag gefragt, für den deutschen Rekordmeister geht es gegen RB Salzburg. Das Rückspiel des Achtelfinals der Champions League steht in der Allianz Arena in München an, Anpfiff ist um 21 Uhr.

