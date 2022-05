FC Bayern heute, News und Gerüchte: Geraten Vertragsverlängerungen mit Neuer und Müller ins Stocken?

Der FC Bayern München heute am Montag nach der Auswärtsniederlage bei Mainz 05. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 2. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Deals mit Neuer und Müller in Gefahr?

Zuletzt deutete alles darauf hin, dass der FC Bayern München die Verträge von Manuel Neuer und Thomas Müller ohne große Probleme verlängern würde. Wie der kicker berichtet, soll der Rekordmeister aber noch keine Lösung gefunden haben, die für alle Parteien annehmbar sei. Konkrete Gründe nannte das Magazin nicht.

Erst Ende April wurde von mehreren Medien berichtet, dass die beiden Leistungsträger ihre im Sommer 2023 auslaufenden Arbeitspapiere um ein Jahr verlängern würden - vereinzelt war sogar von einer Option die Rede, die unter bestimmten Voraussetzungen zu einer weiteren Verlängerung bis 2025 führen würde. Nach dem Gewinn der Meisterschaft äußerte sich Müller zuletzt zuversichtlich.

Bei Sky sagte der Nationalspieler, dass es vom aktuellen Gefühl her schwierig sei wegzugehen. Auch FCB-Kapitän Neuer betonte: "Die Gespräche werden stattfinden. Wir werden das in Ruhe machen, die Zeit drängt nicht. Ich fühle mich sehr wohl, wir haben eine Mannschaft mit Potenzial, die um die Champions League mitspielen kann - das ist für mich das Wichtigste."

Nun könnte es nach Robert Lewandowski und Serge Gnabry also zu weiteren Sorgen bei der Kaderplanung des FC Bayern kommen.

FC Bayern, Gerücht: Nkunku bleibt wohl in Leipzig

Christopher Nkunku ist eine der heißesten Aktien auf dem Sommer-Transfermarkt. Zahlreichen europäischen Spitzenklubs wird ein Interesse am Franzosen nachgesagt. Auch der FC Bayern hat seine Augen auf den Leipziger geworfen. Nun scheint es jedoch eine Wende bezüglich Nkunkus Zukunft geben.

Da Nkunku keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, ruft RB Leipzig eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro auf. Das berichtet jedenfalls die Bild. Das ist für die meisten Top-Vereine zu viel, die Tendenz geht wohl Richtung Vertragsverlängerung mit integrierter Ausstiegsklausel für 2023.

FC Bayern, News: Auftritt in Mainz "unter aller Sau"

Stefan Effenberg hat die Leistung des FC Bayern bei der 1:3-Niederlage in Mainz gar nicht gefallen. "Dieser Bayern-Auftritt war wirklich unter aller Sau", schrieb der Experte in seiner Kolumne bei Sport1: "Aber sie werden nun ein ganz anderes Gesicht zeigen." Der ehemalige Bayern-Profi ist sich sicher, dass es eine derart desolate Vorstellung gegen den VfB Stuttgart nicht geben werde. Anstelle des Klubs würde er sich darüber "keine Gedanken machen".

Für die Münchner wird die Partie gegen Stuttgart keine Bedeutung mehr haben. Ein Punktverlust könnte allerdings großen Einfluss auf die Konstellation im Abstiegskampf der Bundesliga nehmen. Zuletzt beschwerte sich Hertha-Trainer Felix Magath darüber, dass die Bayern gegen Mainz 05 so deutlich verloren.

Der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung wurde in den vergangenen Jahren häufig diskutiert, wenn es für den Rekordmeister in der Liga um nichts mehr ging. Auch Julian Nagelsmann kritisierte die Einstellung seiner Spieler und kündigte Veränderungen an.

FC Bayern, Gerücht: Xavi will FCB-Flirt Gavi halten

Der FC Bayern soll Interesse an der Verpflichtung von Barca-Star Gavi haben. Das wurde in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet. Wenn es nach Xavi geht, wird das Mittelfeld-Juwel aber beim FC Barcelona verlängern. "Ich möchte wirklich, dass er nach Ronald Araujo der nächste ist, der verlängert", sagte der Trainer nach dem 2:1-Sieg seines Teams gegen RCD Mallorca.

Im Sommer 2023 läuft der Vertrag des 17-Jährigen bei den Katalanen aus. An den Gerüchten soll aber dennoch nicht viel dran sein, wie die spanische Zeitung Sport kürzlich berichtete. Demnach werde der Ballverteiler seinen Vertrag bei Barca aller Voraussicht nach verlängern.

FC Bayern, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen