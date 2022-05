FC Bayern heute, News und Gerüchte: United-Angebot für Mazraoui, Nagelsmann fordert grundlegende Veränderungen

Der FC Bayern München heute am Sonntag nach der Auswärtsniederlage bei Mainz 05. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 1. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Auch Manchester United will Mazraoui

Englands Rekordmeister Manchester United wollte dem FC Bayern im Werben um Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam Konkurrenz machen – droht damit aber offenbar krachend zu scheitern. Das schreibt der Mirror.

Demnach hätte United, wo Mazraouis aktueller Trainer Erik ten Hag im Sommer übernimmt, dem Rechtsverteidiger ein deutlich lukrativeres Angebot gemacht als der FCB. Mazraoui habe allerdings klargestellt, dass er lieber um Meistertitel kämpfen und in der Champions League spielen wolle. Beides ist bei United aktuell nicht möglich.

Getty Images

Mazraouis ablösefreier Wechsel zum FC Bayern ist noch nicht in trockenen Tüchern, allerdings steht der 24-Jährige, an dem auch der FC Barcelona Interesse zeigte, nach Informationen von GOAL und SPOX kurz vor einem Wechsel nach München.

FC Bayern, Video: FCB enttäuscht in Mainz - Süle schon auf BVB-Niveau

FC Bayern, News: Nagelsmann fordert grundlegende Änderungen

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist nach dem 1:3 seiner Mannschaft beim 1. FSV Mainz 05 am 32. Spieltag der Bundesliga grundsätzlich geworden. Er bemängelte zunächst die fehlende "Grundleidenschaft" seiner Spieler bei der deutlichen und hochverdienten Niederlage. "Es ist ein Stück weit menschlich, wenn du Meister wirst. Aber trotzdem tragen wir noch das Logo auf der Brust. Da können wir nicht von der ersten Minute an neun hundertprozentige Chancen gegen uns kriegen. Das funktioniert einfach nicht", sagte Nagelsmann, der als einziger Münchner nach dem Spiel in die Mixed Zone der Mewa Arena gekommen war.

"Wenn es so wirkt, als ob wir irgendeinen Dienst verrichten müssen und es nicht mehr so richtig leidenschaftlich ist, dann ist ein Punkt erreicht, an dem wir etwas verändern müssen. An dem sind wir gerade", so der FCB-Coach weiter.

Schluss in Mainz. pic.twitter.com/O2681xLRKg — FC Bayern München (@FCBayern) April 30, 2022

Nagelsmann betonte, dass sich seine Mahnung nicht nur an die Mannschaft richte. "Da geht es auch um allgemeine Dinge. Wenn ein Unternehmen über Jahrzehnte sehr erfolgreich ist, ist es irgendwann immer an der Zeit, ein bisschen was zu verändern. Das ist ganz normal und auch gar nicht schlimm", sagte er und zog die Parallele zum FC Bayern: "Wenn du sieben bis acht Titel holst und zehn Mal in Folge Meister wirst, gibt es einen 'break even point' (sic!), an dem wir sagen müssen 'jetzt müssen wir etwas anders machen'.

In der Wirtschaftswissenschaft wird mit "break-even-point" zwar vor allem die Gewinnschwelle bezeichnet, also der Zeitpunkt, ab dem ein Unternehmen Gewinn macht, doch was Nagelsmann meinte, erschloss sich aus den nächsten Sätzen: "Du kannst ja nicht immer das Gleiche machen. Jedes DAX-Unternehmen, das zu den erfolgreichsten gehören möchte, kennt dieses Phänomen auch", sagte Nagelsmann und ergänzte: "Du darfst halt diesen Punkt nicht verpassen. Darum geht's".

Nagelsmann ging es darum gar nicht mal so sehr um die Niederlage in Mainz. "Du kannst heute so ein Spiel verlieren, es geht mir nicht zwingend um die Art und Weise, auch wenn wir das nicht so häufig haben sollten. Es geht um das große Ganze. Da bin ich auch kein Mahner. Ich will nur, dass wir den Weg erfolgreich weitergehen und nicht irgendwann sagen: 'Scheisse, jetzt haben wir den Moment verpasst'."

FC Bayern, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen